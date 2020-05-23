Останнім часом, в інтернеті поширюється ряд матеріалів щодо закупівлі "Укравтодором" дорожніх матеріалів по завищених цінах та про відсутність економії на торгах в цілому.

Щоб кожен бажаючий міг розібратися в заплутаній системі ціноутворення в дорожній галузі, відрізнити маніпуляції від реальних фактів завищення вартості матеріалів, а також навіть сам перевірити вартість ремонту дороги до свого дому, близьких чи улюбленого місця відпочинку, пропоную детальніше у цьому розібратися.

Підготовка до тендера: інвесторська документація, моніторинг цін і незалежна експертиза

Формування ціни на вартість будівельних матеріалів складається із декількох етапів та має свої особливості.

І. На першому етапі, будь-який замовник, перш ніж оголосити тендер на ремонт дороги, повинен скласти інвесторську документацію, в якій чітко визначається обсяг робіт та їхня вартість. Для цього в більшості випадків замовляється виготовлення проектно-кошторисної документації, а з боку замовника обов’язково проводиться моніторинг цін в регіоні на будівельні матеріали.

ІІ. Для об’єктивного моніторингу цін, кошторисники аналізують вартість поставок будівельних матеріалів в області, а саме надсилають запити до підрядників, постачальників, а також беруть відомості із фактично оплачених актів виконаних робіт. Серед усіх пропозицій, для визначення вартості обирають варіант з найменшою ціною.

Інформація щодо вартості основних дорожніх матеріалів є публічною, відкритою і щомісячно публікується на сайті ДП "ДерждорНДІ". Варто зазначити, що ціни на матеріали відрізняються, в залежності від регіону, а саме логістики, наявності місцевого виробництва та конкуренції на ринку дорожніх матеріалів.

ІІІ. Після цього, проектно-кошторисну документацію передають для проведення незалежної експертизи, яка вивчає правильність застосування проектних рішень, відповідність визначених обсягів робіт та обов’язково відповідність визначених цін на матеріали тим, що зараз існують на ринку.

Оголошення тендера: ринкова ціна та можливі маніпуляції

IV. Як результат, замовник отримує перевірену проектно-кошторисну документацію та на її підставі формує очікувану вартість закупівлі і оголошує тендер.

На цьому етапі варто зупинитися детальніше. "Укравтодор", як головний розпорядник коштів, в першу чергу, зацікавлений у їх ефективному та прозорому використанні. Від того, наскільки якісно та правильно сформовано очікувана вартість закупівлі, залежить і об’єктивність та обґрунтованість вартості об’єкту будівництва чи ремонту.

З початку 2020 року перед будь-яким тендером Служба автомобільних доріг обов’язково надсилає "Укравтодору" довідку, в якій зазначає, як ціна на конкретний тендер співвідноситься з цінами в регіоні та середньої ціни в Україні. В окремих регіонах, де немає щебеневих кар’єрів та складна логістична схема, ціна може бути вищою, ніж середня по Україні, але в кожному такому випадку САД надає обґрунтування такої вартості.

При правильному проведенні моніторингу цін, очікувана вартість будівництва максимально наближена до ринкової вартості, а тому інформація щодо відсутності економії на тендерах "Укравтодору" є ні чим іншим як маніпуляцією.

Якщо економія на закупівлі за державні кошти складає більше ніж 15 %, то я впевнений - це або товар буде нижчої якості, або стартова ціна була суттєво завищена. Це нагадує розпродаж у "чорну п’ятницю", коли недобросовісні продавці доклеюють на речі нову бірку із завищеною в рази ціною, а потім роблять сенсаційну знижку. Контроль за ціноутворенням в дорожній галузі таких "акцій" не пропустить.

Варто зазначити, що обсяг ринку дорожніх робіт в 2020 році, завдяки програмі "Велике будівництво", зріс більше, ніж в 2 рази. З економічної точки зору, істотний ріст попиту з боку держави на дорожньому ринку точно призвів би до суттєвого удорожчання вартості послуг і матеріалів. Проте через жорсткий контроль за ціноутворенням, активну співпрацю із залізницею та прозорість правил співпраці із підрядниками, середня вартість основного дорожнього матеріалу, асфальтобетону, щомісячно падає.

Визначення переможця: тверда та динамічна ціна

VI. Отже, виставивши на тендер закупівлю із встановленою очікуваною вартістю, проводиться аукціон, де переможцем визначається учасник торгів з найменшою ціною.

VII. Після цього, вже переможець для підписання договору надає замовнику свій варіант розрахунку кошторису проекту, в якому ті ж самі об’єми робіт пропонується виконати на загальну суму з якою підрядник виграв торги. Саме тому "Укравтодор" не може публічно висвітлювати вартість матеріалів перед тендером - для чесної конкуренції.

На цьому етапі теж є ряд особливостей, на яких варто зупинитися. В Україні дозволено використовувати два варіанти цін: тверда та динамічна. Різниця в них полягає в тому, що ціна конкретного матеріалу при твердій ціні визначається саме в договорі та не може змінюватися, а при динамічній ціні оплату матеріалу здійснюється по тій ціні, по якій його придбав підрядник в постачальника і може бути більшою або меншою за ту, яка передбачена в договорі.

