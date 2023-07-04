Каждый год от домашнего насилия погибают 600 украинок. В прошлом году полиция и социальные службы получили более 250 тыс. обращений по поводу домашнего насилия.

Чтобы эффективно реагировать на эту проблему, в 21 области Украины работают 100 мобильных бригад социально-психологической помощи. Такая бригада есть и в Николаеве. Ее специалисты оперативно реагируют на сообщения о домашнем насилии и оказывают психологическую помощь пострадавшим. Также они проводят информационные мероприятия: разъясняют пострадавшим их права и возможности получения помощи, рассказывают о медицинских и юридических службах и общих или специализированных учреждениях, оказывающих профессиональную поддержку — приюты, кризисные комнаты, дневные центры и прочее.

Мобильные бригады по всей Украине работают при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, в координации с Офисом Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции и Министерством социальной политики Украины. В Николаеве мобильная бригада работает при финансовой поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Кто и как может обратиться в мобильные бригады?

Помощь может получить каждый. Команды специалистов оказывают безвозмездную социально-психологическую помощь всем как жителям общин, так и внутренне перемещенным лицам.

Команда быстро и эффективно реагирует на запрос пострадавшего и сразу оказывает социально-психологическую помощь: успокаивает человека, поддерживает, разъясняет права и обязанности, помогает с разрешением ситуации. При необходимости работники мобильных бригад могут направить пострадавшую в другие службы, в частности, кризисные комнаты.

Специалисты бригад могут выезжать на вызовы в наиболее труднодоступные места, предоставлять услуги людям, которые не имеют доступа в медицинские учреждения или ограничены в передвижении по разным причинам.

«Любой человек, который обращается к нам, может быть уверен, что к его ситуации отнесутся с уважением и пониманием, каким бы он ни был, а также, что его данные не будут разглашены. Обращающийся человек обязательно получит поддержку и помощь. Мы никогда не отказываем, консультируем всех», — говорит Олеся Краснокутская, коммуникационная менеджер благотворительного фонда «Улыбка ЮА», одного из имплементационных партнеров проекта.

За время работы мобильные бригады оказали уже более 100 тысяч услуг, в том числе пострадавшим от насилия.

Чтобы обратиться за помощью в Николаеве, звоните по телефонам:

+38 (096) 145 94 52, +38 (050) 533 07 34.

Почему и как возникает насилие?

Думаете, домашнее насилие возникает только в неблагополучных семьях? На самом деле, никто от этого не застрахован.

По данным горячей линии по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей 1547, потерпевшие и обидчики чаще всего указывают следующие причины домашнего насилия в своих семьях: стресс на работе, употребление алкоголя или наркотиков, воспалительный характер, оскорбление, так называемая «воспитательная цель».

Однако реальные причины насилия обычно скрыты. Ими могут быть:

– патологическая ревность;

– модель поведения, усвоенная в семье;

– заниженная или завышенная самооценка;

– нереализованные мечты и желания с детства;

– самоутверждение через других людей;

– потребность в признании;

– психические расстройства и болезни;

– разные религиозные и политические взгляды.

Кроме того, уровень домашнего насилия увеличивается во время кризисов, в частности войны.

«Раньше я не предполагала, что проблема насилия так масштабна. А сейчас, когда бригады каждый день отчитываются о работе — удивляешься, что творится вокруг. Больше всего от насилия страдают именно близкие люди со стороны тех, с кем прожили жизнь или кого родили и вырастили. В основном в группе риска — пожилые люди и люди с инвалидностью», — рассказала Наталья Марченко, координатор мобильных бригад ОО «Общественного Движения «Вера, Надежда, Любовь», одного из имплементационных партнеров проекта.

Почему о домашнем насилии редко говорят?

В первую очередь из-за стигматизации (клеймования пострадавших) и культурных стереотипов относительно «традиционных» гендерных ролей. Многие люди не хотят говорить о своей проблеме из-за социального давления, страха осуждения и неприятия. Также насилие часто воспринимают как привычную часть семейной жизни — будто избиение или травля в семье является частным делом.

