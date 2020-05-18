Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций о работе после 22 мая детских садов, гостиниц, общественного транспорта и о проведении внешнего независимого оценивания (ВНО). Проект — предварительный, замечания принимают до вечера 19 мая.
Рекомендации во время проведения ВНО:
- допуск участников в здание только после проведения термометрии, опроса о состоянии здоровья и при условии одетой маски;
- участников тестирования нужно рассаживать с соблюдением 1,5-метровой дистанции, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты;
- за час до тестирования и после него проводить уборку с дезинфекцией помещений, также проветривать помещение в течение 30 минут;
- во время тестирования входные двери должны быть открыты;
- в местах проведения должны дежурить медики.
Рекомендации для работы детсадов:
- перед началом смены проводить температурный скрининг всем работникам;
- температурный скрининг детей должны проводить при входе, а также каждые 4 часа, показатели необходимо заносить в соответствующий журнал;
- утренний прием ребенка в садик работник должен проводить за пределами здания, на территории учреждения;
- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые два часа и сразу после окончания занятий;
- временное отстранение от работы лиц из группы риска — работников, достигших 60-летнего возраста и имеющих хронические заболевания.
На период карантина в детсадах запрещается:
- использование многоразовых (тканевых полотенец);
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- пребывание в уличной обуви в помещениях;
- проведение массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей (посетителей).
Рекомендации для работы гостиниц:
- одновременное пребывание посетителей в вестибюле учреждения из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади. Допуск посетителей и пребывание в отеле (вне номера) разрешается только в респираторе или маске;
- в гостиницах запрещается работа конференц-залов, фитнес- и спа-центров.
- питание в отелях может быть организовано путем доставки пищи в номера по предварительному заказу посетителей или в ресторанах (кафе) отелей только на летних площадках при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет);
- временное отстранение от работы лиц из группы риска — работников, достигших 60-летнего возраста и имеющих хронические заболевания.
Рекомендации по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:
- автоперевозчики должны назначить ответственное лицо, которое будет проводить температурный скрининг всем работникам перед началом смены;
- водители, кондукторы на протяжении всего рейса должны быть в респираторах или масках;
- запрещается перевозка пассажиров без респиратора или маски;
- перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или указанного в регистрационных документах, если иное не установлено правилами карантина;
- в случае осуществления межобластной перевозки в область, где не действует ослабление карантина, такая перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или указанных в регистрационных документах, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади;
- перед каждым рейсом транспортное средство подлежит влажной уборке, в том числе обработке мест контакта рук (поручни, сидения);
- по возможности у входной двери разместить антисептики.
Виктория Мартынюк, Бабель