Зруйнована багатоповерхівка у Миколаєві

З початку великої війни домівки багатьох жителів Миколаївщини знищила росія. Їх обстрілювали артилерією, мінометами, ракетами та навіть затоплювали. Деякі з будинків зруйновано частково, щось вщент. Загальна кількість такого житла в області сягає 76 967 (приватних будинків та квартир, – прим.).

Однак у людей, чиї оселі були знищені або пошкоджені, є можливість відновити своє житло, придбати чи збудувати нове. Детальніше про це читайте у матеріалі «НикВести».

Збитки становлять понад 1,9 мільярда доларів

З початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області пошкоджено або знищено 6486 приватних будинків та 1260 багатоповерхівок (70 481 квартира, – прим.), повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

Відповідні збитки становлять понад 1,9 мільярда доларів, свідчать дані KSE Institute в межах проєкту «Росія заплатить». Таким чином Миколаївщина опинилася серед областей, житловий фонд яких зазнав найбільших руйнувань за час великої війни.

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС додалося й домівок, постраждалих внаслідок підтоплення. Так, пошкоджено чи зруйновано 540 будинків в 31 населеному пункті Баштанського та Миколаївського районів Миколаївської області, повідомили нам в Миколаївській ОВА.

«Стан отриманих будівлями пошкоджень різний. Є повністю зруйновані і такі, що потребують капітального ремонту, також частину може бути відновлено поточним ремонтом. Оцінка збитків триває», – прокоментував нам ситуацію заступник очільника ОВА Валентин Гайдаржи.

Більшість людей після завданих їхньому житлу руйнувань змушені залишити власні домівки – однак є й ті, хто не переїхав. Переважно це люди, будинки яких зазнали часткових пошкоджень.

Серед них – мешканці багатоповерхівки по вулиці Крилова в Миколаєві. У цей будинок влітку 2022 року поцілила російська ракета. Як наслідок – пошкоджені квартири та покрівля. Якщо свої помешкання люди почали відновлювати мало не одразу, то з пошкодженим дахом будинку вони живуть вже рік. Під час дощів вода потрапляє до квартир, завдаючи оселям ще більшої шкоди. Ремонт у квартирах на верхніх поверхах, кажуть мешканці, не починають, оскільки не бачать у цьому сенсу – спочатку треба полагодити дах.

Фото редакції «НикВести» надали жителі багатоповерхівки по вулиці Крилова

Чекають на допомогу й люди, домівки яких постраждали від підтоплення. Сьогодні оселя однієї з таких сімей виглядає скоріше як «якась розвалина», ділиться миколаївська волонтерка Вікторія Ганусовська. Їх будинок у селі Павло-Марʼянівка на Миколаївщині підтопило внаслідок підриву росіянами ГЕС.

«З дачею все зрозуміло – її вже немає. Води було під самий дах. Сьогодні гостро стоїть фінансове питання», – розповідає місцевий фермер і багатодітний батько Вадим.

Фото: Вікторія Ганусовська

На Миколаївщині проживає понад 120 тисяч переселенців

Поки в Україні триває війна, а процес відбудови житла тільки набирає обертів, в Миколаївській області перебуває чимало переселенців, які потребують тимчасового житла. Наразі їх 123 542 осіб. Цих людей розміщують у модульних будинках, спеціально відведених під потреби переселенців будівлях та навіть готують нові проєкти з будівництва тимчасових осель.

Наразі на Миколаївщині у 13 громадах встановили 468 модульних будинків, кошти на які область отримала від Європейської комісії. Їх можна адаптувати як для теплої, так і для холодної погоди. Будинки багатофункціональні: конструкції дозволяють переобладнати їх у більші модулі й застосовувати як спільні кухні, дитячі зони, медичні кабінети й гуманітарні пункти.

Модульні будинки від Європейської комісії

«Внутрішньо переміщені особи та люди, які залишилися без житла внаслідок воєнних дій, житимуть у цих будиночках, поки буде відремонтоване чи відновлене з нуля власне житло», – каже заступник очільника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі.

Водночас в Первомайську Миколаївської області для переселенців збираються побудувати будинок на 26 секцій та 1703 квартири, повідомили «НикВести» в Миколаївській ОВА. Будівництво коштуватиме приблизно 3 мільярди 335 мільйонів гривень. Наразі вже розроблено проєкт цієї будівлі, обласна влада шукає для реалізації задуманого міжнародних донорів, каже заступник очільника ОВА Олександр Трайтлі.

В області вже працюють 30 комісій з відновлення

Проте модульні будинки – лише тимчасовий захід. Вирішенням проблеми стане лише відновлення житла або ж будівництво нового. Для цього діятимуть державні програми.

