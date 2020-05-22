«Заботимся о кибербезопасности»

Продлить запрет российских сайтов и сервисов еще в апреле предложил глава СБУ Иван Баканов. «Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений и т.д.», — пояснил он.

предложение поддержала и направила проект указа в Офис президента. Зеленский его подписал. В России на продление запрета отреагировали так: Министерство иностранных дел РФ назвало его «дискриминацией».

Два предыдущих абзаца — о формальности. Реальность такова: согласно данным маркетинговых исследований компании Kantar CMeter, соцсеть Vk.com, например, до сих пор является одной из самых популярных среди украинских сайтов. Сейчас она на 16-м месте. 20,9% всех украинских пользователей интернета заходили в «ВКонтакте» в апреле 2020 года.

Почему украинцы пользуются российскими сетями, несмотря на запрет?

В апреле 2020 украинская аудитория Vk.com увеличилась на 1 миллион. «Здесь много факторов. Люди или вернулись, или вспомнили о своих аккаунтах и решили зайти, особенно в свете медийного резонанса относительно продолжения блокирования российских сайтов», — отметили hromadske в Kantar CMeter.

«Так сложилось, что "ВКонтакте" — моя первая социальная сеть еще с 2009 года, — рассказывает Лиза. — Я из Крыма, а там Vk.com был довольно популярным ».

В 2014 году, когда девушка переехала во Львов, поддерживала связь с родными и друзьями именно в этой соцсети: «Потом некоторые мои друзья перешли в Instagram, и мы общаемся уже там. Маму с сестрой я переманила в Facebook, потому что в Крыму Telegram заблокирован. Но все равно определенное количество людей, которые важны для меня, остаются в "ВКонтакте". Поэтому я время от времени туда захожу».

Как украинцы заходят в запрещенные соцсети?

Преимущественно — с помощью Virtual Private Network (VPN) или прокси-серверов. VPN маскирует IP-адрес пользователя своим собственным, поэтому в запрещенные сети он заходит не как украинец, а как житель другой страны.

«У меня есть два браузера на ноутбуке: один — Google Chrome, он постоянный для всего, а второй — Opera, в котором есть функция VPN, и именно через нее я захожу в соцсеть “ВКонтакте”. Больше в этом браузере у меня ничего нет», — рассказывает Лиза.

Кроме того, в Украине есть провайдеры, которые не заблокировали полностью доступ к российским интернет-ресурсам. По данным общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности», в декабре 2019-го сайты «Одноклассники», «ВКонтакте», Yandex.ru и Mail.ru были, по крайней мере, одну неделю доступны у отдельных провайдеров в десятке крупных городов Украины.

«В целом все крупные провайдеры выполнили указ. Насчет мелких провайдеров, которые сами себе где-то выходят в интернет, то не у всех даже есть техническая возможность это сделать», — объясняет Али Сафаров, юрист Института массовой информации.

Провайдеры могут блокировать доступ к этим сайтам формально, говорит спикер «Украинского Киберальянса» Андрей Баранович (известный как Шон Таунсенд). «Достаточно просто изменить в настройках DNS (Domain Name System — сервер доменных имен — ред.) и сайт откроется... Без VPN, без прокси-серверов, просто изменив DNS, я могу открыть Mail.ru», – объясняет Баранович.

Насколько уменьшилась украинская аудитория российских соцсетей?

В апреле 2017 года, до запрета, Vk.com был третьим по популярности сайтом в Украине после Google и YouTube. Тогда в перечне топ-10 сайтов по посещаемости в стране четыре были российскими: соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а еще поисковые и почтовые сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

В мае 2017-го «ВКонтакте» пользовались 76,1% украинцев с доступом в интернет (блокировать российские ресурсы в Украине начали 17 мая 2017-го). В июне того же года процент украинцев, которые заходили в эту сеть, упал до 23,9%. А через год после запрета — вырос до 29,3%.

По данным коммуникационного агентства PlusOne, в декабре 2019 года 22% украинцев с доступом в интернет раз в месяц заходили в «ВКонтакте». В «Одноклассники» — 15% вместо 18% годом ранее.

С другой стороны, в Украине существенно возросло количество пользователей Facebook. Если в августе 2018 года их было 12 миллионов, то в марте 2020-го — около 14 миллионов по данным PlusOne.

«Если посмотреть на данные относительно запрещенной российской соцсети Vk.com, то в марте (2020 года — ред.) мы увидели существенное падение охвата. В апреле охват немного вырос. В то же время частота контакта аудитории с ресурсом, наоборот, уменьшилось», — объясняет Ирина Ворон, руководитель проекта CMeter исследовательской компании Kantar Украина.

Али Сафаров считает, что запрет российских интернет-ресурсов является достаточно эффективным: «Есть коммерческие ресурсы, которые отмечают, что их площадки продаж в соцсетях “ВКонтакте” или “Одноклассники” снижаются. Хотя заходить техническая возможность есть, но все равно эти группы теряют сторонников».

