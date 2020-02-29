Сервис Министерства цифровой трансформации Украины «е-Малятко» заработал в Одессе, Мариуполе, Ровно и Запорожье.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

— «е-Малятко» заработало в 4 городах - Одессе, Мариуполе, Ривне и Запорожье, - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь сервис доступен в 10 городах. Уже более тысячи родителей новорожденных воспользовались им, убеждают в министерстве.

В Минцифры пообещали, что скоро услуга запустится в Днепре, а к концу года она станет доступной онлайн на портале «Дія».

Сервис «е-Малятко» подразумевает оформление ряда документов для новорожденного всего за несколько минут прямо в роддоме. Он уже успешно работает в Кривом Роге, Харькове, Луцке, Киеве, во Львове.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения «Дія», его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.