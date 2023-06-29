Одна из поврежденных школ в Николаевской области

Министерство образования и науки Украины хочет вернуть очное обучение в школах там, где это возможно. Главным условием восстановления школьного офлайн обучения является наличие укрытий. « НикВести» решили узнать, какая ситуация с подготовкой к новому учебному году в Николаеве, сколько учебных заведений может работать и при каких условиях, готовы ли дети возвращаться за парты.

Какие требования в Украине к очной работе школ в условиях войны

В мае в Кабмине под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание по завершению 2022/23 учебного года и подготовке учебных заведений к 2023/24 учебному году. Премьер подчеркнул, что министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях: безопасность, максимум очного обучения там, где это возможно, доступность, восстановление разрушенного, продолжение реформы Новой украинской школы, сообщила пресс-служба Правительства.

Была принята Концепция безопасности учебных заведений на 2023-2025 годы. В первую очередь, речь идет об обустройстве существующих и строительстве новых защитных сооружений (укрытий в школах), которые будут отвечать ряду требований:

Несколько эвакуационных выходов;

Водоснабжение и водоотвод;

Вентиляция;

Отопление;

Освещение;

Интернет;

Инклюзивность, доступность людям с инвалидностью.

Что с укрытиями в школах Николаева

Помещение укрытия в одной из школ Николаева, здание в аварийном состоянии и не работает.

Отсутствие или неустроенность укрытий — одна из самых больших проблем школ Николаева сегодня. Они только в 38 из 68 (55%) школ и теоретически могут вместить 21 тысячу человек при общей потребности около 42 тысяч — именно такое ориентировочное количество соискателей образования в Николаеве.

Но все эти укрытия нуждаются в ремонтах, которые управление образования планирует выполнить в течение двух лет.

Самое простое укрытие – это фортификационное сооружение, цокольное или подвальное помещение, другое сооружение подземного пространства, в котором возможно временное пребывание людей с целью снижения комбинированного поражения от опасных факторов, а также действия средств поражения в особый период.

Уже продолжаются строительные работы по устройству гражданской защиты в 8 школах, из которых управление образования является заказчиком по 5 объектам, а ЮНИСЕФ занимается ремонтом 3-х защитных укрытий.

Защитное укрытие уже было восстановлено в одной из школ города, расположенной в Центральном районе.

Отремонтировано укрытие в одной из школ Николаева, фото предоставлены управлением образования Николаевского городского совета

Кроме того, в ближайшее время планируется заключение договоров по ремонту защитных сооружений еще в 11 школах.

На это из местного бюджета выделено более 50 миллионов гривен. Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, в среднем стоимость ремонта укрытия в школе в Николаеве составляет 1,5 - 2 миллиона гривен. В одной из николаевских школ планируют за 1,9 миллиона гривен провести работы по текущему ремонту и обустройству сооружений гражданской защиты (укрытия). За эти средства планируется провести работы по устройству цементной стяжки, покрасить масляным цветом пол, очистить и отделать от грибка потолок и стены, покрасить их, покрыть пол керамической плиткой, установить противопожарные двери, умывальники с подводом к ним воды, а также бойлер. Также должна быть выполнена работа по устройству электропроводки и установке светильников, включая аварийное освещение и другие сопутствующие работы.

— В нашем укрытии был только один выход. Мы нашли заложенное окно, поэтому сейчас делаем второй. Нам пока никто не помогает финансово, но ожидаем поддержки от международного фонда, - рассказала в комментарии «НикВести» Татьяна Геллер, директор Николаевского лицея имени М. Александрова (бывший морской лицей).

По ее оценкам, даже если укрытие будет отремонтировано, оно не может сразу вместить всех учеников. Сейчас администрация лицея работает над тем, чтобы спланировать удобный формат работы, соединив очное обучение с дистанционным.

— Готово все, кроме укрытия. Все учителя на месте. Две трети, около 70% детей, планируют учиться очно. Часть детей за границей и определяются, - рассказывает Мария Письменная, директор лицея №58.

По ее словам, сейчас проходит тендер по ремонту укрытия. В школе надеются, что работы успеют проделать до 1 сентября.

