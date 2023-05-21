Всеволод Князев, являясь председателем Верховного суда, по версии следствия, образовал и возглавил преступную организацию из числа судей, согласившихся за взятки принимать решения в интересах определенных лиц.

Вечером 15 мая детективы НАБУ вошли в квартиру Князева на Печерске, через несколько минут после того, как ему была передана кожаная сумка с деньгами. Считается, что судья получил 1,8 миллиона долларов, которыми должен был поделиться с коллегами из Верховного суда. Еще 900 тысяч доставалось подельникам — адвокату и нотариусу.

В январе этого года в производство Большой палаты Верховного суда поступило дело о праве собственности на 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Структуры бизнесмена Константина Жеваго обжаловали решение апелляционного суда 2022 года, признавшего недействительным договор приобретения акций 20 лет назад.

Детективы НАБУ считают, что у Жеваго возник умысел подкупить судей Верховного суда, чтобы они упразднили невыгодное ему судебное решение.

Директору по безопасности ЧАО Полтавский ГОК Сергею Рудометкину поручили встретиться с адвокатом Олегом Горецким, о котором было известно, что у него тесные связи с Князевым.

Адвокатское объединение «Горецкий и партнеры» с 2016 года постоянно оказывало услуги компаниям Константина Жеваго. Дочь менеджера Жеваго Рудометкина последние три года работала в фирме Горецкого, потому он считался своим человеком.

Встреча состоялась 6 марта 2023 года около 12 часов в офисе адвоката в присутствии Кирилла Горбурова, которого представили другом, нотариусом и партнером Горецкого. Теперь известно, что именно Горбурову следствие обязано записью следующего разговора, стенограмму которого зачитали в заседании по избранию Князева меры пресечения.

Рудометкин: Вынуждать Константина пойти на поклон, я не знаю… Он не уйдет, он просто тупо не пойдет. Горецкий: Угу. Рудометкин: Поэтому мы будем сражаться. Но вот тогда говорил. Его позиция, если Ренат, если Беня, они пойдут на нападение. Он постоянно находится в обороне. Он не хочет с ними светиться. Он уже решение для себя принял. Потому что как бы тяжело ни было, у нас большая реконструкция на комбинате, там миллиардные инвестиции. Горецкий: Пошли в переговорную комнату и без телефонов там полялякаем. Фигуранты вышли в помещение, где детективы НАБУ не смогли зафиксировать их разговор.

По итогам разговора Рудометкин якобы сообщил о готовности Жеваго заплатить судьям Верховного суда за судебное решение.

До Жеваго довели общую сумму – 2,7 млн долларов. Из них 1,8 млн долларов должны были якобы отойти Князеву и другим судьям. Правда, пока никаких записей НСРД или СМС о том, как Князев определял эту сумму в заседании при избрании меры пресечения, не цитировалось. Еще 900 тысяч – вознаграждение Горецкого и Горбурова, которые свою долю должны определять самостоятельно.

«Тебя сделали королем»

В судебном заседании по избранию меры пресечения прокурор зачитывал разговор между сообщниками председателя суда от 13 марта.

Горбуров: Он (Князев — прим.) против нашего союза, он нас ревнует, он понимает, что мы вместе усилим друг друга. Он ведь понимает, дело в патроне. Горецкий: Уже готовый станок, работающий. Я делаю так, чтоб оно работало, чтоб что-то заработало. Делаю все, смазку. Чтобы оно все работало. Гобуров: Так поэтому надо кого-то своего готовить, кого-то вместо него (Князева – прим.). Горецкий: Не говори такого, прошу тебя. Не дай бог, он это почувствует. Горбуров: А как он почувствует? Так надо, чтоб ты ему? Для чего? Я ведь тебя открываю такие вещи. Здесь наоборот. Была бы работающая команда и все было бы в порядке. Горецкий: Конечно. Горбуров: А вот боится. Его никто тогда слушать не будет. Все люди наши. Горецкий: Да просто вон бы возглавил людей. Ты же понимаешь, если взять. Горбуров: Ну. Горецкий: Вон людей возглавляет нашими руками. Это мы под него делаем, это же под него все, не под меня, не под тебя, а под него. Горбуров: Да вон боится эту махину. Ты просто понимаешь, какая это махина воздействия. Горбуров: Да это наоборот классно. Приехали, порешали, ты вообще не умыкаешься. Горецкий: Тебя сделали королем, да. Горбуров: Да, короля же делает свита. А король не может быть один, он голый.

Через два дня заседание в Верховном суде отложили официально из-за неявки участников, а, по версии следствия, для подготовки взятки.

В целях конспирации Горецкий и его адвокатское объединение не должны были участвовать в судебном деле. Публично Жеваго представляли «Ильяшев и партнеры».

