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Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
Об этом сообщает Укринформ.
В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Свитолина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
В поединке за четвертьфинал Мугуруса встретится с победительницей противостояния между Зариной Дияс из Казахстана (73) и десятой «ракеткой» мира Кики Бертенс из Нидерландов.
Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 миллионов 564 тысяч 735 долларов. продлится до 2 февраля.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла в субботу выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
Об этом сообщает Укринформ.
В Мельбурне, на центральной арене имени Рода Лэйвера, Свитолина (№5 WTA) проиграла матч 3-го раунда испанке Гарбинье Мугурусу (32) - 1:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.
В поединке за четвертьфинал Мугуруса встретится с победительницей противостояния между Зариной Дияс из Казахстана (73) и десятой «ракеткой» мира Кики Бертенс из Нидерландов.
Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 миллионов 564 тысяч 735 долларов. продлится до 2 февраля.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).