Николаев не получит финансирование из государственного бюджета по ремонту защитных сооружений в школах и детсадах. 28 апреля на эти задачи Кабмин выделил 102 миллиона на всю область.

Начальник городского управления образования Анна Лычко сообщила, что Николаев предоставил в общей сложности 7 учебных заведений для финансирования ремонта укрытий. Однако, как оказалось, постановлением предусматривается, что будет происходить капитальный ремонт, а не обустройство «простейшего укрытия» — город не успел бы выполнить такие работы до конца 2023 года. Николаев не получил средства по требованию софинансирования 50%.

Заместитель Николаевского городского головы по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в комментарии «НикВести» рассказал, кроме указанных выше 38 школ, мэрия также хочет обустроить под укрытие помещения на первых или полуподвальных уровнях тех школ, где это возможно. К этой работе привлечено Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Там, где нет бомбоубежищ, будем отрабатывать из ГСЧС по защите на первых этажах. Такое может быть, но не во всех заведениях. ГСЧС объезжает заведения, проверяет и дает рекомендации, где можно обустроить какое-нибудь крыло первого этажа. Есть полуцокольные помещения – если мы заложим окна песком и в соответствии с рекомендациями, то тогда можно будет открывать и эти заведения. Пока планируем половину – дальше будет видно. Конкретную цифру по первым этажам я не назову, около 10 школ, может больше, – сказал Анатолий Петров.

Помощь в обустройстве укрытий в школах оказывают также международные фонды. В частности ЮНИСЕФ уже помогает с ремонтом защитных укрытий в трех школах.

С помощью итальянской организации «Солидарность + Защитим детей от войны» достигнуты договоренности по ремонту защитного укрытия в лицее №40.

Есть угроза, что до первого сентября не все работы в укрытиях могут быть завершены. «После ремонтов помещения медленно высыхают», - говорит Анатолий Петров. Мэр Николаева Александр Сенкевич добавляет, что организация и проведение закупок занимает много времени, к тому же они срываются, поэтому их приходится проводить по несколько раз.

В ответ на информационный запрос «НикВести» относительно критериев, которым должны отвечать учебные заведения Николаева для возобновления очной работы в 2023-2024 учебном году, управление образования города сообщило: школы будут работать в соответствии с рекомендациями ГСЧС и Санитарного регламента, утвержденного Министерством здравоохранения. Первый – наличие укрытия, и второй – питьевая вода в школе.

Вода в школах должна быть соответствующего гарантированного качества. А это сложно, учитывая, что Николаев уже второй год фактически лишен питьевой воды, которая ранее поставлялась в город из-за водозабора на Днепре. Городские власти совместно с донорами работают над обеспечением учебных заведений системами очистки воды и скважинами. Но пока неясно, кто будет контролировать качество такой воды, поскольку в городе нет соответствующей целевой программы, которая урегулировала бы вопрос обслуживания всех пунктов очистки воды и скважин в учебных заведениях Николаева.

На территории учебных заведений уже выбито 19 скважин, еще в 43 учебных заведениях установлены отдельные системы очистки воды, которые подключены к существующему водопроводу.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким не уверен, что школы будут готовы к возможному возобновлению очного обучения в сентябре. Но последнее слово — за городскими властями. Горисполком 24 мая принял решение о том, что возобновление работы школ в городе возможно при условии получения акта осмотра здания (сооружения, помещения) с выводом о возможности его использования в качестве укрытия.

Более половины школ Николаева нуждаются в восстановлении

Первая украинская гимназия (лицей) имени Николая Аркаса была повреждена в результате ракетного удара РФ в ноябре 2022 года

Сеть учреждений общего среднего образования в Николаеве насчитывает 68 школ. Из них 24 – лицеи, 41 – гимназия, 2 – начальные школы, а также одна специализированная школа для детей с нарушениями зрения.

49 из 68 школ получили повреждения в результате обстрелов, часть учебных заведений получили значительные разрушения или вообще не подлежат ремонту.

