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На Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.
Об этом сообщается на странице «Айкидо Николаев 2019» в Facebook.
В Киеве, 1 февраля, состоялся международный рейтинговый чемпионат по бразильскому Джиу-Джитсу «Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship - Gi».
«Золото» завоевали Евгений Сандул, Константин Шевченко, Роман Сандул и Иван Сандул, третье место заняли Сергей Панчук и Павел Ермаков. Всего в соревнованиях приняли участие больше 500 участников из 11 стран.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
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На Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.
Об этом сообщается на странице «Айкидо Николаев 2019» в Facebook.
В Киеве, 1 февраля, состоялся международный рейтинговый чемпионат по бразильскому Джиу-Джитсу «Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship - Gi».
«Золото» завоевали Евгений Сандул, Константин Шевченко, Роман Сандул и Иван Сандул, третье место заняли Сергей Панчук и Павел Ермаков. Всего в соревнованиях приняли участие больше 500 участников из 11 стран.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.