Пандемия коронавируса и карантин во многом изменили окружающий мир и даже повлияли на привычки людей. Исключением не стала и торговля наркотиками.

«Страна» выяснила, какие перемены произошли с наркобизнесом в Украине после начала карантина.

Кокаин: меньше, но дороже

Хотя во многих СМИ появилась информация о том, что карантин заметно снизил активность наркоторговцев и остановил самые мощные каналы международных перевозок наркотиков, на самом деле «веществ» в мире и в Украине потреблять меньше не стали.

Спрос на наркотики так же высок, как и до карантина, наркозависимых не убавилось.

Изменились лишь логистика, цены и ассортимент товара, который продается на черном рынке. Наибольший спрос во время карантина получили синтетические наркотики и марихуана: цены на них остались такими же, как и до пандемии. А кокаин и героин покупать стали меньше. Но продавцы этих наркотиков все равно не остались внакладе, подняв цены на мелкие розничные порции своего товара.

— В Украине гораздо меньше стало продаваться кокаина. Это связано с падением покупательной способности и отсевом тех, кто употреблял его в ночных клубах (большинство из них закрылись на карантин). Но продавцы кокса особо не пострадали. Белый порошок – дорогой наркотик, который могут себе позволить лишь люди с деньгами. Поэтому сейчас его продолжают употреблять лишь очень богатые. Цена кокаина из-за проблем с перевозкой и карантина повысилась в среднем на 10–20 долларов за грамм. Сейчас грамм «белого» стоит 210–220 долларов. В отличие от наркотиков среднего и нижнего ценового сегмента, кокаин продолжают распространять традиционным путем – из рук в руки. Продавать по интернету его опасно: закладку могут потерять или ее могут найти посторонние, либо закладчика вычислят наркополицейские, которые тоже сидят в Telegram-каналах и время от времени "заказывают" вещества. Поэтому у солидных потребителей кокаина всегда есть старые и проверенные дилеры. Кстати, контакты дилеров кокса не секрет для большинства сотрудников БНОНов (отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. – Ред.). Дело в том, что кокаин очень дорогой, торговля им – очень стабильный бизнес, покупают одни и те же люди годами, кокаин приносит большой доход даже при торговле в розницу. Большинство розничных дилеров кокаина платят за "крышу" полицейским из отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В среднем от полутора до двух тысяч долларов в месяц. Поэтому их и не трогают мои коллеги. Кстати, кокаиновых дилеров не так много, поэтому они все уже давно распределены и стабильно платят полицейским, – рассказал сотрудник БНОНа из Киева Валентин Г.

«Синтетика» идет вместе с «возвращенцами»

По словам наркополицейского, в Украине с начала карантина отмечено появление довольно больших партий синтетических наркотиков.

— У нас есть информация, что несколько десятков килограммов «синтетики» было завезено в Украину во время массового возвращения туристов и гастарбайтеров из-за рубежа. Однако эта информация поступила постфактум, когда наркота была уже продана оптовикам. Сейчас наркотики уже пошли в розницу. Дело в том, что возвращающихся туристов и гастарбайтеров практически не проверяли: очень много людей приезжало, на всех просто не хватало времени. А пограничники и таможенники откровенно боялись заразы, багаж проходил практически без досмотра, – добавил Валентин Г.

Для закладок привлекают детей

Как сказал источник издания в полиции, из-за уменьшения количества людей на улицах городов во время карантина закладчиков начали чаще вычислять полицейские – это заметно даже по ежесуточным сводкам.

К слову, через анонимные интернет-каналы в Telegram и путем закладок распространяются наркотики среднего ценового сегмента. Речь идет о «солях», спайсах и «шишках» – синтетических наркотиках вроде мефедрона и метамфетамина, а также о марихуане.

Положение, при котором закладчики остались на виду из-за небольшого количества прохожих, организаторы наркобизнеса решили довольно своеобразно, начав привлекать для распространения закладок с наркотиками несовершеннолетних.

Благо, карантин принес много свободного времени украинским школьникам.

— В первые недели карантина патрульные задерживали закладчиков десятками каждые сутки и изымали у них кучи наркоты. «Телеграмщики» – организаторы интернет-торговли веществами – понесли ущерб, но вышли из ситуации. Схему изменили. Закладчики теперь не выходят на работу, а вербуют детей. За пятьдесят гривен можно нанять подростка, который за полчаса оббежит пару десятков «местяков» и спрячет там закладки. Затем информацию с адресами закладок наниматель деток-закладчиков перекидывает на Telegram-канал хозяевам товара, а те информируют покупателей. Полицейские за детьми не следят. Да и предъявить несовершеннолетним по закону ничего нельзя, можно лишь оштрафовать по административной статье родителей подростка, задержанного с закладками. Но и это тоже трудно доказать: подросток всегда может заявить, что случайно нашел интересный сверток и положил в карман, – поделился подробностями бывший сотрудник БНОНа Алексей Кравченко из Одессы.

Импортозамещение

Из-за проблем с поставками из-за рубежа готовых наркотиков, а также ингредиентов для их изготовления в Украине во время карантина появилось больше доморощенных лабораторий по изготовлению зелья.

Об одном из таких случаев писала «Страна»: профессор, преподаватель химии из Киева организовал две лаборатории и изготовил в домашних условиях более килограмма амфетамина. Также у него были найдены ингредиенты еще на 30 килограммов наркотиков.

Преподавателя задержали сотрудники СБУ. В сообщении спецслужбы говорится о том, что основные составляющие для изготовления "мета" профессор получал из Китая.

До начала карантина многие ингредиенты, действительно, шли из Китая. Однако уже в марте в связи с эпидемией в КНР украинские изготовители перешли на отечественные составляющие – любые прекурсоры можно свободно приобрести в интернете.

— Прекурсоры в понимании полицейских – это уже готовые вещества, которые используются для изготовления наркотиков. Например, перманганат калия, известный в народе как марганцовка, внесен в список прекурсоров. В аптеках его не продают. Но перманганат калия можно легко получить даже в домашних условиях – нужны лишь элементарные знания химии. То же касается и других ингредиентов, из которых изготавливаются наиболее популярные сейчас наркотики. Любые составляющие свободно продаются через интернет. Для домашней лаборатории нужны лишь необходимое оборудование, знания и немного денег для закупки составляющих, – утверждает химик–технолог Игорь К.

Александр Сибирцев, Страна