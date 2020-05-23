Кабмін дозволив роботу дитсадків з 25 травня. Навряд чи в усі садки одразу можна буде приводити дітей, бо заклади мають підготуватися, а місцева влада перевірити і тільки тоді дозволити їм роботу. Діти в садочках будуть більше гуляти на вулиці, чотири рази на день їм мірятимуть температуру. Сидіти за столом можна буде лише вдвох і по діагоналі. Для школярів ЗНО проведуть з 25 червня до 17 липня. Ті, в кого температура вища за 37,2, або хто контактував з хворими, складатимуть його пізніше — з 23 липня до 11 серпня. Про те, як тепер працюватимуть садки та школи, кореспондентка «Бабеля» Олеся Біда поговорила з в. о. міністра освіти і науки Любомирою Мандзій.

Вчора на Кабміні оголосили, що садочки можуть почати працювати з 25 травня. Це дата, коли батьки можуть приводити дітей?

25 травня — це дата, коли садочки можуть почати відкриватися. У регіонах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація, місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має прийняти рішення про відкриття. Тоді органи місцевого самоврядування створюють умови в закладах за рекомендаціями МОЗ. На місцях вирішують, готовий певний садочок відчинятися чи ні, безпечно там буде дітям чи ні.

Як перевірятимуть стан здоров’я дітей перед прийомом у садочок?

На вході до закладу дітям обов’язково будуть вимірювати температуру. Тих, у кого вона вища за 37,2, в садок не допустять. Упродовж дня вихованцям мірятимуть температуру кожні чотири години.

У рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я йдеться, що в дітей має бути «адаптивне харчування». Що це?

Це соціальна дистанція під час харчування. Обідні столи мають бути на безпечній відстані. А діти мають сидіти за столами удвох по діагоналі.

Хто в садочках буде носити маски? Батьки переймаються, чи не доведеться дітям спати в масках.

Лише працівники садків повинні носити маски. Щитки та рукавички — ні. Діти маски не носитимуть.

Хто має закуповувати засоби дезінфекції для садочків? Чи не ляже це на плечі батьків, які найбільше зацікавлені, щоб садочки відкрили якомога раніше?

Засоби дезінфекції мають закупити органи місцевого самоврядування. Я розмовляла з керівниками управлінь освіти — вони вже організовують закупівлі. Не виключаю, що батьків могли просити закуповувати засоби дезінфекції. Для великих закупівель за бюджетні гроші потрібно провести тендер. Це довше.

Що буде з тими садочками, де неможливо реорганізувати простір так, щоб діти дотримувалися дистанції 1,5 метра?

Ми самі ще не до кінця розуміємо, скільки дітей повернуться в садочки. Я знаю, що і в закладах ще вивчають потребу. Ми маємо думати про безпеку дітей, вивчаємо європейський досвід, де минулого тижня відкрили садочки. Там з мільйона вихованців у перший тиждень прийшло лише 34 тисячі дітей.

Деякі групи в садочках переповнені. Там може бути й більше як 30 дітей. Як контролюватимуть кількість дітей?

Будемо радити, щоб групи переукомплектували. Важливо, щоб діти з різних груп не контактували між собою. Щоб ті вихованці, які зазвичай ішли в «чергову групу» після шостої години вечора, з самого початку вже були в цій групі і не мігрували.

Чи будуть садочки приймати нових вихованців у червні?

Так, якщо є вільні місця. Якщо одні діти вибувають, інші можуть бути зараховані. Якщо садок буде відкритий і у групі буде вільне місце — можна приходити і писати заяву, щоб дитину зарахували.

Дата проведення ЗНО вже остаточна? За яких умов вона може змінитися?

Так, ця дата остаточна. Є наказ Міністерства освіти і науки щодо термінів і графіка проведення ЗНО. Основна сесія відбудеться з 25 червня до 17 липня. Пробне тестування ми проведемо 15—17 червня, додаткову сесію — з 23 липня до 11 серпня. ЗНО будуть складати всі, хто зареєструвався на участь, тобто і випускники, і вступники. Для тих, хто не збирається вступати у виш після університету, ЗНО скасовувати не будуть.

Перед здачею ЗНО мірятимуть температуру?

Перед пунктом здачі ЗНО всім випускникам будуть міряти температуру, і 37,2 не стане причиною для недопуску. А от за температури 37,3 і вище випускника можуть відправити складати ЗНО на додатковій сесії.

Як будуть складати ЗНО ті випускники, які контактували з хворими або самі хворіли?

Перед здачею тестування буде моніторинг ситуації. Випускники, які були зареєстровані на ЗНО, але контактували з хворими, зможуть скласти його на додатковій сесії, яка відбудеться з 23 липня до 11 серпня.

Хто забезпечить випускників та інструкторів масками?

Їх закуплять централізовано за кошти фонду боротьби з COVID-19. Також ми звернулися по допомогу до міжнародних партнерів. Ми давно порахували, скільки чого нам знадобиться для проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ. Ми маємо понад шість тисяч пунктів тестування, 92 500 аудиторій та 1 375 447 людей, яких буде охоплено тестуваннями.

Для працівників нам необхідно 248 тисяч пар рукавичок і понад три мільйони масок для вступників та інструкторів. Також треба буде закупити дезінфекційні засоби для обробки рук, поверхонь, захисні щитки, безконтактні термометри.

Міністерство зверталося до Кабміну, щоб у вишах з 1 червня відновили роботу. Який результат?

Щоб студенти відвідували заняття, потрібно, щоб регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантину. Тоді з 1 червня студенти зможуть відвідувати заняття у групах не більше 10 людей, виконувати лабораторні роботи, публічно захищати дисертації, складати підсумкові іспити, отримувати документи про закінчення навчання.

Чи плануєте ви продовжити наступний навчальний рік на червень?

Учні закінчать навчання як і зазвичай наприкінці травня. Законом про середню освіту передбачено, що навчальний рік має бути не менше 175 днів. Ми не будемо цього порушувати. У вересні на учнів чекає коригувальне навчання. Воно буде індивідуальне і залежатиме від того, як вони опанували матеріал під час карантину.

Ми хочемо, щоб учителі й надалі використовували елементи дистанційного навчання, і щоб цього було більше в освітньому процесі.

Олеся Біда, «Бабель».