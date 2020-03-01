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Воспитанница Школы высшего спортивного мастерства города Николаева по велоспорту Анна Нагорная получила лицензию для участия в Играх XXХII Олимпиады 2020 году в Токио на треке в гонке Мэдисон.
Об этом сообщает сайт городского совета.
— Поздравляем спортсменку и ее тренера Евгения Штермер! Болеем и желаем только побед! - говорится в сообщении.
Напомним, что «Ливерпуль» унизительно проиграл матч чемпионата Англии – впервые в этом сезоне.
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Воспитанница Школы высшего спортивного мастерства города Николаева по велоспорту Анна Нагорная получила лицензию для участия в Играх XXХII Олимпиады 2020 году в Токио на треке в гонке Мэдисон.
Об этом сообщает сайт городского совета.
— Поздравляем спортсменку и ее тренера Евгения Штермер! Болеем и желаем только побед! - говорится в сообщении.
Напомним, что «Ливерпуль» унизительно проиграл матч чемпионата Англии – впервые в этом сезоне.