В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает The New York Times.

Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.

— Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации, - сказал Мишель Уве.

Отметим, Евро-2020 пройдет в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

Многочисленные спортивные соревнования, включая матчи серии А, были отменены в Италии, и по меньшей мере шесть из 10 запланированных на следующие выходные матчей серии А будут проводиться за закрытыми дверями. Рим, который до сих пор не пострадал, должен провести три матча группового этапа и один четвертьфинал на турнире Евро-2020 в июне и июле. Первый матч запланирован на 12 июня.

Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.