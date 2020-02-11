«Золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.

Харьковчанин после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром из Турции (7:2) и россиянином Александром Комаровым (5:3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1), сообщает Укринформ.

Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В весе до 63 килограмм Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль.

Владимир Яковлев (77 кг) в матче за «бронзу» уступил шведу Алексу Бьюдбергу (2:5).

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.