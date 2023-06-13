12 июня Николаев подписал меморандум о сотрудничестве с французской ассоциацией «Нарбона-Николаев», цель которой – помогать Украине в условиях полномасштабной войны. Основала ее украинка Иоанна Башкина, которая уже 13 лет живет во Франции. По словам женщины, она не смогла сидеть сложа руки и стала думать, чем может помочь. Так, маленькая инициатива, начинавшаяся с митингов, переросла в ассоциацию, которая с начала войны посылает фуры гуманитарной и медицинской помощи, разнообразное оборудование, технику и транспортные средства Николаеву.

Почему для сотрудничества выбрали именно Николаев, что уже сделано и какие амбициозные планы ассоциация, узнали «НикВести».

Как появилась ассоциация и почему именно Николаев

По словам основательницы и, по совместительству, президента ассоциации Иоанны Башкиной, все началось с того, что женщина надела на себя украинский флаг и пошла гулять по улицам Нарбоны, затем прошли первые митинги, знакомство с нужными людьми и создание организации, к которой сегодня присоединился даже бывший мэр французского городка.

— Сама я из Кривого Рога и уже тринадцать лет живу во Франции. В первые дни войны я не понимала, что я должна делать и думала о том, как я могу помочь Украине. Я натянула на себя флаг и пошла гулять по улицам Нарбоны (это маленький город, там 50 тысяч населения). Я проходила мимо префектуры, зашла туда и попросила устроить митинг, мне его дали только через неделю. Тогда на митинге собралось около 100 человек, также там было 16 человек - представителей разных городов. И я начала со всеми знакомиться, после чего совершала еще несколько митингов. Но в какой-то прекрасный момент мне сказали, что я здесь никто, нужно что-то делать и декларировать деятельность, чтобы мы были организацией и помогали нам. И я через два дня на свое имя открыла ассоциацию, я являюсь учредителем и президентом ассоциации. Тогда я принялась приглашать к себе людей, которые были на митинге, а они своих знакомых. И так все закрутилось, что люди, у которых есть деньги в Нарбоне, они тоже со мной стали связываться, и сейчас в моей ассоциации есть семь человек, в том числе бывший мэр, - рассказывает историю создания Иоанна Башкина.

Женщина говорит, что выбор пал на город кораблей не просто так, причиной тому стал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Так, во время первого благотворительного мероприятия ассоциации в Нарбоне, основательница обратилась к присутствующим мэрам украинских городов с просьбой сказать несколько слов, чтобы поощрить французов помогать.

— Когда был балет Вирского, я просила украинских мэров сказать несколько слов, чтобы поощрить французов что-то делать. Я обращалась ко многим мэрам, и Александр Сенкевич — это единственный человек, который согласился. И сейчас, общаясь с теми, кто стоит за город, для меня это люди очень сильные, реально работающие на город. Потому Николаев. А также в Нарбонну уже триста семей приехало из Украины, есть и из Николаева, мы общаемся и уже стали друзьями, – рассказала женщина.

Благотворительные вечера: ансамбль Вирского и украинский ужин

Первое благотворительное мероприятие, на котором ассоциация и определилась с будущим городом-партнером, состоялась осенью 2022 года. Тогда команда Иоанны Башкиной пригласила в Нарбонну национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского.

— На первое мероприятие мы пригласили украинский национальный балет Вирского в Нарбону, и за два дня мы собрали 5 тысяч человек. После концерта мы накрывали столы, было 700 партнеров, и это помогло нам собрать деньги на помощь, которую мы отправили в ноябре. Это было 6 фур забитых медикаментами и всем чем угодно, – говорит основательница ассоциации.

10 мая этого года в Нарбоне состоялось второе благотворительное мероприятие, которое посетила делегация из Николаева. Команда Иоанны Башкиной устроила для французов настоящий «украинский ужин», а приглашенной звездой благотворительного вечера стал украинский певец SHUMEI.

— 10 мая мы приняли второе благотворительное мероприятие, чтобы собрать средства на помощь. Мы пригласили 1050 человек на украинский традиционный ужин. У нас выступал наш украинский певец SHUMEI, и мы приглашали нашу делегацию николаевскую. Им очень понравилось у нас, мы их познакомили с мэром, также зашли в фирму Veolia , занимающуюся водой по всей Франции. Директор этого заведения также наш партнер. Мы спросили, что они могут сделать для Николаева, нам сказали отправить некоторые бумаги, после чего они вместе с Данией будут работать над вопросом воды. Это было сделано, чтобы помогать масштабно, а не маленькими шагами, маленькими пособиями, – рассказала Иоанна Башкина.

