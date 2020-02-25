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62-летний Джордж Худ из США простоял в планке 8 часов, 15 минут и 15 секунд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он превзошел предыдущий рекорд в 8 часов, 1 минуту и 1 секунду, установленный Мао Вэйдун из Китая в 2016 году.
Об этом сообщает Громадське.
Бывший морской пехотинец выполнил титаническую работу на пути к этому рекорду. При подготовке Худ в целом простоял в планке около 2100 часов..
— Стою в планке 4-5 часов в день. Также в день я делаю 700 отжиманий, 2 тыс. упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук примерно в день я делаю 300 упражнений с гантелями, – рассказал спортсмен.
Его новая цель – мировой рекорд по количеству отжиманий за один час. Чтобы превзойти действующий рекорд, ему нужно отжаться не менее 2 807 раз.
Напомним, шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.
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62-летний Джордж Худ из США простоял в планке 8 часов, 15 минут и 15 секунд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он превзошел предыдущий рекорд в 8 часов, 1 минуту и 1 секунду, установленный Мао Вэйдун из Китая в 2016 году.
Об этом сообщает Громадське.
Бывший морской пехотинец выполнил титаническую работу на пути к этому рекорду. При подготовке Худ в целом простоял в планке около 2100 часов..
— Стою в планке 4-5 часов в день. Также в день я делаю 700 отжиманий, 2 тыс. упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук примерно в день я делаю 300 упражнений с гантелями, – рассказал спортсмен.
Его новая цель – мировой рекорд по количеству отжиманий за один час. Чтобы превзойти действующий рекорд, ему нужно отжаться не менее 2 807 раз.
Напомним, шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.