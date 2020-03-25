|Скорость ветра:
|5.4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.55 грн
|30.6 грн
Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», — сказал он сегодня на заседании правительства.
Кроме того, до 24 апреля в Украине продлят и карантин.
НВ объясняет, что означает объявление чрезвычайной ситуации всеукраинского масштаба и отвечает на главные вопросы о режиме ЧС.
Понятие чрезвычайной ситуации определяет Кодекс гражданской защиты Украины.
Согласно ему, чрезвычайная ситуация — это обстановка на отдельной территории (а также на субъекте хозяйствования, водном объекте и т. д.), которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.
Ее причинами могут быть катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия (повальная болезнь животных), эпифитотия (распространение инфекционных заболеваний растений на большой территории), применение средств поражения или другие опасные события.
Как правило, такие обстоятельства приводят к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, приносят значительный материальный ущерб, а также делают невозможным проживание населения на такой территории или объекте (или осуществление там хозяйственной деятельности).
Очевидно, на данный момент причиной введения ЧС в Украине является пандемия коронавируса и вспышка COVID-19 в Украине.
ЧС могут быть четырех видов: техногенного либо природного характера, социальные или военные.
А в зависимости от последствий ЧС и ресурсов, которые необходимы для их ликвидации, в Украине выделяют четыре уровня чрезвычайных ситуаций:
На данный момент из-за вспышки COVID-19 чрезвычайная ситуация уже была объявлена в ряде областей Украины — в т. ч. Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Такая мера предусмотрена для того, чтобы службы гражданской защиты населения могли работать в специальном усиленном режиме. Речь идет об усилении координации всех служб, задействованных для противодействия эпидемии COVID-19.
«Это также поможет закрепить шаги, которые будут осуществляться на регулярной основе, чтобы противостоять распространению болезни», — пояснил Кабмин в специальной инфографике, разъясняющей введенный режим ЧС.
Среди таких возможных шагов:
В правительстве отдельно отметили, что чрезвычайная ситуация НЕ предусматривает вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев.
К службам гражданской защиты — а именно их высокой мобилизации прежде всего касается режим чрезвычайной ситуации — относятся:
Единая госсистема гражданской защиты Украины — это совокупность органов управления, сил и средств центральных и местных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают госполитику в сфере гражданской защиты.
У этой системы есть четыре режима функционирования (в зависимости от масштаба и тяжести последствий ситуации):
На данный момент в Украине объявили чрезвычайную ситуацию — то есть третий из четырех этих режимов.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — вводит в Украине режим чрезвычайной ситуации. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», — сказал он сегодня на заседании правительства.
Кроме того, до 24 апреля в Украине продлят и карантин.
НВ объясняет, что означает объявление чрезвычайной ситуации всеукраинского масштаба и отвечает на главные вопросы о режиме ЧС.
Понятие чрезвычайной ситуации определяет Кодекс гражданской защиты Украины.
Согласно ему, чрезвычайная ситуация — это обстановка на отдельной территории (а также на субъекте хозяйствования, водном объекте и т. д.), которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.
Ее причинами могут быть катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия (повальная болезнь животных), эпифитотия (распространение инфекционных заболеваний растений на большой территории), применение средств поражения или другие опасные события.
Как правило, такие обстоятельства приводят к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, приносят значительный материальный ущерб, а также делают невозможным проживание населения на такой территории или объекте (или осуществление там хозяйственной деятельности).
Очевидно, на данный момент причиной введения ЧС в Украине является пандемия коронавируса и вспышка COVID-19 в Украине.
ЧС могут быть четырех видов: техногенного либо природного характера, социальные или военные.
А в зависимости от последствий ЧС и ресурсов, которые необходимы для их ликвидации, в Украине выделяют четыре уровня чрезвычайных ситуаций:
На данный момент из-за вспышки COVID-19 чрезвычайная ситуация уже была объявлена в ряде областей Украины — в т. ч. Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Такая мера предусмотрена для того, чтобы службы гражданской защиты населения могли работать в специальном усиленном режиме. Речь идет об усилении координации всех служб, задействованных для противодействия эпидемии COVID-19.
«Это также поможет закрепить шаги, которые будут осуществляться на регулярной основе, чтобы противостоять распространению болезни», — пояснил Кабмин в специальной инфографике, разъясняющей введенный режим ЧС.
Среди таких возможных шагов:
В правительстве отдельно отметили, что чрезвычайная ситуация НЕ предусматривает вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев.
К службам гражданской защиты — а именно их высокой мобилизации прежде всего касается режим чрезвычайной ситуации — относятся:
Единая госсистема гражданской защиты Украины — это совокупность органов управления, сил и средств центральных и местных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают госполитику в сфере гражданской защиты.
У этой системы есть четыре режима функционирования (в зависимости от масштаба и тяжести последствий ситуации):
На данный момент в Украине объявили чрезвычайную ситуацию — то есть третий из четырех этих режимов.