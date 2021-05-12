11 мая в Одессе общественная морская организация с силовой поддержкой Нацкорпуса ворвалась в здание Морричсервиса, чтобы проверить, как действует нашумевший Приказ №201 Мининфраструктуры от 6 апреля, согласно которому должна быть изменена процедура подтверждения квалификации. Однако моряков ввели в заблуждение. Приказ в силу не вступил.

Как проверить, вступил ли в силу нормативный акт?

Действительно, документ был заюстирован, о чем отчитался “Офис простых решений” и выложил в своем фейсбуке Министр В. Криклий. Однако существует определенный порядок, согласно которому тот или иной документ, вступает в юридическую силу.

Цитата: «Указом Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» «Офіційному віснику України» надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. На обкладинці бюлетеня зазначається дата виходу його в світ, за якою визначається дата набрання чинності нормативно-правовими актами».

Зарегистрированный (583/36205) в Министерстве Юстиции Украины 28 апреля 2021 года ПРИКАЗ №201 НЕ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН в «Официальном вестнике Украины». Это значит, что любые возгласы и возмущения относительно не выполняющихся условий, являются манипуляцией и профанацией. То есть, выходит, что определенным кругам выгодно распространять недостоверную информацию, чтобы создавать вокруг темы ажиотаж.

ЛІГА:ЗАКОН не является государственным ресурсом

Общественная организация вместе с Нацкорпусом штурмует Морричсервис, срывает работу сотрудников организации, апелируя публикацией в информационном издании LIGAZAKON.ua

Однако данный ресурс не является государственным, это частная структура, ссылаться на которую, это все равно, что ссылаться на Википедию. Это отнюдь не юридический, а дилетантский подход. Соответственно – зачинщики митингов сознательно вводят моряков в заблуждение, нагнетая ажиотаж.

А что министерство?!

Министр Инфраструктуры В. Криклий опубликовал в фэйсбуке пост о том, что обещание выполнено – Приказ №201 был заюстирован. Однако даже если документ был заюстирован, не был принят новый порядок принятия документов, не был определен орган, принимающий документы у моряков, а также не было прописано, в какой форме эти самые документы должны приниматься.

Закон не дышло или как образовалась юридическая коллиция

Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, выглядит не очень оптимистично. Окружной административный суд г. Киева (от 23.12.2020) отменил действие поспешно принятого в октябре Приказа № 614 Мининфраструктуры, а также приостановил ликвидацию Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Таким образом, столкнувшись с юридическими сложностями, свежий Приказ № 201 не вступил в силу. Также не были внесены изменения в Приказ № 812 – именно он регулирует, какие документы должны подавать моряки в ту или иную инстанцию. Все это говорит о том, что над изменениями работали не профессионалы, а скорее популисты, для которых обещания были важнее успеха проекта.

Почему приказ №201 под угрозой?

Закон, как мы знаем, это не дело одного дня, должны быть учтены все правовые основы: предыдущие Приказы не должны вступать в юридический конфликт между собой, механизм подтверждения стажа должен быть разработан с учетом соблюдения международных норм морского права, и несомненно – учитывать нормативные акты украинского законодательства.

Что в итоге?

Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка документов, не смогут их получить в ближайшее время, т.к. в силу нарушения порядка работы офиса, сроки естественно будут передвинуты. Что же касается упрощения системы дипломирования, цель будет достигнута только тогда, когда будут учтены все юридические ньюансы. Потому что Закон Украины никто не отменял, и он гораздо сильнее сиюминутных хотелок общественных организаций.

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