Крім цього, часто тверда ціна на матеріали передбачає включення до вартості матеріалу і вартості доставки та складських витрат, тоді ж як при динамічній ціні кожен елемент ціни підтверджується підрядником окремо.

Завдяки системі Prozorro, яка дозволяє переглянути будь-який тендер, що відбувся в Україні за останні роки, ми можемо на прикладі конкретних документів розібратися, як виглядає насправді ситуація із ціноутворенням у дорожній галузі, на скільки дорогий ремонт автодоріг, та чи є насправді махінації із вартістю дорожніх робіт.

Розбираємо на прикладах: Н-16 Золотоноша-Умань

В одній з критичних публікацій розповідалося про купівлю асфальту на тендері Служби автомобільних доріг в Черкаській області "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 83+700 - км 89+700, Черкаська область", яка вдвічі дорожча, ніж в м. Києві.

Оскільки тендер вже закінчився, ми можемо оприлюднити вартість асфальту, яку пропонувала САД в інвесторській документації - 2440 грн/т з ПДВ (без вартості перевезення на об’єкт). Середня в Україні вартість на момент оголошення тендеру (березень 2020 року) склала 2716 грн/т з ПДВ (сайт ДП ДерждорНДІ), тобто на тендері ціна була менше на 11 %, ніж середня по Україні.

У контракті, підрядник застосував тверду ціну на матеріали (тобто включені витрати на перевезення асфальту на об’єкт) і визначив її на суму 2597 грн/т з ПДВ. Варто зазначити, що, якщо ціна контракту майже на 4 млн грн менше, ніж очікувана вартість, а обсяги робіт такі ж, то, піднявши ціну на вказаний тип асфальту, підрядник, очевидно, змушений інший матеріал продати дешевше. І якраз у вищезгаданій публікації згадується про ринкові ціни на щебінь.

Ціни по вказаному тендеру можна зрівняти із цінами асфальту, що закуповувався комунальним підприємством "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради приблизно в той же час, де така ж марка асфальту коштуватиме, згідно пропозиції переможця, 2853 грн/т з урахуванням ПДВ. Тобто САД в Черкаській області закупить асфальт по ціні майже на 10 % менше, ніж Черкаська міська рада.

Натомість аналіз закупівель в м. Києві, де асфальт ніби вдвічі дешевше, демонструє, що у тому ж місяці КК "Київавтодор" оголосила тендер на закупівлю "Капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда у Оболонському районі" на суму понад 850 млн грн.

Згідно документів, наданих ТОВ "Автомагістраль-Південь", яка визнана переможцем торгів, асфальтобетонна суміш ЩМА-20 коштує 4496 грн/т, з урахуванням ПДВ, тоді як в Черкаському тендері 3307 грн/т з ПДВ, тобто на 26 % дешевше, ніж в Києві.

Розбираємо на прикладах: Н-31 Дніпро-Решетилівка

Досить схожа історія з ситуацією в Дніпропетровській області з тендером "Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 21+600 - межа Петриківського району", де начебто аномально високі ціни на асфальтну суміш ЩМАС-20.

САД при оголошені закупівлі визначив вартість ЩМАС-20 в сумі 3640 грн/т з ПДВ (без врахування перевезення), середня на той час вартість по Україні склала 3523 грн/т з ПДВ (без врахування перевезення). Вартість ТОВ "Автомагістраль-Південь" для САД в Дніпропетровській області склала 3994 грн/т з ПДВ (з поставкою на об’єкт). Нагадаю, що ТОВ "Автомагістраль-Південь" таку ж суміш поставляє КК "Київавтодору" за 4496 грн/т з ПДВ (з поставкою на об’єкт).

У порівняні з цінами Дніпровської міської ради, наприклад, на тендері із капітального ремонту вул. Ю. Кондратюка, де вартість асфальтобетонної суміші дрібнозернистої склала 4035 грн/т з ПДВ, тоді як така ж марка в контракті на будівництво Н-31 коштуватиме 3565 грн/т. При цьому в м. Дніпро економія на тендері склала більше 20 % - з 105 млн грн ціну опустили до 83,5 млн грн, в порівнянні із скромними 8 % в тендері САД в Дніпропетровській області.

Це ще одна можливість переконатися, що показник економії не найвдаліший індикатор оцінки вартості дорожньо-будівельних робіт.

Які висновки можна зробити

На прикладі дещо ретельнішого аналізу вказаних закупівель, які, на думку окремих осіб віднесено до "яскравих прикладів" корупції в "Укравтодорі", ми бачимо що ситуація абсолютно інша.

Основні причини таких розбіжностей у вартості на матеріали не тільки в "Укравтодорі", але й в інших замовників дорожніх робіт нам тепер відомі, а саме різні умови логістики, наявності матеріалів в регіоні, числі і підходи до ціноутворення, вид ціни в контракті тощо. А от причини та мотиви публікації негативних матеріалів та маніпуляцій навколо достовірних, але не релевантних цін, для мене наразі залишаються не до кінця зрозумілими.

Звичайно, проблема, зловживань з штучним завищенням цін на матеріали існує, і на неї необхідно реагувати. На запитання, як було раніше, що вже зроблено та якої системи ціноутворення прагне досягти "Укравтодор" будемо відповідати у інших публікаціях.

Павло Кушнирюк, ЦТС