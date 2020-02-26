В Совете Европы обеспокоены ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Россией Крыму и выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении председателя Комитета министров Совета Европы, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации, сообщает Укринформ.

— Совет Европы остается обеспокоенным в связи с сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, особенно относительно меньшинств, - заявил глава МИД Грузии, ныне председательствующей в Комитете министров СЕ.

Залкалиани напомнил, что АР Крым уже шестой год находится под нелегальной аннексией со стороны РФ.

— В статусе председателя Комитета министров Совета Европы я хочу в очередной раз подтвердить неуклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, - отметил грузинский министр.

Он также подчеркнул важность полного выполнения Минских договоренностей и полного соблюдения международных обязательств.

Залкалиани положительно оценил результаты последних переговоров в нормандском формате, а также обмен пленными в прошлом году.

Еще 20 февраля российские войска начали оккупацию Крыма. На полуострове появились грузовики без номеров, так называемые «зеленые человечки» - вооруженные военные без опознавательных знаков. В то же время произошло создание и вооружение нерегулярных вооруженных формирований наемников из числа местных жителей, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил Российской Федерации.

26 февраля в Украине проходят мероприятия по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

Напомним, что президент Владимир Зленский пообещал, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит свое вещание.