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В Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».
Об этом сообщает ФЛАУ.
Украинка Ярослава Магучих приехала в Глазго фавориткой соревнований. Для того, чтобы выиграть этап, ей хватило 1,93 м. Следующую высоту - 1,96 м. - украинка пропустила, а 1,98 на этот раз преодолеть не сумела.
Украинка Марина Бех-Романчук укрепила лидерские позиции в туре. Она уверенно выиграла соревнования по прыжкам в длину, дважды приземлившись на отметке 6,90 метров.
Ранее сообщалось, что Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.
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В Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».
Об этом сообщает ФЛАУ.
Украинка Ярослава Магучих приехала в Глазго фавориткой соревнований. Для того, чтобы выиграть этап, ей хватило 1,93 м. Следующую высоту - 1,96 м. - украинка пропустила, а 1,98 на этот раз преодолеть не сумела.
Украинка Марина Бех-Романчук укрепила лидерские позиции в туре. Она уверенно выиграла соревнования по прыжкам в длину, дважды приземлившись на отметке 6,90 метров.
Ранее сообщалось, что Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.