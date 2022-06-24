НВ установил фамилии и восстановил прошлое некоторых херсонских коллаборантов, недавно получивших гражданство страны-агрессора.

В середине июня российские оккупанты организовали в Херсоне незамысловатый флешмоб, выдав группке местных коллаборантов под прицелами камер своих телеканалов два десятка паспортов с двуглавым орлом.

Первым официальный документ с гражданством страны-агрессора взял Владимир Сальдо, бывший мэр города и экс-депутат ВР от Партии регионов, которого россияне сделала «губернатором» оккупированной части Херсонщины. Он оказался единственным, чью фамилию обнародовали пропагандистские ресурсы РФ: 22 его подельника-коллаборанта остались инкогнито.

Но страна должна знать своих «героев». И НВ в сотрудничестве с OSINT-сообществом Molfar установил личности и прошлое еще нескольких херсонских «новых русских». Ознакомившись с их биографиями, редакция поняла, почему российские СМИ ограничились одним Сальдо, — компанию ему в деле «паспортизации» составили откровенные аутсайдеры.

Команда отщепенцев

Херсонцы, получившие российские паспорта, делятся на две категории: городские сумасшедшие и те, кто имеют проблемы с украинской Фемидой. Подобную «классификацию» для НВ сделал Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных отношений, который с 2014 года работал в проектах по развитию общин Херсонщины.

К первой категории относятся местный водитель Владимир Мищенко, бывший активист партии Шария Владимир Филиппов и безработный отец местного полицейского Юрий Василенко. А также владелец контактного зоопарка Виктор Георгиев, — сутулый старик, который 1 мая этого года организовал мини-фестиваль для местных детей, рассказывая им об «угощениях от друзей», имея в виду оккупантов.

Георгиев рассказывал российским пропагандистам, что ему нравится оккупационный режим: «Несмотря на все провокации со стороны преступной украинской власти, хочется продолжать жить и проводить праздники на русском языке».

Ярким представителем второй категории является Александр Кобец, назначенный оккупантами «мэром» захваченного областного центра.

Этот 63-летний херсонец в самом начале 1990-х успел поработать в областных структурах советского КГБ — курировал экономические вопросы. После обретения Украиной независимости он почти 20 лет прослужил в СБУ, но в 2010-м ушел в отставку. Позднее вместе с женой основал фирму в Киеве по торговле ценными бумагами. А еще, по данным источников НВ в правоохранительных органах, в 2016-м Кобец работал в службе безопасности Альфа-банка, имеющего российских собственников.

В 2007-м он взял кредит на 50 тыс. швейцарских франков в Укрсоцбанке, на которые купил премиальный кроссовер Acura MDX. А спустя время обратился в суд с иском о признании кредита недействительным. Но люди в мантиях сторону Кобца принимать не стали. Тогда тот одолжил деньги у знакомого — и не вернул. За что и получил судебное разбирательство, итог которого НВ установить не удалось.

Кроме Кобца, россиянином по паспорту стал 57-летний моряк и разнорабочий Сергей Лысенков, который в 2015 году проходил обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве.

Повздорив с одним из соседей, Лысенков несколько раз ударил того деревянной рукояткой метлы. А после взял лопату и уже ею продолжил избиение, нанеся жертве увечья средней тяжести.

Дело закрыли через год — «по истечению срока давности». Тогда же Лысенков получил от админсуда Херсона штраф в 3 тыс. грн — за незаконный въезд на территорию оккупированного Крыма, в Керчь.

Вместе с моряком-хулиганом паспорт страны-агрессора получила его гражданская жена. Представителям Херсонской ТЭЦ эта женщина известна как злостная неплательщица за потребленную энергию, задолжавшая 15 тыс. грн. Компании пришлось через суд выбивать деньги. Кроме того, еще и Приватбанк судился с сожительницей Лысенкова за непогашенный кредит на такую же сумму.

Россияне за $200

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо напуган возмездием украинских партизан, считает эксперт Сергей Данилов

Сальдо, комментируя получение российского документа, пафосно заявил пропагандистам из РИА-Новости: «Для нас это новая история и жизнь. Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ».

Похоже, ему нравилось после восьми лет забвения вновь оказаться в центре внимания прессы. Впрочем, Сергей Данилов уверен: на самом деле Сальдо перепуган до смерти. Ведь херсонское подполье начало охоту на коллаборантов, и «губернатор» — цель № 1.

В марте неизвестные расстреляли в городе машину Павла Слободчикова, помощника Сальдо. В апреле здесь был убит пророссийский блогер Валерий Кулешов. На прошлой неделе партизаны расстреляли из автоматов двух российских солдат. А буквально на днях в Херсоне подорвали автомобиль Алексея Ковалева, экс-депутата Слуги народа, перешедшего на сторону врага. Судьба самого изменника пока остается неизвестной.

Кирилл Буданов, руководитель Главного управление разведки (ГУР) Минобороны, заявлял, что в Херсоне действуют группы украинского сопротивления, сотрудничающие с ГУР.

«Сальдо передвигается по городу с охраной. Она ему прохода не дает. Похоже, это не совсем охрана, а конвой», — уточняет Данилов. И добавляет, что рано или поздно «губернатора» прикончат или местные, или сами русские.

За 100 дней оккупации Херсона потуги оккупантов в деле организации массового перехода местных жителей в российское гражданство провалились, уверен Данилов. 23 почитателя «русского мира», получившие паспорта с двуглавым орлом — даже по нынешним меркам, когда в некогда 300-тысячном городе осталось 180 тыс. жителей, выглядят ничтожным результатом.

Потому оккупанты перешли от агитации к прямому подкупу: теперь они обещают украинцам стать гражданами РФ за 10 тыс. рублей — это примерно $200.

Агитаторам приходится врать, что получение паспорта РФ не нарушает украинские законы, иначе люди отказываются брать деньги.

Сейчас в оккупированной части Херсонской области страна-агрессор открыла около десяти пунктов получения своего гражданства. Упор оккупационные власти делают на то, что с 2020 года в РФ действует особая упрощенная процедура паспортизации для украинцев.

А еще с конца мая россияне полностью заблокировали сообщение между оккупированной частью Херсонщины и остальными регионами Украины.

Кроме того, после того, как весной по Херсону и в регионах прокатилась война антироссийских протестов, а депутаты местного облсовета отклонили идею создания «Херсонской народной республики», оккупанты перешли к откровенному террору. «Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Сейчас мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек. Их содержат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток», — заявил Майкл Карпентер, глава миссии США в ОБСЕ.

Но ни деньги, ни угрозы, ни прочие ухищрения не помогут: по мнению Данилова, в Херсоне и области найдется не более 10 тыс. людей — то есть, 5% от оставшихся, — которые пожелают связать свою судьбу с Россией.

Показательно, что жители Херсона и области массово игнорируют организуемые захватчиками крупные мероприятия. И не вступают в ряды «народной милиции», — так, в 10-тысячной Чаплинке к этой структуре присоединились всего лишь четыре человека.

Кремль, добавляет Данилов, уже четыре раза переносил «референдум» о «присоединении» Херсонщины к России. Пятую попытку организовать хоть какую-то видимость «плебисцита» Москва запланировала на сентябрь. Но если нынешнее контрнаступление ВСУ на юге продолжится, а херсонцы продолжат свой «тихий саботаж», эта «идея» умрет сама собой.

Дмитрий Бобрицкий, Новое время