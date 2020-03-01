Министр обороны Украины Андрей Загороднюк наградил военнослужащих 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого в Очакове ведомственными наградами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что Андрей Загороднюк поблагодарил бойцов за добросовестную службу в защите морских границ Украины и сообщил о планах Министерства продолжать развитие Сил специальных операций.

— Враг все еще пытается не допустить всестороннего развития Украины как европейского государства, мешает вступлению нашей страны в НАТО и всячески дестабилизирует ситуацию. Агрессивные действия России в Азово-Черноморском регионе ярко показывают это. Поэтому именно вы, бойцы морского спецназа, находитесь сегодня на переднем крае, чтобы помешать врагу реализовать свои планы в регионе, - сказал Андрей Загороднюк.

Напомним, что в субботу, 29 февраля, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил с рабочим визитом 73-й морской центр специального назначения Сил специальных операций ВС Украины в Очакове.