Среди школ со значительными повреждениями можно выделить следующие:

Гимназия №49 (Корабельный район) - разрушена часть корпуса (75% разрушений);

Лицей №51 (Центральный район) - разрушена часть основного корпуса (25% разрушений);

Лицей №60 (Центральный район) – разрушен корпус начальной школы (75% разрушений);

Первая украинская гимназия, лицей имени Николая Аркаса (Центральный район) - повреждена часть корпуса здания (25% разрушений);

Экономический лицей №1 (Корабельный район) – повреждено здание учебного заведения (85% разрушений).

Школа №7 (Центральный район) – поврежденная кровля (32% разрушений);

Лицей №2 (Центральный район) – повреждено здание учебного заведения (10% разрушений).

В результате очередного ракетного удара летом 2022 года была фактически полностью разрушена школа №48, расположенная в Корабельном районе города.

— Часть здания разрушена до основания, в остальных - выбиты окна, двери, повреждено имущество. Всю дорогостоящую оргтехнику из школы управления образования эвакуировало еще в первые дни полномасштабной войны. Сейчас вывезли оттуда всю уцелевшую мебель и учебные материалы, — рассказал в августе прошлого года Александр Сенкевич.

Здание разрушенной 48 школы в Николаеве, фото Александра Сенкевича

Для педагогов школы, оставшихся работать в городе, обустроены рабочие места в другом заведении.

Уже проведены аварийные строительные работы по восстановлению кровель, заменены окна в 27 учебных заведениях.

Однако, как отмечает начальница управления образования Николаева Анна Лычко, 54% школ еще нуждаются в восстановлении. Часть из них планируется восстанавливать не только за счет местного бюджета, но и благодаря финансовой поддержке со стороны донорских организаций, таких как ЮНИСЕФ, Save the Children, ПРООН и Фонд Уорена Баффета.

– Продолжаются переговоры с американской международной организацией по ремонту отдельных помещений в лицеях №51 и №42. В конце этого года после ремонта планируется использовать в образовательном процессе корпус начальных классов 51 лицея, - рассказала начальница управления образования Николаева.

На устранение повреждений, возникших в результате боевых действий, из бюджета выделено около 28 миллионов гривен.

Некоторые школы, подвергшиеся наибольшим разрушениям, в ближайшей перспективе не смогут работать.

Школу №51 в Николаеве планируют отстроить с нуля

Например, лицей №51 — вторая по количеству учащихся школа в Николаеве, она имеет удобное географическое положение и обеспечивает образовательные потребности для детей из нескольких микрорайонов Центрального района города. В июле прошлого года туда попала вражеская ракета, разрушив до основания часть здания учебного заведения. Сегодня до сих пор не ясно, будут ли школу восстанавливать или ее нужно строить с нуля. Согласно заключению технического совета при управлении капитального строительства Николаевского городского совета, здание поврежденного российской ракетой 51 лицея необходимо снести.

65% детей в Николаеве хотят учиться очно

Праздник Первого звонка в одной из школ Николаева, архивное фото НикВести

Так сядут ли дети за парты 1 сентября? Каким будет это обучение? Эти и многие другие вопросы волнуют родителей и детей.

Возобновление очного обучения в школах Николаева возможно, прежде всего, при условии готовности детей и их родителей. Сейчас администрация школ и управление образования Николаева ведет с ними активную коммуникацию, чтобы удовлетворить потребности всех.

Раиса Дмитриевна, мать шестиклассника Георгия, уверена, что самое главное сегодня для учеников — восстановить социальное общение детей и их прямой контакт с учителем, которого они были лишены из-за дистанционного обучения.

— Мы надеемся, что с 1 сентября начнется нормальное полноценное обучение и социальное общение. Ведь, общаясь, ребенок получает жизненный опыт. А сейчас что? Это поколение воспитывается Ютубом, блоггерами и удаляется от социума. Это просто грустно. Происходит деградация общества и школьного поколения. Это нужно остановить, я думаю, мы адаптируемся к этим реалиям и будут найдены возможности защитить детей, оборудовать помещение, чтобы можно было учиться и одновременно быть защищенными, - сказала Раиса Дмитриевна, общаясь с НикВести. Она признается, что их семья решила остаться в Николаеве, несмотря на то, что имела возможность уехать за границу.

Учитывая, что очное обучение желательнее дистанционного, рассматриваются различные варианты организации учебного процесса.

