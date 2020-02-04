На Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.

Об этом сообщается на странице «Айкидо Николаев 2019» в Facebook.

В Киеве, 1 февраля, состоялся международный рейтинговый чемпионат по бразильскому Джиу-Джитсу «Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship - Gi».

«Золото» завоевали Евгений Сандул, Константин Шевченко, Роман Сандул и Иван Сандул, третье место заняли Сергей Панчук и Павел Ермаков. Всего в соревнованиях приняли участие больше 500 участников из 11 стран.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.