То, что блокирование российских соцсетей дало определенный результат, считает и медиаэксперт "Интерньюз-Украина" Виталий Мороз. В комментарии "Радио Свобода" он отметил, что украинские военные после блокировки почти перестали пользоваться российскими ресурсами. Ранее с помощью «Яндекса» можно было отследить их геолокацию.

Что с украинским бизнесом в российских соцсетях?

После запрета российских интернет-ресурсов в 2017 году представители бизнеса начали переходить на другие платформы. «Украинские представительства крупных международных брендов, например Coca-Cola, не будут после запрета вести страницы в этих соцсетях. Для них это вопрос репутации. Те, кто вел там свои группы, перестали это делать. Безусловно, остаются бренды, которые продолжают вести там страницы, но их точного количества мы назвать не можем», — объясняет Анастасия Байдаченко, CEO рекламного агентства IAB Ukraine.

Аудитория, как и представители украинского бизнеса, просто перешла в Facebook и Instagram. Анастасия объясняет, что важным является не ведение групп, а реклама в них.

«Если у нас была группа "ВКонтакте" и мы размещали там рекламу, то мы больше потеряли от того. Запросов от крупных брендов на размещение там рекламы нет, ибо от этого ухудшается их репутация», — говорит Байдаченко.

Представители бизнеса, по словам основателя и директора рекламного агентства UAmaster Евгения Шевченко, после запрета российских соцсетей почти сразу перестали покупать у них рекламу. До этого запрета украинский бизнес делил бюджеты на интернет-рекламу между достаточно большим количеством ресурсов.

«Надо было иметь страницы в Google, Facebook, “ВКонтакте”, “Одноклассниках”, Instagram, Mail.ru. После того, как российские сервисы были заблокированы в Украине, весь цивилизованный бизнес, понятно, распределил бюджеты на другие соцсети: Facebook, Instagram, YouTube», — рассказывает Евгений Шевченко.

По его словам, очень трудно было компаниям, которые активно работали в SMM (Social Media Marketing — маркетинг в социальных сетях — ред.) на российских площадках. Те, у кого были десятки тысяч или миллионы подписчиков в «ВКонтакте», ту аудиторию просто потеряли, хоть и пытались перевести ее в Facebook и Instagram.

«Возможно, есть представители малого бизнеса, которые продолжают вести там деятельность, но сколько их — неизвестно, у нас нет инструмента для того, чтобы оценить, сколько аккаунтов малого бизнеса у нас было в этих соцсетях из Украины, — добавляет Анастасия Байдаченко. — Если даже предположить, что у таких представителей малого бизнеса — ред.) не было дубль-аккаунта в Facebook, то за несколько месяцев там можно запустить свою деятельность».

Евгений Шевченко утверждает: если запрет не будет продолжен, то для украинского бизнеса это скорее даже станет проблемой. Ведь ранее компании для SMM выбирали две площадки — «ВКонтакте» и Facebook. Сегодня же это Facebook и Instagram, а у кого-то — YouTube и TikTok.

«Если вдруг вернутся российские сервисы, то для бизнеса это будет дополнительная головная боль. Потому что нужно будет решать, возвращаться туда или нет — и если да, то на это нужно выделять дополнительный бюджет на рекламу», — говорит Шевченко.

Механизм блокировки российских интернет-ресурсов

Медиаэксперт Виталий Мороз считает, что с самого начала запрета механизм его реализации был неудачным: «Он (запрет — ред.) был сомнительным под правовым углом зрения, поскольку президент Украины не является регулятором интернета. За три года с момента принятия этого решения внимание к российским соцсетям уменьшилось, но государство так и не предложило правового метода решения. Поэтому продление санкций — это продолжение политики (пятого президента Украины Петра — ред.) Порошенко. Хотя за три года можно было изучить эти вопросы и привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами».

Чтобы эти ограничения соответствовали стандартам, необходимо внести изменения в Закон Украины «О санкциях», отмечает юрист ИМИ Али Сафаров. Этот закон пока не содержит четкого механизма ограничения информационного воздействия. Поэтому, по словам эксперта, провайдеры, которые не блокируют запрещенные интернет-ресурсы, могут, по крайней мере, попытаться обжаловать решение суда в отношении штрафа.

Четкую процедуру, объясняет Сафаров, помогут сделать изменения в законе, которые будут предусматривать возможность наложения санкций с целью ограничения информационного воздействия, а также реестр физических и юридических лиц, подлежащих санкциям. «То есть в любом случае решение о санкциях будет приниматься СНБО и утверждаться указом президента, но будет четко определена процедура. И будет реестр тех, на кого действуют санкции, с указанием срока действия», — объясняет эксперт.

Принципиально не блокирует российские ресурсы, например, киевский провайдер «НетАссист». Его основатель Максим Тульев рассказывает: «Из-за позиции компании в августе 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по результатам проверки выписала предписание и штраф на сумму 935 гривен. «Мы обжаловали предписание и штраф в суде, но дело до сих пор не рассмотрено».

Мы направили запросы в Службу безопасности Украины и НКРСИ с просьбой сообщить, сколько нарушений со стороны провайдеров и операторов зафиксировано за эти годы и сколько штрафов выписано. На момент публикации материала hromadske ответа не получило.

Ксения Савоскина, hromadske