С началом полномасштабной войны и активных боевых действий из Николаева уехало 60% учащихся. Такая цифра была озвучена в городском управлении образования. В настоящее время в городе находится около 45% детей школьного возраста. За границей – 30% школьников, покинувших Николаев.

В прошлом учебном году 44 437 учащихся обучались в школах Николаева в дистанционном режиме. По предварительной информации управления образования горсовета, при безопасной ситуации готовы к очной учебе 26 450 детей.

Директор лицея имени Александра Татьяна Геллер говорит: сегодня родителей, которые планируют подавать документы в учебное заведение, прежде всего волнует вопрос не качества образования, а наличия укрытий и укомплектованность штата педагогов.

— У нас нет проблемы с учителями – штат укомплектован на 100%. Хотя знаю, что в других школах ситуация иная. С родителями постоянно нужно общаться, объяснять. Я собрала их, говорю – укрытия возможно не будет 1 сентября – будет 1 октября. Ждали столько, давайте еще подождем. Рассказываю о планах, фото высылаю. У меня нет никакого заявления, чтобы забрать ребенка. Родители хотят, чтобы их держали в курсе планов, наличии учителей. А дети уже сейчас вышли бы, - рассказала Татьяна Геллер.

Худшая ситуация среди первоклассников — их становится меньше. Многие дети, которые должны были идти в школу, уехали.

По сравнению с 2021-2022 учебным годом, количество первоклассников в Николаеве уменьшилось на 40% - из почти 4700 детей 2021-го до, как ожидается, 2931 первоклассника 1 сентября 2023-го.

Кроме детей из города, в школах Николаева в этом году дистанционно получали образование школьники из зоны боевых действий (394 ребенка), внутренне перемещенные лица (247 детей) и оккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей (515 детей). Большинство из них 76% учились в школе №57, где еще до полномасштабной войны запустили полноценные дистанционные классы.

Управление образования отмечает, что форма обучения в школах со следующего учебного года может быть как очная, так и дистанционная, смешанная, экстернатная, семейная. Однако согласно проведенному среди учащихся опросу 65% детей хотят учиться очно. Общим основанием будут 38 заведений общего среднего образования, которые могут организовать полноценный очный процесс или смешанную форму обучения. Разрабатывается возможность на базе открытых школ обучать учащихся из других заведений во вторую смену.

Но не все учебные заведения готовы к работе в две смены.

- Категорически не хочу так работать. Это тяжело и для учителей, и для детей. Сейчас есть автономия заведения и каждый может принимать удобный для себя формат работы. Каждый день у нас тот или иной класс будет дистанционно. И детям удобно, что они могут один день дома побыть. Если нам сделают укрытие, то мы более-менее преодолеем этот кризис. Учителя есть, дети возвращаются. У нас пока 20% планируют оставаться за пределами города, в основном старшая школа. Но в ней могут быть дистанционно классы, мы это внесли в устав, – сказала Татьяна Геллер.

Отвечая на наши вопросы относительно того, как будут работать школы без укрытий вице-мэр Анатолий Петров отметил, что сейчас городская власть работает над вопросом организации смешанной формы обучения: одна неделя уроки будут проводиться дистанционно, а другая — очно на базе школы, где есть укрытие. В таком случае город при необходимости будет организовывать подвоз учащихся, закупая такую услугу у частных перевозчиков или у коммунального предприятия.

- К 1 сентября мы готовим максимальное количество школ. Есть проблема с разбомбленными школами. Возникает вопрос автобусов для перевозки этих детей в другие школы, где мы сейчас с управлением образования запланировали для обучения во вторую смену, – рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Фактически, сегодня власти и педагоги стоят перед тяжелым вызовом: каким образом организовать и обеспечить комфортный учебный процесс и для тех, кто остался и хочет продлить жизнь в городе, и для тех, кто пока находится в других регионах или за рубежом, но хочет продолжить обучение в своей школе.

Сейчас пока сложно дать однозначный ответ на то, какое количество школ сможет возобновить очную работу с 1 сентября в Николаеве, сколько учащихся вернется в город и не возникнет ли проблемы с нехваткой учителей. Однако все наши собеседники уверены в одном: дети должны вернуться за парты, общаться со сверстниками и получать достойное образование.

Екатерина Середа, НикВести