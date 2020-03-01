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В рамках 28-го тура Английской Премьер-Лиги в пригороде Лондона – Уотфорде местный одноименный клуб сотворил самую громкую сенсацию сезона – обыграл «Ливерпуль» 3:0.
Об этом сообщает Левый берег.
Мерсисайдцы впервые в сезоне потерпели поражение и впервые в сезоне не забили в рамках АПЛ.
«Красные», выступавшие практически сильнейшим составом, неубедительную игру в первом тайме трансформировали во второй половине матча в отвратительную.
Именно во вторые 45 минут «шершни» и забили все 3 гола – дублем отметился Исмаила Сарр, один мяч также на счету капитана команды Троя Дини.
Таким образом, на 45-м матче прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуль» в АПЛ, длившаяся с января прошлого года.
Кроме того, устоял вечный рекорд «Непобедимых» из «Арсенала», которые в сезоне 2003/2004 не проиграли ни одного матча в АПЛ.
Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую команду 2019 года.
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В рамках 28-го тура Английской Премьер-Лиги в пригороде Лондона – Уотфорде местный одноименный клуб сотворил самую громкую сенсацию сезона – обыграл «Ливерпуль» 3:0.
Об этом сообщает Левый берег.
Мерсисайдцы впервые в сезоне потерпели поражение и впервые в сезоне не забили в рамках АПЛ.
«Красные», выступавшие практически сильнейшим составом, неубедительную игру в первом тайме трансформировали во второй половине матча в отвратительную.
Именно во вторые 45 минут «шершни» и забили все 3 гола – дублем отметился Исмаила Сарр, один мяч также на счету капитана команды Троя Дини.
Таким образом, на 45-м матче прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуль» в АПЛ, длившаяся с января прошлого года.
Кроме того, устоял вечный рекорд «Непобедимых» из «Арсенала», которые в сезоне 2003/2004 не проиграли ни одного матча в АПЛ.
Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую команду 2019 года.