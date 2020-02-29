Сегодня, 29 февраля, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил с рабочим визитом 73-й морской центр специального назначения Сил специальных операций ВС Украины в Очакове.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр заслушал командира о состоянии дел в воинской части и особенностей прохождения службы бойцами. Также Андрей Загороднюк ознакомился с возможностями 73-го центра выполнять специфические боевые задачи, в том числе во время операции Объединенных сил, а также состоянием реформирования подразделения по натовским стандартам.

В частности Министр осмотрел объекты инфраструктуры, вооружения и военной техники морского спецподразделения.

Также Андрей Загороднюк почтил память павших воинов — спецназовцев и возложил цветы к Памятному знаку водолазам-разведчикам.

Напомним, что базы отдыха в Очакове оказались в зоне риска в результате масштабного оползня прибрежной зоны.