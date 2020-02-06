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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.
Конкурентами украинца будут Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор, пишет Корреспондент.
В 2019 году Василий Ломаченко провел два поединка, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.
Весной Василий Ломаченко должен провести бой с Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Напомним, Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира своего возраста по версии ESPN.
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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.
Конкурентами украинца будут Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор, пишет Корреспондент.
В 2019 году Василий Ломаченко провел два поединка, победив британцев Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.
Весной Василий Ломаченко должен провести бой с Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Напомним, Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира своего возраста по версии ESPN.