Амбициозные планы: реабилитация для военных и оздоровление детей-сирот

Ранее сообщалось, что Нарбона готовится принять на оздоровление 20 детей-сирот Николаевской области. Сегодня ассоциация определяется с датами такого визита, с местом проведения мероприятия и программой для детей, которые отправятся во Францию.

- Будет выбор дат на август или сентябрь. В августе у меня есть возможность отобрать детей и поселить их в общежитии лицея в центре города Нарбона. Будут автобусы, которые будут возить нас на спортивные игры и другие занятия. Но в сентябре было бы лучше, я считаю, ведь это будет прямо на берегу, туда мы уже приглашали 44 многодетных семьи из Киева в прошлом году. Но у меня есть такое мнение, что нужно делать и в августе, и в сентябре. Сейчас я бы хотела взять первых деток сирот из усыновленных домов семейного типа, а потом детей военных обязательно, - рассказывает основательница ассоциации.

Вместе с тем, «Нарбон-Николаев» должен в планах открыть в городе реабилитационный центр для военнослужащих. Сегодня ассоциация ищет финансирование для этого проекта, а пока он остается амбициозной мечтой.

— Для меня это пока мечта, потому что у меня еще нет человека во Франции, который бы сказал «Я это сделаю», у меня нет финансирования. Но шаги мы уже делаем серьезные, потому что мы готовим проект, как это могу выглядеть, где это может быть, знакомимся с людьми, которые уже занимаются реабилитацией наших военных. Поэтому верю, что эта мечта скоро воплотит в реальность, – надеется основательница.

Социальные пекарни

После прилета по Николаеву 13 мая, когда вражеская ракета попала в хлебзавод , ассоциации удалось раздобыть для города пекарское оборудование. Но, по словам основательницы, не вся техника будет отправлена на хлебзавод. Ассоциация имеет амбициозные идеи по реализации части оборудования.

- Мы думаем, что то, что нужно, мы дадим хлебзаводу, но можно здесь открыть такую социальную пекарню, где люди смогут работать и несколько дней делать гуманитарных, когда всю выручку из него отдавать военным, - поделилась Иоанна Башкина с журналистами.

По ее словам, техники, которую Нарбона отправит в Николаев, может хватить даже не на одну такую пекарню.

— Одна фура уже полностью в Холме, мы будем забирать ее через две недели максимум. И еще будет немало, будет еще две или три фуры с пекарским оборудованием, так что может быть и не одна пекарня, там три печки. У нас даже есть возможность взять девушек на стажировку туда (у Нарбона, – ред.), чтобы понять, как работает это оборудование, – рассказала президент ассоциации.

Как ассоциация привлекает французов к сотрудничеству

Иоанна Башкина рассказала, что всеми силами пытается не дать жителям Нарбоны забыть, что в Украине до сих пор идет война. Она устраивает для жителей города живое общение с николаевскими беженцами, рассказывает трудные истории и пытается открыть французам глаза на правду.

— До сегодняшнего дня я делала живое общение, я приглашала в колледжи, лицеи мам, приехавших из Украины с детьми. И эти женщины рассказывали, почему они приехали, рассказывали о своих мужчинах, защищающих Украину, – говорит она.

Также женщина поделилась планами об открытии 3D выставки о Буче и других городах, переживших оккупацию.

— Сегодня хочется очень сделать фотогалерею более масштабную, не просто свои фотографии показывать. У меня есть вариант показать Бучу в 3D или Изюм, чтобы человек мог надеть очки и увидеть как будто он там находится, возможно показать фильм, - поделилась основательница.

Напомним, что Николаев сотрудничает со многими иностранными партнерами. Так, в мае Николаев подписал меморандум о партнерстве с датским городом Ольборг.

Ранее , во время Международного саммита городов и регионов, Николаевская область подписала договор о двустороннем сотрудничестве с польским Западнопоморским воеводством , предусматривающий взаимопомощь в ряде сфер.

В марте этого года город стал партнером из Сент-Гелиера (Бейливик Джерси, Британские острова).

А в августе прошлого года был подписан меморандум о сотрудничестве с Данией, предусматривающий совместную работу по формированию проектов реконструкции и привлечению инвесторов из разных стран к восстановлению Николаева.