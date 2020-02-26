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На Донбассе погиб военнослужащий 13 отдельного мотопехотного батальона, находящегося в подчинении 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ Дмитрий Гринь.
Об этом в Facebook написал городской голова города Шостка (Сумская область) Николай Нога, откуда был родом 27-летний боец.
Напомним, военнослужащий подорвался на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения ООС сегодня утром, 26 февраля.
«После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал. Склоняем головы перед памятью защитника. Слава герою!» — написал Николай Нога.
Напомним, в январе в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.
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На Донбассе погиб военнослужащий 13 отдельного мотопехотного батальона, находящегося в подчинении 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ Дмитрий Гринь.
Об этом в Facebook написал городской голова города Шостка (Сумская область) Николай Нога, откуда был родом 27-летний боец.
Напомним, военнослужащий подорвался на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения ООС сегодня утром, 26 февраля.
«После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал. Склоняем головы перед памятью защитника. Слава герою!» — написал Николай Нога.
Напомним, в январе в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.