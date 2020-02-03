Спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.

Об этом пишет пресс-служба Николаевского городского совета.

Сообщается, что 2 место занял Тинкован Андрей (тренеры: Владимир Килярский, Игорь Шалар) и 3 место занял Колосович Никита (тренеры: Вита Степина, Валентин Демидов, Анатолий Мороз).

Отмечается, что также 1 февраля в Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. За победу соревновались более 400 участников из разных регионов Украины. В личном зачете николаевцы получили серебряную и две бронзовые награды.

В частности, 2 место занял Василевский Андрей (тренеры: Ирина Шаповалова, Виктория Львова-Грицак). В прыжках с шестом 3 место заняла Козуб Юлия (тренеры: Юрий Строин, Марина Чумаченко, Алла Ковпак. Также, 3 место занял Витковский Дмитрий (тренер: Иван Гриник).

Напомним, что спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.