Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, поддержал предложение Минцифры об установлении квоты на иммиграцию до 5 тысяч иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В частности, 5000 квот среди городов Украины распределены следующим образом: Киев — 2500, Харьков — 700, Днепр — 600, Одесса — 600, Львов — 600.

В Минцифры пояснили, что сейчас спрос на IТ-специалистов в Украине значительно превышает потенциал внутреннего рынка.

«Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ-специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40 тысяч вакансий айтишников. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах», — пояснили в министерстве.

В то же время квоты на иммиграцию являются более простым инструментом для оформления статуса, чем рабочая виза. Квоты дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет, а не ежегодно.

«Иммиграционные квоты не повлияют на спрос на украинских работников. Главное, что мы получим — приплив senior специалистов, которые смогут помочь нам быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь», — отметили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что в Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.