Из записей разговора известно, что Жеваго изначально предлагал 1 миллион долларов, но убедили его увеличить сумму.

Горецкий: «Клиент сказал, что максимум два дает. И это он считает законная позиция. И он не понимает, за что он их дает. Вот он в общий котел раньше там миллион давал, вот мы его подняли до двух, обосновывая, что есть оппоненты».

По материалам дела, неправомерную выгоду из Жеваго напрямую обсуждал Горецкий.

– Поскольку оппоненты тоже серьезно работают, вы понимаете. Они в отличие от нас давно серьезные, давно подтвержденные, да? А мы физически это не успели сделать. Соотвественно, когда речь шла о голосовании, там просто физически не хватило голосов… Мы вернулись обратно для повторного голосования на 19 апреля. … Это серьезно. Нужно подготовиться, заранее с людьми встретиться, а их много. Мне нужно два недели, чтобы со всеми встретиться, чтобы они увидели, что мы серьезные. Тогда спокойно выходит на повторное голосование. Чем быстрее тем лучше, мне тоже нужно время для комфортного общения. Люди хотят понимать, почувствовать, когда они это чувствуют, тогда намного все проще и легче.

Деньги Жеваго передавал юристу несколькими траншами и выяснял точность подсчетов, где потерялись 100 тысяч долларов.

Жеваго: В понедельник-вторник доношу, чтобы мы закрыли эту разницу. Грубо говоря, если, по нашему, 2,050, я должен донести 650, если на 1,959, я должен донести 750. И мы на следующий день закрываем это все и ждем результат 19 апреля.

19 апреля 2023 года Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы и принял решение в пользу предприятий, связанных с Жеваго.

Жеваго хвастался Коломойскому, перекупившему судей

Горецкий сообщил клиенту, что проводить деньги через счет фирмы партнеры ему запретили: «У нас много таких историй, вы не одни. Если это случится, все будет понятно… Ваши оппоненты (Коломойский — ред.) знают меня на всем уровне… Такая очень большая сумма перед подобным мероприятием — все поймут. Это тяжело. Может, попросим, чтобы они там подождали пару недель?».

1 мая Князев направил Горбурову СМС, в котором приказал привезти часть взятки, разделив на части:

— Привет, сделай 10 по 100 и два по 150 и одну 50.

2 мая около 17 часов Горецкий и Горбуров забрали деньги из отделения банка и в адвокатском офисе расфасовали их по пакетам.

3 мая Горбуров, выполняя специальную задачу, вечером приехал в Князево домой и отдал пакеты с 1 348 тысяч долларов.

– Поставь там. – Да, я оставлю, – отвечает Горбуров и кладет пакет посередине комнаты. – Все, спасибо. Давай на связи. – Все остальное тоже там это. – Хорошо. Счастливо. Спасибо.

Детективы НАБУ следили за перемещением денег. А именно зафиксировали, что 4 мая Князев перенес деньги в свой Мерседес и увез в Верховный суд.

8 мая Князев сказал Горбурову привезти оставшиеся 450 тысяч.

Князев: Вы там по Ж. себя с Олегом собрали? Правильно ли все, нормально? Горбуров: 1350 там. Князев: Да. Горбуров: Еще осталось 450? Князев: Да. Горбуров: Когда привезти? Князев: Ну, вы взяли себя, правильно? Горбуров: Олег этим вопросом занимается. Когда? Князев: Давай не сейчас, еще несколько человек не закрыты… Вот я думаю, что в пятницу. Горбуров: Гляди, по Жеваго вон как бы кейсы какие-то дает тоже. Князев: Ну давай, мы так и договаривались, потому что этот очень обошелся, очень. Горбуров: Да, я понял. Князев: А тот же еще поведал. Вот что дурачок? Для чего он это делает? Вон (Жеваго – прим.) позвонил и прямо ему (Коломойскому – прим.) сказал: «Ну что, я тебя перекупил?». А он его не перекупил. Я просто потому, что он прав был, понимаешь Горбуров: Угу. Князев: Ну, реально. А это с претензией. Что это вы типа… Горбуров: Вообще, еще берем кейсы? Князев: Да-да. Горбуров: Не считая этого? Князев: Да, угу!

Председатель суда также обсуждал с Горбуровым передачу денег его находящейся за рубежом жене. Говорил взять деньги из «запаса» — своего рода общака преступной организации. В свою очередь, Горбуров напомнил Князеву об остальных взятках.

