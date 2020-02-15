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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.
Об этом пишет Укринформ.
В субботу в полуфинале украинка (№129 WTA) в двух сетах одолела 77-ю «ракетку» мира Аранчу Рус из Нидерландов - 7:5, 6:0, сообщает Укринформ. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
В матче за титул ZED Open Women's Tennis Цуренко встретится с победительницей сегодняшнего поединка между румынкой Ириной Бегу (№118 WTA) и уроженкой Молдовы, ныне выступающий за Испанию Аленой Большовой (111).
Стоит отметить, что финальная игра пройдет 16 февраля.
Напомним, что украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.
Об этом пишет Укринформ.
В субботу в полуфинале украинка (№129 WTA) в двух сетах одолела 77-ю «ракетку» мира Аранчу Рус из Нидерландов - 7:5, 6:0, сообщает Укринформ. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
В матче за титул ZED Open Women's Tennis Цуренко встретится с победительницей сегодняшнего поединка между румынкой Ириной Бегу (№118 WTA) и уроженкой Молдовы, ныне выступающий за Испанию Аленой Большовой (111).
Стоит отметить, что финальная игра пройдет 16 февраля.
Напомним, что украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.