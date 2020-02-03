Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на 4 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляет рейтинг WTA по состоянию на 3 февраля 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти.

Об этом сообщает Укринформ.

Элина Свитолина впервые с октября прошлого года поднялась на 4 строчку. На австралийском Grand Slam украинская теннисистка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Первая пятерка лучших теннисисток мира по версии WTA на данный момент выглядит так: 1. Эшли Барти, 2. Симона Халеп, 3. Каролина Плишкова, 4. Элина Свитолина, 5. Белинда Бенчич.

Среди украинских теннисисток пятерку сильнейших составили:

Элина Свитолина - №4 WTA,

Даяна Ястремская - №26 WTA,

Екатерина Козлова - №87 WTA,

Катарина Завацкая - №103 WTA,

Леся Цуренко - №128 WTA.