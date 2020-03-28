Ирина Крикуненко, журнал НВ, пообщалась с жительницей Киева Лилией Ткачук, которая была госпитализирована в Александровскую клиническую больницу с подозрением на коронавирус. После трех дней на стационаре девушку выписали с диагнозом ОРВИ, и она рассказала об условиях пребывания, нюансах госпитализации и проблемах с тестированием.

Мы рассказываем эту историю исключительно со слов нашей коллеги. У НВ в силу объективных причин не было возможности самостоятельно проверить изложенные Лилией факты.

Все началось с того, что в среду студии телеканала 5 канал, где работает девушка, побывал народный депутат Шахов, впоследствии оказавшийся COVID-положительным.





— Я тогда не придала этому значения, потому шансы заразиться даже не рассматривались. Но в пятницу начался сильный кашель, в субботу поднялась невысокая температура — 37,2. Я подождала до воскресенья и решила сделать тест в частной клинике за 800 грн, чтобы обойти всю бюрократию, — вспоминает журналистка.





Но клиника оказалась закрыта. Отказались делать тесты и в сети частных клиник Добробут, и в сети медцентров Eurolab, порекомендовав обратиться в Александровскую больницу — нынешнюю « штаб-квартиру» по приему людей с подозрением на COVID-19.

Но Лилию в Александровскую сперва не пустили.

— Туда можно попасть только по направлению от семейного врача, либо по скорой на госпитализацию. Других вариантов протоколом не предусмотрено. С семейным врачом я декларацию не заключала, так что позвонила в скорую, объяснила симптомы и меня госпитализировали в ту же Александровскую больницу, — рассказывает Ткачук.

Поскольку состояние было не критичным, девушка предложила сдать тест и ждать результатов в домашней самоизоляции. Врачи ей этого не разрешили — по протоколу абсолютно всех по скорой положено госпитализировать. Так Ткачук оказалась на больничной койке, но не в изолированном боксе, а в обычной многоместной палате.

— Ко мне подселили девочку с такими же симптомами, но она была в Польше, — вспоминает журналистка. — Мы с ней через три дня сосуществования выработали системы — надевали маски при сближении и носили в палате свои одноразовые перчатки

Позже в палате появилась еще одна соседка — вот-вот вернувшаяся из Португалии пожилая женщина, с температурой 39,5 и сильным кашлем.

По словам журналистки, некоторые представители медмедперсонала носят средства индивидуальной защиты по своему усмотрению: есть все необходимое, но работники больницы не всегда пользуются этим « по полной».





— Когда я поступила, меня попросили заполнить бумаги. Медсестра без перчаток отдала мне ручку, потом ­­забрала обратно и не дезинфицируя продолжила писать. Я понимаю, что через этот приемный покой проходит ежедневно 20−30 людей, — говорит Ткачук.

Что касается пациентов, то в палатах тоже нет ни антисептика, ни одноразовых перчаток. Впрочем, как и чайника, мыла и даже туалетной бумаги. Дают только постель, говорит девушка, остальное надо приносить свое.

— Из еды нам предлагали утром овсяную кашу, на обед перловую, а на ужин опять овсяную. Мы отказались, потому что с таким рационом болеющему организму нельзя. Так что еду нам тоже передавали, — описывает быт инфекционного отделения журналистка.

В день поступления у Ткачук, как и у ее соседки по палате взяли только анализ крови.

— У меня он менее вирусный как мне сказали, а у моей соседки более вирусный“. Как это понимать — не ясно.

В понедельник пришла лечащий врач и сообщила, что девушкам для начала предстоит флюорография и только после этого, возможно, — лабораторный тест на COVID-19 (ПЦР).

— Но и то не факт, — удивляется Ткачук. — Потому, что у них нет машины, которая отвезет в лабораторию анализы. Эта машина будет только в среду.

В итоге во вторник доктора предложили девушке сделать все же экспресс-тест. Мол, ПЦР очень дорогой тест, а температура не так высока и болезнь не так длительна. Ткачук говорит, что была согласна и на него, но напомнила, что болеет всего пять дней, а тест, по ее словам, показывает наличие вируса только на 8−9 день болезни — и таким образом будет априори негативным.

— Мне ответили, что вероятность 50 на 50, так что будем делать, хоть что-то же надо сделать. Ну вот хоть что-то мы и сделали. Тест оказался негативным, но мне все равно сказали какое-то время побыть в самоизоляции, — вспоминает Ткачук и рассказывает, что в конце концов ей диагностировали ОРВИ.

Таким же хэппи-эндом история в инфекционном отделении закончилась и для новой знакомой Ткачук из Польши. А вот соседка из Португалии, рассказывает журналистка, «под впечатлением от происходящего написала отказ от госпитализации и решила пробовать стучаться в частные клиники».

Сама Ткачук признается, что хоть доверия к экспресс-тесту не испытывает и пока самоизолировалась дома и лечит недуг как бронхо-трахеит.

— Температура держится на уровне 37−37.2. Они (медики) говорят, что, если бы это был коронавирус — она бы росла в геометрической прогрессии, — говорит она.

Пока же девушке ежедневно звонит врач из поликлиники и справляется о ее состоянии и самочувствие.

— А значит какой-то учет обратившихся с подозрением на COVID-19 украинская система медицины ведет, — резюмирует Ткачук.

Ирина Крикуненко, Новое время