В Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».

Об этом сообщает ФЛАУ.

Украинка Ярослава Магучих приехала в Глазго фавориткой соревнований. Для того, чтобы выиграть этап, ей хватило 1,93 м. Следующую высоту - 1,96 м. - украинка пропустила, а 1,98 на этот раз преодолеть не сумела.

Украинка Марина Бех-Романчук укрепила лидерские позиции в туре. Она уверенно выиграла соревнования по прыжкам в длину, дважды приземлившись на отметке 6,90 метров.

Ранее сообщалось, что Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.