|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.5 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.9 грн
|27.35 грн
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдет 11-22 марта в Индиан-Уэллсе (США).
Об этом сообщает портал Большой теннис Украины.
В прошлом сезоне Элина Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Даяна Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.
Заявочный список возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.
21 января Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open, а уже 22 января уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покинула турнир в одиночном разряде.
23 января Элина Свитолина (№5 WTA) победила в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. В субботу 25 января Свитолина не смогла выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдет 11-22 марта в Индиан-Уэллсе (США).
Об этом сообщает портал Большой теннис Украины.
В прошлом сезоне Элина Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Даяна Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.
Заявочный список возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.
21 января Даяна Ястремская (№21 WTA) с победы стартовала на Australian Open, а уже 22 января уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покинула турнир в одиночном разряде.
23 января Элина Свитолина (№5 WTA) победила в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. В субботу 25 января Свитолина не смогла выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.