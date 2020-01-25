Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает Укринформ.

В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Свитолина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

В поединке за четвертьфинал Мугуруса встретится с победительницей противостояния между Зариной Дияс из Казахстана (73) и десятой «ракеткой» мира Кики Бертенс из Нидерландов.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 миллионов 564 тысяч 735 долларов. продлится до 2 февраля.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).