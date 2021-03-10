История о том, как изменилось расположение туристической базы отдыха “Волна” продолжается уже около 20 лет, что подтверждается многими открытые информационными источниками и ресурсами.

В начале 2000-х годов база отдыха “Волна” внезапно сменила свою “прописку” с Николаевской области на Одесскую. История предполагает, что действующее на тот период руководство Коминтерновского (Лиманского) района Одесской области потеряло документацию по границам своего района, вследствие чего пришлось разработать новый технический отчет по обновлению границ, в котором часть Коблевских земель неожиданно, а возможно, и ошибочно, расположилась в границах Одесской области.

Также в этой истории был замечен нынешний директор ООО “Волна Прим” Борис Свиржевский. При этом, по неопределенным обстоятельствам, отчёт по изменению межобластных границ не был согласован и утвержден в Верховной Раде Украины, а также данный техотчет по новым границам остался не утвержден и заказчиком – Сычавским сельсоветом.

Предполагаемая этому причина такова: составляя отчет на скорую руку, проектировщики могли не заметить, что, прочертив под линейку новую межобластную границу, они поделили старые жилые здания на две части, оставив половину зданий в одной области, а половину – в другой. Вызывает недоумение и то, что на одной странице отчёта новая граница уходит влево, а на другой странице отчёта, новая межобластная граница уходит вправо.

Вследствие этого вышло так, что на основании имеющегося техотчета, компания Бориса Свиржевского ООО “Волна-Прим” получила в аренду землю на курорте Коблево по документам, выданным Одесской областью, а строения ввиду данной ситуации были переоформлены на одесские адреса. Документы из открытых источников свидетельствуют, что ещё в 2003 году база отдыха “Волна” находилась в Николаевской области, а в 2007 году неожиданно стала объектом, зарегистрированным в Одесской области.

В результате такой запутанной ситуации уже почти 20 лет директор компании “Волна-Прим” Борис Свиржевский платит арендную плату за землю и все остальные налоги в бюджет Одесской области, притом что база отдыха “Волна” использует исключительно Николаевскую землю, Николаевские подъездные дороги для проезда своих отдыхающих (со стороны Одесской области возможность подъезда отсутствует), ежегодно разбивая их. При этом, на этих дорогах ежегодно производится ремонт за счет бюджетных средств Николаевской области. Все коммуникации, которые использует “Волна”, также предоставляются со стороны Николаевской области (электросети, водопровод, канализация, вывоз мусора и пр.), имея при этом официально заключенные договоры. Причем Николаевскому РЭСу запрещено подавать питание на объект, имеющий адрес Одесской области. Также территорию этой базы отдыха обслуживает Николаевская служба МЧС, служба Национальной Полиции и другие ведомства, но отчитывается база отдыха и платит все налоги, включая аренду на землю, в Одесскую казну.

При этом, границы областей давно отображены в публичной карте земельного кадастра Украины. Почему не изучаются и не принимаются во внимание эти официальные данные – остаётся вопросом. Также неясно, почему не предпринимаются определенные действия со стороны Сычавского сельсовета.

Также недоумение вызывает и произошедшая в недавние праздничные выходные дни ситуация, когда, предположительно по инициативе директора ООО “Волна-Прим” Бориса Свиржевского на базе отдыха “Волна Прим” была произведена реконструкция всех коммунальных тротуаров, окружающих данную базу отдыха. Такие реконструкции, как стало известно, были произведены для проведения своих канализационных труб, которые, собственно, и проходят по тротуарам, принадлежащим Коблевскому сельскому совету. По предварительным данным, тротуары “разворотили” без разрешения Коблевского сельсовета и без разрешения Николаевского ГАСКа на строительство сточной канализации в Курортной зоне.

По поводу незаконной “раздачи” Коблевских земель должностными лицами Одесской области, конечно, давно возбуждено уголовное дело, но, по непонятным причинам, в органах Одесской области, и, как подтверждают открытые источники, рассмотрение дела “стоит на месте”. Сложившая ситуация может привести к тому, что какая-то часть Коблевских земель так и останется числиться на территории Одесской области, если новоизбранная власть не обратит свое внимание на историю с базой отдыха, которая продолжается вот уже 20 лет.

Стоит отметить, что, если новоизбранная власть Николаевской области сумеет разобраться в непростой ситуации с данными землями, Коблевской громаде заслуженно вернутся её земли, и, следовательно, отчисления в бюджет в виде налогов на недвижимость, налоги с аренды земли и прочие. А также станет ясно, какие ошибки были допущены при оформлении документов, и возможно, прояснится история с техническим отчетом.

Валерия Климова, Koblevo News