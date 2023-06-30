Фото: Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відкрив відновлений міст у Галицинівській громаді/UNITED24

До великої війни на Миколаївщині будували нові мости та автодороги, частина проєктів була у планах на найближчі роки. Однак після повномасштабного вторгнення будівництво довелося зупинити, а від нових проєктів тимчасово відмовилися. Ще частина доріг та мостів – були зруйновані внаслідок бойових дій.

Замість них в області встановили тимчасові переправи та облаштували проїзди, й лише після цього зайнялися питанням відбудови зруйнованої дорожньої інфраструктури. Як просувається цей процес на Миколаївщині – зʼясували «НикВести».

У цілях безпеки в матеріалі відсутня інформація стосовно точного місця розташування транспортних обʼєктів

Відбудова мостів та доріг держзначення коштуватиме 20,4 млрд грн

До великої війни на Миколаївщині планували реалізувати проєкти з будівництва нових автодоріг та мостів. До прикладу, автошлях «Миколаївська рівʼєра», що передбачає об'єднання чорноморських курортів, або ж «японський міст», який допоміг би зменшити кількість вантажівок, що прямують через центр Миколаєва до портів й тим самим руйнують дороги міста.

Сьогодні ж усі ці проєкти призупинено. Натомість область потребує відновлення транспортних об’єктів, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Саме це питання і є пріоритетом роботи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, каже його очільник Мустафа Найєм.

На Миколаївщині з початку великої війни зруйновано шість мостів та ділянки пʼяти автодоріг державно значення. Ще чотири мости та ділянки одинадцяти доріг – місцевого значення.

Замість них в області встановили переправи та забезпечили проїзд, повідомив Мустафа Найєм у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

Мустафа Найєм

«Переправи біля зруйнованих мостів – це лише тимчасове рішення для швидкого налагодження сполучення. Вони функціонують до тих пір, поки не буде збудовано новий міст, після чого їх демонтують», – каже він.

Разом з тим почалася відбудова зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області. Орієнтовна вартість їх відновлення становить 20,4 мільярда гривень, повідомили нам в Держагентстві відновлення.

Частину мостів відновлять в 2023/24 роках

Одним з таких об'єктів став міст у Вознесенському районі, підірваний під час наступу російських військових на місто у березні 2022 року. Тоді це допомогло українським військовим стримати ворога та не дозволити йому захопити місто. Згодом біля зруйнованого мосту відкрили тимчасовий переїзд для автотранспорту, й вже за рік розпочався процес його відбудови.

Вартість нового мосту оцінили у 449 мільйонів гривень. Нещодавно реорганізована Служба відновлення Миколаївщини вже провела тендер та обрала підрядну компанію, яка виконуватиме роботи.

Міст у Вознесенському районі

Відбудувати міст планують до кінця серпня 2024 року, повідомив голова Вознесенської районної адміністрації Сергій Шурабура.

«Якщо все буде добре, то буде споруджений новий міст європейської якості», – додав він у коментарі «Суспільному».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Вознесенському районі було підірвано три мости. Якщо один з них тільки планують відремонтувати, то другий – вже запустили у роботу. Третій міст – планують зовсім демонтувати.

Зруйнований міст у Вознесенському районі

Водночас внаслідок бойових дій було зруйновано міст у Миколаївському районі. З початку війни безпекова ситуація у цьому районі була напруженою, через що транспортне сполучення між деякими містами вимушено було закритим.

«Там точаться бойові дії, дуже жорсткі», – коментував тоді ситуацію у районі міський голова Нової Одеси Олександр Поляков.

Сьогодні ж замість мосту в Миколаївському районі влаштували тимчасову переправу. Служба відновлення області планує відремонтувати цей міст до кінця 2023 року. Тендер на його відбудову вже провели, а вартість робіт оцінили у 131,7 мільйона гривень.

Під час чергової хвилі наступу росіян у березні 2022 року було підірвано ще один міст в Миколаївському районі. Такий крок дозволив перерізати російським військовим підхід до Миколаєва і не дати їм змоги просунутись далі на той момент ще окупованої Снігурівки.

Сьогодні ж відбудову мосту оцінюють в 220,4 мільйона гривень. Служба відновлення області оголосила тендер й наразі обирає підрядну компанію. Відновити міст планують до червня 2024 року.

Зруйнований міст у Миколаївському районі/фото взято з Telegram-каналу очільника ОВА Віталія Кіма

Служба відновлення також збирається відбудувати зруйнований міст у Баштанському районі. Роботи з його відновлення оцінили у 113,9 мільйона гривень. Тендер вже проведено, а відбудову мосту планують завершити до кінця 2023 року.

Також планують відновити ще один міст у Баштанському районі. Наразі там встановили тимчасу переправу для проїзду транспорту. Коли саме збираються відновити цей міст – наразі невідомо. Однак у грудні 2022 року Служба відновлення замовила коригування проєкту на його капітальний ремонт, вартістю 1,4 мільйона гривень. Тому цілком ймовірно, що невдовзі буде оголошено тендер на відбудову мосту.

Чи не найбільше в області постраждали мости Снігурівської громади. Під час окупації до десятка їх підірвали російські військові, тікаючи з міста через наступ ЗСУ. Після цього Снігурівка залишилось відрізаною від сполученням з іншими містами.

Один з цих мостів знаходиться на трасі держзначення, а тому перебуває на балансі обласної Служби відновлення. Його планують відремонтувати вже до 20 грудня 2023 року, відповідні торги вже відбулися. Ці роботи коштуватимуть 186,8 мільйона гривень.

Відновленням інших зруйнованих мостів у Снігурівській громаді займатиметься як місцева так й обласна влада. Однак на час воєнного стану для обласної влади заборонені капітальні видатки, розповів нам очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Таким чином, витрачати кошти на капітальний ремонт транспортної інфраструктури область наразі не може. Водночас, каже Віталій Кім, проїзд зруйнованими мостами в області все ж вдалося відновити, встановивши там тимчасові переправи.

Тимчасовий міст у Снігурівській громаді/фото взято з Telegram-каналу очільника МВА Івана Кухти

«Стосовно мостів. Ми зробили це хитро: за допомогою військових та платформи United24. Загалом ми відновили 15 мостів в області. Це дуже хороший результат», – каже Віталій Кім.

Зруйнований росіянами міст у Снігурівській громаді/фото взято з Telegram-каналу очільника МВА Івана Кухти Відновлений проїзд зрунованим мостом у Снігурівські громаді/ фото взято з Telegram-каналу очільника МВА Івана Кухти

Частину мостів Снігурівської громади вдалося відбудувати за допомоги бійців 36-го шляховідновлювального Конотопського полку та завдяки пожертвам тисяч донорів з усього світу через фандрейзингову платформу «United24», уточнює очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Відновлений міст у Снігурівській громаді/ фото Миколаївської ОВА

Ще одним викликом для мостів Снігурівської громади стала бурхлива течія, яка виникла через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня 2023 року. Зокрема, йдеться про чотири мости громади, повідомив очільник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Однак, як повідомив згодом Іван Кухта, новозбудовані мости Снігурівщини все ж встояли: «Обстежили мостові переходи, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини – мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито».

Затоплений міст Снігурівської громади/ фото взято з Telegram-каналу очільника МВА Івана Кухти Ще один затоплений міст Снігурівської громади/ фото взято з Telegram-каналу очільника МВА Івана Кухти

Ще один міст вдалося відновити коштом донорів UNITED24 у Галицинівській громаді, повідомив Віталій Кім. Над його відбудовою працювали військовослужбовці 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту. Офіційне відкриття мосту відбулося 27 червня.

«Зараз ми відновлюємо інфраструктуру, щоб люди повертались додому. Вдячні нашим Збройним силам України, Державній спеціальній службі транспорту та UNITED24 за допомогу», – прокоментував подію Віталій Кім.

Відновлений міст у Галицинівській громаді/фото взято з Telegram-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Наразі замість усіх зруйнованих або пошкоджених мостів на дорогах місцевого значення працюють тимчасові переправи, повідомили в Миколаївській ОВА у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

К апітально відбудовувати дороги в області зараз неможливо

Щодо відбудови місцевих доріг в області, то їх капітальне будівництво, як й у випадку мостів, наразі заборонено, повідомив нам у коментарі Віталій Кім. Наразі, каже він, відновлення доріг відбувається в межах поточного ремонту.

«Укравтодор» (нині Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури, – прим.) виділяє на це 256 мільйонів гривень. Я прошу 500 мільйонів. Коштів ні на що не вистачає», – каже Віталій Кім.

Всього в області було пошкоджено або зруйновано ділянки одинадцяти автодоріг місцевого значення. Загалом, на їх відновлення необхідно понад 5,2 мільярда гривень, повідомили в Миколаївській ОВА у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

Більше можливостей у відновленні доріг сьогодні має Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, каже Віталій Кім. Йдеться про ті, що мають статус саме «державного значення».

«Вони можуть робити (капітальний ремонт автодоріг держзначення, – прим.). Служба відновлення була повністю задіяна у роботу усі ці 1,5 роки, з першого дня війни. Неодноразово за запитом військових вони відновлювали дороги», – додав Віталій Кім.

Очільник ОВА Віталій Кім

До прикладу, наразі дорожники забезпечили проїзд на пошкоджених ділянках автодороги держзначення у Миколаївському районі. Після цього обласна Служба відновлення замовила розробку проєкту на відбудову цієї ділянки. Його вартість – понад 1,9 мільйона гривень. Спочатку підрядник має до 31 грудня 2023 року розробити проєкт, а вже потім йтиметься про саму відбудову автошляху.

Решту пошкоджених доріг держзначення наразі відновили до рівня проїзних, водночас про плани щодо їх повноцінної відбудови поки невідомо. Зокрема, йдеться про пошкоджені ділянки пʼяти автодоріг.

Як бачимо, говорити про повноцінну відбудову мостів та доріг на Миколаївщині ще зарано. Війна триває, й тому загроза руйнувань такої інфраструктури все ще зберігається. Мова йде вже не лише про ворожі обстріли, яскравий приклад цьому – підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Фактично, ризик дарма витратити кошти на відбудову зараз цілком реальний. Тому поки найоптимальнішим варіантом стає встановлення тимчасових мостів та поточний ремонт доріг в області. А до питання повноцінної відбудови цих об'єктів, вірогідно, можна буде повернутися вже після перемоги.

Юлія Бойченко, «НикВести»