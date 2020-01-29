Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдет 11-22 марта в Индиан-Уэллсе (США).

Об этом сообщает портал Большой теннис Украины.

В прошлом сезоне Элина Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Даяна Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.

Заявочный список возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

21 января Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open, а уже 22 января уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покинула турнир в одиночном разряде.

23 января Элина Свитолина (№5 WTA) победила в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. В субботу 25 января Свитолина не смогла выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.