Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.

Об этом пишет Укринформ.

В субботу в полуфинале украинка (№129 WTA) в двух сетах одолела 77-ю «ракетку» мира Аранчу Рус из Нидерландов - 7:5, 6:0, сообщает Укринформ. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В матче за титул ZED Open Women's Tennis Цуренко встретится с победительницей сегодняшнего поединка между румынкой Ириной Бегу (№118 WTA) и уроженкой Молдовы, ныне выступающий за Испанию Аленой Большовой (111).

Стоит отметить, что финальная игра пройдет 16 февраля.

Напомним, что украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.