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«Золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.
Харьковчанин после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром из Турции (7:2) и россиянином Александром Комаровым (5:3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1), сообщает Укринформ.
Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В весе до 63 килограмм Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль.
Владимир Яковлев (77 кг) в матче за «бронзу» уступил шведу Алексу Бьюдбергу (2:5).
Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.
Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
«Золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.
Харьковчанин после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром из Турции (7:2) и россиянином Александром Комаровым (5:3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1), сообщает Укринформ.
Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В весе до 63 килограмм Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль.
Владимир Яковлев (77 кг) в матче за «бронзу» уступил шведу Алексу Бьюдбергу (2:5).
Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.
Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.