Кроме того, некоторые люди могут не знать о масштабе проблемы домашнего насилия, его последствиях, возможных путях противодействия и борьбы с ним.

Молчать о насилии или терпеть его нельзя. В этих случаях пригодятся специалисты мобильных бригад. Они не только поддержат, но и помогут найти выход из сложных жизненных ситуаций или даже спасти жизнь.

Причин, почему возникает насилие, много, но мобильные бригады реагируют на все вызовы. В том числе и касающиеся сексуального насилия, связанного с войной. Люди, выехавшие с оккупированных территорий, где они подвергались насилию, также могут обратиться к бригадам за помощью», — отметила Светлана Мильникова, коммуникационная менеджер Международного благотворительного фонда «Инициатива», одного из имплементационных партнеров проекта.

Как работают мобильные бригады социально-психологической помощи?

Мобильная бригада состоит из психолога, социального работника и водителя с автомобилем.

«Бригады реагируют на вызовы, связанные с домашним или гендерно обусловленным насилием. Также они могут уезжать на чрезвычайные ситуации. Например, если в городе или общине происходит попадание ракеты и в результате пострадали люди, мобильная бригада выезжает оказывать первую психологическую помощь и координировать предоставление другой социальной помощи пострадавшим», — отмечает Олеся Краснокутская.

Мобильные бригады вместе со стражами порядка и работниками соцслужб выезжают не только на экстренные вызовы, но и на помощь семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или кризисном состоянии. В этих семьях может возникнуть домашнее насилие. Поэтому специалисты должны своевременно проинформировать членов семьи о том, что такой круг насилия и как преодолеть эту проблему.

«Мобильные бригады очень хорошо работают в маленьких населённых пунктах и отдаленных селах. Человек, переживший изнасилование или подвергшийся домашнему или гендерно обусловленному насилию, не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. А формат, когда специалисты приехали, проконсультировали и уехали, полностью гарантирует эту безопасность, к которой так стремятся пострадавшие», — добавляет Краснокутская.

Кроме того, Светлана Мильникова отмечает, что часто мобильные бригады получают информацию от соцслужб или полиции. В таких случаях они могут приехать на место, где проживает пострадавшее лицо, или встретиться с ним где-нибудь, если человек не хочет видеться дома. Уже во время этого общения специалисты решают, какая помощь нужна человеку — консультативно-информационная, направление на юридические консультации, психологическое или социальное сопровождение.

В то же время, как рассказал руководитель и психолог одной из мобильных бригад Виталий Полищук, кроме выездов, они также занимаются психологическим консультированием членов семей.

«Если быть точным — это своего рода ведение случая, но в психологическом контексте. Например, сейчас мы оказываем психологическую поддержку матери, которая развелась с мужем, однако тот совместно со своей матерью пытается оказывать на нее давление из-за «реализации своего права на участие в воспитании общих детей», — подчеркнул он .

Среди типичных ситуаций, с которыми, по словам Полищука, сталкиваются и работают работники бригады — обстоятельства, когда бывшие супруги много раз разводятся и сходятся снова, или когда представители нескольких поколений одной семьи проживают на одной жилой территории.

«У нас уже есть устойчивые положительные результаты работы в отдельно взятых семьях, достигнутых благодаря постоянству и продолжительности работы специалистов с ними. Но, конечно, далеко не всегда нам удается достичь их, ведь ведение случая не только очень «энергозатратно», но и требует активного участия со стороны самих членов семьи», — рассказал Полищук.

Он добавил, что именно благодаря налаженным связям с представителями правоохранительных органов, системы социальной защиты населения, сферы здравоохранения и образования специалистам удается комплексно подходить не только к выявлению конкретных случаев, но и к их отработке.

Контакты мобильных бригад в разных городах и общинах Украины узнайте на сайте UNFPA

Статья подготовлена в рамках Программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Яна Радченко

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