Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.

Об этом проинформировали в Федерации легкой атлетики Украины.

Чемпионат был запланирован на 13-15 марта 2020 года. Согласно решению World Athletics (всемирной управляющей организации в легкой атлетике), соревнования перенесены на март 2021 года.

Причиной стала эпидемия нового коронавируса в Китае.

— Мы знаем о том, что в Китае делают все для борьбы с новым коронавирусом, и мы поддерживаем их усилия, но мы должны думать о наших легкоатлетах, – отмечается в заявлении организации.

В World Athletics рассматривали возможность перенесения чемпионата в другой город и страну. Однако, учитывая обеспокоенность из-за распространения вируса за пределы Китая, решили отказаться от этой идеи.

В организации также выразили надежду на то, что им удастся подобрать удобную дату для проведения чемпионата мира в помещении в 2021 году.

— Мы хотели бы, чтобы Нанкин был хозяином чемпионата, учитывая обширное планирование и подготовку, которые они вложили в это мероприятие. Мы решили не отменять этот чемпионат, поскольку многие легкоатлеты хотели бы, чтобы это событие произошло. Поэтому сейчас мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина над определением даты в 2021 году, – говорится в заявлении.

Чемпионат мира в помещении, как и чемпионат Европы в помещении, проводятся один раз в два года.

Напомним, из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.