Горбуров: Может, тогда в пятницу скажешь когда привезти. Князев: Да. Что привезти? Горбуров: Ну… Остаток. Князев: Это в пятницу мы едем. Я неправильно сказал. Тогда не в пятницу… Пусть оно пока полежит в ячейке. Давай тогда уж в понедельник. А с этим товарищем общайся. Если что-то есть у него дельное, то… Горбуров: С Жеваго? Князев: Угу. Вечером 15 мая 2023 года Горбуров приехал в Князев с сумкой, в которой было 450 тысяч долларов. Князев: Привет мой дорогой. Проходи, садись. Только дальше от меня. Горбуров: А что если… Я не переживаю. Князев: Да ну… Горбуров: Ничего ужасного. Речь о том, что Князев болел и не хотел, чтобы товарищ от него набрался. Князев: Садись в то далекое кресло, не подходи ко мне. Положи. Горбуров: Вот что я говорил. Да, остаток, мы говорили 450. Князев: Хочешь, чтобы сумку я тебя отдал сразу? Горбуров: Да, нет. Я специально оставлю. Князев: Когда ты вернешься, я тебя уже отдам. Спасибо, мой дорогой. Ну вот с вами с Олегом закрылся? Все в порядке? Чтоб я не переживал. Горбуров: Слушай, Олег этими вопросами занимается, я не в курсе как. Князев: Ты пойми. Я как бы только для вас. Я тебя честно говорю, потому что мы столько работаем и никакого результата. Я чисто этим руководствовался. Потому что тот намного… условия были как бы намного интереснее. Да многие судьи не поняли даже. Поэтому нужно чтобы он закрылся с вами. Иначе я переделаю все вспять, правда. Горбуров: А что здесь не участвовали многие? Князев: Люди как бы я сказал, что будет просто меньше. И они, как знаешь, тоже рассчитывают на что-то. Вообще можно было так и так. Но, конечно, вон (Жеваго — ред.) больше по закону был прав. Он дальше будет работать с Олегом, да?

Сразу после передачи денег в квартире Князева и в его судейском кабинете начался обыск. Из сейфа в кабинете главы Верховного суда изъяли 548 тысяч долларов мечеными купюрами — часть денег, переданных 1 мая.

В тот же вечер детективы НАБУ приехали в квартиру адвоката Горецкого. Услышав стук в дверь, адвокат сбежал из дома через террасу. Той же ночью Горецкого нашли в гостиничном номере, где он спрятался в шкафу. В материалах дела есть видеозапись задержания — «фрагмент обнаружения человека из шкафа».

Нотариус Горбуров сменил статус соучастника на «агента». В документах по контролируемому вручению взятки его залегендовали под фамилией Кравченко.

Горбуров оказался связным звеном между адвокатом Горецким и судьей Князевым.

– Всеволод Князев это мой друг детства. Знаете кто такой? То есть мы как бы серьезные друзья. То есть мы делаем разные штуки, то есть у нас много дел, много долей. Вы поняли? — зафиксирован Горбуров во время НСРД.

Один из защитников Князева в судебном заседании подтвердил это, говоря, что Горбуров имел свободный доступ в служебный кабинет и квартиру Князева, мог у него переночевать.

О подобных обстоятельствах рассказывал на избрании меры пресечения и адвокат Горецкий.

— Кирилл появился в моей жизни где-то два года назад… Агент Кирилл… Вошел в доверие ко мне лично, моим сотрудникам. Я ему предоставил бесплатно офис в аренду, в соседнем кабинете возле меня, дал в аренду автомобиль, одалживал средства, помогал в его уголовном производстве лично. У нас был общий быт, досуг, он заходил в нашу семью, мы входили в его семью. Никаких мыслей не было, что он может разоблачать, записывать или провоцировать. Любые идеи о бизнесе, зарабатывании средств исходили от него. Что касается председателя Верховного суда, с ним лично ни разу не виделся и не общался. Все общение проходило на форумах, мероприятиях, при участии многих людей. Тянул к нему на встречу лично Горбуров, приглашая ограниченное количество людей… Лично никакие средства Князеву не мог передавать, поскольку я с ним не встречался лицом к лицу.

При обыске у Горецкого действительно никакой меченой купюры не обнаружили.

Параллельно продолжалось 30 обысков, в том числе и у судей Верховного суда, участвовавших в рассмотрении дела. У трех судей изъяли меченые купюры – $10 тысяч, у другого – $2 300, у третьего – $50 тысяч.

Раньше деньги расфасовали в 13 пакетов. Учитывая Князева, вознаграждение могли получить 14 из 18 судей рассматривавшей дело коллегии.

По словам прокурора, еще миллион долларов взятки продолжают искать.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения судье Князеву и адвокату Горецкому — содержание под стражей с альтернативой 107 и 80 миллионов гривен.

НАБУ проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности с участием Князева и судей Верховного суда.

Князев подробных объяснений по существу расследования не давал. На заседании Высшего совета правосудие заявил, что считает это дело заказом от политических лиц. «Сегодня буду я, завтра может быть кто угодно», - сказал он, обращаясь к членам Совета.

Ирина Салий « Судебный репортер »