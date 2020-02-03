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Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на 4 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляет рейтинг WTA по состоянию на 3 февраля 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти.
Об этом сообщает Укринформ.
Элина Свитолина впервые с октября прошлого года поднялась на 4 строчку. На австралийском Grand Slam украинская теннисистка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Первая пятерка лучших теннисисток мира по версии WTA на данный момент выглядит так: 1. Эшли Барти, 2. Симона Халеп, 3. Каролина Плишкова, 4. Элина Свитолина, 5. Белинда Бенчич.
Среди украинских теннисисток пятерку сильнейших составили:
Элина Свитолина - №4 WTA,
Даяна Ястремская - №26 WTA,
Екатерина Козлова - №87 WTA,
Катарина Завацкая - №103 WTA,
Леся Цуренко - №128 WTA.
Даяна Ястремская (-5) и Екатерина Козлова (-4) утратили позиции, а Катарина Завацкая начинает игровую неделю с личным рекордом - 103-е место (+4). Также новый личный рекорд установила и Дарья Снигур (228), чей бывший лучший результат в рейтинге - 237-е место. Катерина Бондаренко поднялась на 43 позиции и расположилась на 492 месте.
Напомним, что первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдет 11-22 марта в Индиан-Уэллсе (США).
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Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на 4 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляет рейтинг WTA по состоянию на 3 февраля 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти.
Об этом сообщает Укринформ.
Элина Свитолина впервые с октября прошлого года поднялась на 4 строчку. На австралийском Grand Slam украинская теннисистка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Первая пятерка лучших теннисисток мира по версии WTA на данный момент выглядит так: 1. Эшли Барти, 2. Симона Халеп, 3. Каролина Плишкова, 4. Элина Свитолина, 5. Белинда Бенчич.
Среди украинских теннисисток пятерку сильнейших составили:
Элина Свитолина - №4 WTA,
Даяна Ястремская - №26 WTA,
Екатерина Козлова - №87 WTA,
Катарина Завацкая - №103 WTA,
Леся Цуренко - №128 WTA.
Даяна Ястремская (-5) и Екатерина Козлова (-4) утратили позиции, а Катарина Завацкая начинает игровую неделю с личным рекордом - 103-е место (+4). Также новый личный рекорд установила и Дарья Снигур (228), чей бывший лучший результат в рейтинге - 237-е место. Катерина Бондаренко поднялась на 43 позиции и расположилась на 492 месте.
Напомним, что первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который пройдет 11-22 марта в Индиан-Уэллсе (США).
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов