Російські окупанти можуть планувати терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС. З такою заявою до українців та світової спільноти вчора звернувся президент України Володимир Зеленський. Про мінування охолоджувача одного з реакторів на станції раніше повідомляв і голова ГУР Кирило Буданов.

Що буде в разі вибуху ЗАЕС, як діяти в цей період та кому це може загрожувати? Розберемося нижче.

Найбільша станція в Європі опинилась під контролем окупантів навесні 2022 року. Тоді туди були завезені працівники з РФ, а самі військові періодично влаштовували на території АЕС провокації з обстрілами, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Про те, що росіяни завозять на стацію вибухівку, зброю та техніку казали ще влітку 2022 року. Один з інженерів захопленої ЗАЕС тоді заявляв, що окупанти можуть підірвати машинний зал на енергоблоці, що працює. В такому разі повториться катастрофа, як на японській АЕС у Фукусімі.

Станом на червень 2023 року на майданчику станції перебувають до 3,5 тис. росіян. У залах енергоблоків розміщені ворожа військова техніка, ракетні комплекси, важке озброєння, повідомляв директор «Енергоатому» Петро Котін.

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч вважає, що більше шансів влаштувати катастрофу на ЗАЕС є, саме пошкодивши її архітектуру. Адже підірвати сам реактор вкрай складно – там величезний масив сталі й бетону, значно більший, ніж, наприклад, на Чорнобильській АЕС.

«Це зовсім інше покоління реакторів. Він дуже добре захищений. Але ж він не захищений від ідіотів, які можуть якось опосередковано його зруйнувати», – каже Гліб Репіч.

Реактори Чорнобильської АЕС не були настільки добре захищеним, як на Запорізькій електростанції. Тут у реакторі є гермооболонка. Тож навіть коли там щось розплавиться, вона унеможливить швидкий витік радіації.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, тепер, після звільнення П'ятихаток на Запоріжжі і появи перспективи руху на Василівку та Енергодар, противник активніше вдаватиметься до ескалації.

Чим загрожує вибух на ЗАЕС?

З метою оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС відштовхувалися від чорнобильського досвіду.

Наприклад, на момент аварії 1986 року на четвертому реакторі ЧАЕС було близько 2 000 паливних збірок. На Запорізькій станції у шести реакторах та сховищі відпрацьованого палива - до 18 000 збірок. В разі теракту площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 000 квадратних кілометрів. Фактично територія Запорізької області може стати непридатною для життя на сотні років. Через зараження радіацією постраждають до мільйона людей, десятки тисяч можуть загинути.

«Наслідки залежатимуть від швидкості та напрямку вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим», – каже голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Як діяти в разі вибуху?

Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік правил, які допоможуть у разі радіаційної аварії, наголосивши, що панікувати не треба, проте готовність до будь-яких сценаріїв має бути у всіх.

Правило укриття

Радіація осідає на зовнішній поверхні будівель, тому найкраще, що можна зробити – перебувати в укритті. Тримайтеся подалі від стін і даху. Не дозволяйте тваринам гуляти на вулиці. Якщо є можливість, оберіть кімнату без вікон та зовнішніх дверей (наприклад, ванну). Зачиніть всі двері та вікна. Наявні отвори заклейте скотчем або затуліть змоченою у воді тканиною.

Правило офіційних джерел інформації

Дочекайтеся офіційних повідомлень від ДСНС, поліції, місцевої влади. Не сійте паніку, не вірте всьому, що пишуть звичайні користувачі у соцмережах. Слідкуйте за офіційними каналами, увімкніть телевізор або радіо.

Правило знезараження

Верхній шар одягу потрібно негайно зняти. Робити це потрібно дуже обережно – є ризик поширення радіоактивного пилу. Помістіть одяг у герметичний пакет або контейнер, тримайте його подалі від дітей та домашніх тварин.

Правило чистоти

За можливості прийміть душ (не ванну), помийте голову. А от з кондиціонерами та масками для волосся обережно – вони можуть тільки закріпити радіацію. Не тріть шкіру. Уникайте подряпин – радіація не має потрапити у відкриті рани. Якщо можливості вимитися немає, протріть шкіру тканиною, змоченою у воді (краще з милом). У крайньому разі скористайтеся вологими серветками.

Правило допомоги ближнім

Допоможіть ближнім зробити всі вище зазначені пункти.

Правило безпеки води та харчових продуктів

Не пийте водопровідну воду, допоки влада офіційно не повідомить, що це безпечно.

Важливо! Жодне кип’ятіння не позбавить від радіоактивних речовин.

Підготуйте завчасно запас бутильованої води. Вода у ємностях (наприклад, у бойлері) теж навряд чи міститиме радіацію.

Вода може розбавити рівень радіації. Радіація, що потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і з часом вода буде безпечною для миття шкіри, волосся та одягу.

Вживати можна їжу, яка зберігалася у герметичних ємностях у холодильнику чи морозилці.

Коли починати приймати калій йодид?

Приймати йодид калію заради профілактики ні в якому разі не треба, пише Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань. Але пити його без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.

Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

Важливо! В жодному разі не можна пити спиртовий розчин йоду, розведений із водою чи молоком. Йод у флаконах призначений тільки для зовнішнього застосування, і така самопрофілактика також може завдати шкоди вашому здоров'ю.