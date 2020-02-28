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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
А начала 2020 года с населением заключено 4,9 тысячи договоров о реструктуризации долга за коммунальные услуги на общую сумму 38,6 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 миллиона.
В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 миллиардов гривен.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 наблюдается в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.
Самый низкий — в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).
Напомним, 1 февраля народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что за год расходы на коммунальные платежи выросли почти у половины украинцев.
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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
А начала 2020 года с населением заключено 4,9 тысячи договоров о реструктуризации долга за коммунальные услуги на общую сумму 38,6 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 миллиона.
В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 миллиардов гривен.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 наблюдается в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.
Самый низкий — в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).
Напомним, 1 февраля народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке «продать собаку элитной породы», чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что за год расходы на коммунальные платежи выросли почти у половины украинцев.