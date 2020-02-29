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По состоянию на начало февраля общий долг населения Николаевской области за жилищно-коммунальные услуги составил 594,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Наибольший долг жители области имеют за поставку и распределение природного газа – 492 миллиона 651 тысяча гривен.
320,3 миллиона составляет долг за теплоэнергию. 93,2 миллиона – сумма долга за централизованное водоснабжение и водоотведение.
98,1 миллиона жители области должны бывшим ЖЭКам и управляющим компаниям за содержание домов.
18,3 миллиона составляет долг за услуги по вывозу мусора. 15 миллионов – за поставку и распределение электроэнергии.
Отметим, что в январе долги за некоторые виды коммунальных услуг значительно выросли. К примеру, за газ – на 22 миллиона, за теплоэнергию – на 40 миллионов.
Ранее сообщалось, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии).
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По состоянию на начало февраля общий долг населения Николаевской области за жилищно-коммунальные услуги составил 594,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Наибольший долг жители области имеют за поставку и распределение природного газа – 492 миллиона 651 тысяча гривен.
320,3 миллиона составляет долг за теплоэнергию. 93,2 миллиона – сумма долга за централизованное водоснабжение и водоотведение.
98,1 миллиона жители области должны бывшим ЖЭКам и управляющим компаниям за содержание домов.
18,3 миллиона составляет долг за услуги по вывозу мусора. 15 миллионов – за поставку и распределение электроэнергии.
Отметим, что в январе долги за некоторые виды коммунальных услуг значительно выросли. К примеру, за газ – на 22 миллиона, за теплоэнергию – на 40 миллионов.
Ранее сообщалось, что задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии).