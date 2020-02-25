|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.
Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает The New York Times.
Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.
— Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации, - сказал Мишель Уве.
Отметим, Евро-2020 пройдет в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.
Многочисленные спортивные соревнования, включая матчи серии А, были отменены в Италии, и по меньшей мере шесть из 10 запланированных на следующие выходные матчей серии А будут проводиться за закрытыми дверями. Рим, который до сих пор не пострадал, должен провести три матча группового этапа и один четвертьфинал на турнире Евро-2020 в июне и июле. Первый матч запланирован на 12 июня.
Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.
Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает The New York Times.
Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.
— Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации, - сказал Мишель Уве.
Отметим, Евро-2020 пройдет в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.
Многочисленные спортивные соревнования, включая матчи серии А, были отменены в Италии, и по меньшей мере шесть из 10 запланированных на следующие выходные матчей серии А будут проводиться за закрытыми дверями. Рим, который до сих пор не пострадал, должен провести три матча группового этапа и один четвертьфинал на турнире Евро-2020 в июне и июле. Первый матч запланирован на 12 июня.
Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.