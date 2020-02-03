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Спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
Об этом пишет пресс-служба Николаевского городского совета.
Сообщается, что 2 место занял Тинкован Андрей (тренеры: Владимир Килярский, Игорь Шалар) и 3 место занял Колосович Никита (тренеры: Вита Степина, Валентин Демидов, Анатолий Мороз).
Отмечается, что также 1 февраля в Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. За победу соревновались более 400 участников из разных регионов Украины. В личном зачете николаевцы получили серебряную и две бронзовые награды.
В частности, 2 место занял Василевский Андрей (тренеры: Ирина Шаповалова, Виктория Львова-Грицак). В прыжках с шестом 3 место заняла Козуб Юлия (тренеры: Юрий Строин, Марина Чумаченко, Алла Ковпак. Также, 3 место занял Витковский Дмитрий (тренер: Иван Гриник).
Напомним, что спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.
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Спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
Об этом пишет пресс-служба Николаевского городского совета.
Сообщается, что 2 место занял Тинкован Андрей (тренеры: Владимир Килярский, Игорь Шалар) и 3 место занял Колосович Никита (тренеры: Вита Степина, Валентин Демидов, Анатолий Мороз).
Отмечается, что также 1 февраля в Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. За победу соревновались более 400 участников из разных регионов Украины. В личном зачете николаевцы получили серебряную и две бронзовые награды.
В частности, 2 место занял Василевский Андрей (тренеры: Ирина Шаповалова, Виктория Львова-Грицак). В прыжках с шестом 3 место заняла Козуб Юлия (тренеры: Юрий Строин, Марина Чумаченко, Алла Ковпак. Также, 3 место занял Витковский Дмитрий (тренер: Иван Гриник).
Напомним, что спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
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