Однією з них є програма «єВідновлення». Наразі за нею можна отримати компенсацію як за частково пошкоджене житло, так й повністю зруйноване. Першочергово потрібно подати заявку про відшкодування. Зробити це можна у декілька способів: через застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг, Центр соціального захисту або через нотаріуса. Для заявки офлайн потрібно мати наступний пакет документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

Зруйнована російською ракетою квартира журналістки «НикВести» Олени Козубовської у Миколаєві

Далі ці заявки розглядатимуть спеціальні комісії, які створюють місцеві ради та адміністрації. Вони також перевірятимуть документи та встановлюватимуть суму компенсацій. На території Миколаївської області працює вже 30 таких комісій, повідомили в Міністерстві відновлення у відповідь на запит «НикВести».

Термін розгляду заявок за законом складає 30 днів, однак на практиці це втілити буде непросто, розповіла «Радіо Свобода» аналітикиня «Центру спільних дій» Оксана Заболотна.

«Навантаження на комісії буде справді дуже велике», – додала вона.

Миколаївщина наразі – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

За відносно невеликі пошкодження житла виплачуватимуть до 200 тисяч гривень компенсації. Ці кошти можна буде витратити на ремонт.

Щодо повністю зруйнованого житла, то мешканці таких домівок отримуватимуть житлові сертифікати. Ними можна буде розраховуватися за нову оселю. Якщо житло виявиться дорожче, його можна буде оплачувати кількома сертифікатами або додавати власні кошти. Так само відшкодовані кошти можна буде інвестувати у нові, ще не збудовані домівки.

«На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката. Розмір компенсації буде розраховуватися комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Продавця нерухомості та населений пункт людина обиратиме самостійно, каже народна депутатка Олена Шуляк: «Держава не надаватиме свої рекомендації – ми вважаємо, що це повинно відбуватися безпосередньо на розсуд цієї людини, в якої зруйноване житло».

Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва

Програма «єВідновлення» вже діє й для жителів Миколаївщини, чиї домівки постраждали від підтоплення внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Водночас постраждалі від підтоплення можуть отримати додатково 5000 гривень від уряду та 6600 гривень від міжнародних організацій. Для цього потрібно звернутися до міського відділу соціального захисту населення або до старост чи фахівців старостинських округів. Також потрібно мати документ, що посвідчує особу; документ, що підтверджує реєстраційний номер платника податків; банківський рахунок IBAN та свідоцтво про народження дитини. Цих коштів, звичайно, не вистачить на повноцінне відновлення підтоплених домівок, проте допоможе закрити деякі повʼязані з цим потреби.

Ще однією можливістю відбудувати власне житло є державна програма «ВідновиДІМ». Наразі вона діє всього лише в шести областях України, серед яких – Миколаївщина. Програма дозволяє відновити пошкоджені за час повномасштабного вторгнення будівлі ОСББ. Йдеться про заміну вікон, ремонт фасаду та даху, а також заміну пошкоджених інженерних систем.

Участь у програмі відбувається у два етапи. На кожному з них ОСББ, фактично, виконує усі задачі самостійно, держава лише фінансує ці роботи двома траншами. Водночас програма не покриває витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, авторський та технічний нагляди, які потрібно отримати та додати до заявки на участь. Усі ці витрати мешканці ОСББ фінансують самостійно. Деталі щодо участі у програмі «ВідновиДІМ» можна знайти за посиланням.

Фото: Костянтин Ліберов/зруйнована росіянами багатоповерхівка у Миколаєві

Водночас людям допомагають й у первинній відбудові пошкоджених домівок: це перекриття зруйнованого даху, ремонт побитих вікон, підмурування пошкоджених стін. Цим займаються, зокрема волонтери неприбуткової організації «Добробат». Своїм першочерговим завданням вони називають «fast recovery», тобто швидке відновлення. Осередки волонтерського руху працюють у семи областях України, зокрема на Миколаївщині. Отримати допомогу від «Добробату» можна заповнивши відповідну форму. А допомогти волонтерам в цій роботі можна не тільки надіславши донат, але й надавши будівельні матеріали.

Свою готовність допомогти з відбудовою зруйнованих домівок висловлюють й міжнародні партнери, каже заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

«Попередньо свою зацікавленість висловлювали декілька організацій. На сьогодні досягнуто домовленості з організаціями з Данії, Німеччини, Японії та Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про відбудову як приватних, так і багатоповерхових будинків», – пояснив він.

До прикладу, УВКБ вже відновлюватимуть понад 350 будинків у населених пунктах Первомайської селищної громади: селах Партизанське, Киселівка та Максимівка.

Як бачимо, процес відбудови пошкодженого та зруйнованого житла на Миколаївщині вже розпочато. Проте триває він не такими швидкими темпами, як очікувалося. Навіть попри встановленні терміни його відновлення, сказати напевно коли саме люди отримають нове житло або зможуть відбудувати старе – важко. Однак заявки на відшкодування, відновлення чи відбудову власної домівки варто подавати вже зараз.

Юлія Бойченко, «НикВести»