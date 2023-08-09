На вході у волонтерський центр «ДОФ» завжди велика черга. Лише за питною водою кожного дня сюди приходить близько 900 людей, ще 50 по дитячу допомогу та до 300 за продуктовими наборами. Люди у черзі сваряться за свою першість, хоча допомоги вистачить усім, і ніхто не піде з ДОФу з порожніми руками.

«‎Никвести»‎ побували в центрі, поспілкувалися з відвідувачами та волонтерами.

«ДОФ» — миколаївська громадська організація, що надає гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім’ям, родинам військових, літнім людям та внутрішньо переміщеним особам.

Волонтерський центр розгорнули в історичній будівлі міста – Будинку офіцерів флоту. Сьогодні ДОФ має п’ять основних напрямків діяльності: волонтери видають харчові пайки, питну воду, речі для дітей, одяг для ВПО, а також організовують дитячий табір «ДОФ Яскраві канікули».

Юлія — мама-одиначка з Херсонщини. Їй разом з трьома дітьми довелося покинути свій дім через постійні обстріли окупантів. До гуманітарного штабу «ДОФ» жінка звернулася за дитячою допомогою.

— Мені потрібні дитячі речі, адже цього року у мене буде двоє школярів. Також мій старший син ходив у табір від ДОФу. Йому дуже сподобалося, їх водили робити хачапурі, вони ходили в музей і в зоопарк, — розповідає Юлія.

Щоб отримати в організації ту чи іншу допомогу, людина має попередньо зареєструватися через гугл-форму за посиланням, обравши необхідну послугу і заповнивши анкету. Після цього волонтери гуманітарного штабу зв’язуються з тими, хто зареєструвався, та запрошують їх на конкретний день.

— Не всім зручно, не у всіх пенсіонерів є доступ до інтернету. Я, наприклад, без допомоги своєї сусідки не змогла б зареєструватися. А є пенсіонери, які не мають у кого попросити допомогу. Тому з однієї сторони це зручно, а з іншої - навіть проблематично, — розповідає Надія, яка прийшла у ДОФ за продуктовим пайком.

За словами координатора центру волонтерів, миколаївського музиканта та волонтера Володимира Алєксєєва, таку схему створили, щоб уникнути хаосу і черг під час видачі гуманітарки. Звісно, якщо людина не може зареєструватися онлайн, волонтери ДОФу зареєструють її на місці.

Центр волонтерів працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Історія створення гуманітарного штабу

Історія «ДОФ Оборони» розпочалася другого дня повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року. Тут збиралися миколаївці, готові чинити опір ворогу. Виготовляли коктейлі молотова та будували оборонні споруди.

— 25 лютого, десь о 16:30 Віталій Кім записав своє перше відео, де сказав, що ми відкриваємо ДОФ і запрошуємо сюди усіх хто хоче жити в українському Миколаєві та чинити громадський спротив. Я пішов в обласну адміністрацію і сказав, що готовий працювати й допомагати, — згадує координатор штабу.

Згодом люди, що згуртувалися в Будинку офіцерів флоту, переключилися на гуманітарну допомогу. За словами Володимира Алєксєєва, миколаївці почали активно приносити в ДОФ харчові продукти, одяг та різні побутові речі. Так сформувалася команда волонтерів, яка це все приймала, фасувала та розподіляла.

— Кожен обирав, чим йому ближче займатися. За місяць ми вибудували структуру: відділи постачання, кадрів, харчовий. Це було потрібно, бо на той момент активних волонтерів працювало близько 200, а зареєстровано було понад 1000, — пригадує він.

Офіційно громадську організацію «ДОФ» зареєстрували 1 червня 2022 року. За понад рік офіційної роботи команда волонтерів організації зменшилася до близько 60 осіб. Координатор штабу запевняє, що це позитивні зміни, адже тепер центр має чітку структуру і надійну команду. На постійній основі в центрі працює усього 30 волонтерів.

— З середини серпня 2022 року я тут щодня. Робота — занести, прийняти, передивитися, розкласти по місцях. Коли люди приходять, мені їх треба прийняти, завести, розповісти, де і що лежить, допомогти обрати та потім сфотографувати їх для звітності, — розповідає про свою роботу волонтерка гуманітарного штабу Олена Бушуєва.

Звідки надходить допомога до гуманітарного штабу

Як розповів координатор штабу, великий відсоток допомоги центру надають самі ж небайдужі миколаївці.

— В перший місяць війни до нас звернулися наші партнери - велика миколаївська компанія, яка не бажає, щоб її називали. Вони захотіли допомогти дітям і виділили 100 тисяч доларів на закупівлю дитячого харчування. Завдяки їм ми вже півтора року його видаємо, партнери повністю закрили цю потребу, — каже Володимир Алєксєєв.

Крім того, гуманітарний штаб співпрацює з відомими міжнародними організаціями ADRA, World Central Kitchen, World Food Programme та іншими.

— Те, що ми тут видаємо надходить від наших партнерів з інших країн, якісь речі з обласного гуманітарного штабу, а щось просто люди приносять, — додає волонтер.

Програми гуманітарного штабу, що спрямовані на дитячу допомогу

Допомога дітям стала на сьогодні ключовим напрямком діяльності ДОФ. В межах волонтерського центру діє дві ініціативи: «Діти — наше майбутнє» та «ДОФ яскраві канікули».

Перший проєкт передбачає видачу гуманітарної допомоги: дитячі речі, харчування, речі побутового характеру, іграшки, канцелярія, памперси тощо. Місце видачі всього цього волонтери розмістили окремо від основного потоку гуманітарки, щоб людям з дітьми було зручно отримати необхідне і не стояти в загальній черзі.

— Проєкт «Діти — наше майбутнє» ми запускали в кінці вересня минулого року, і дотепер вже відпрацювали понад 10 тисяч заявок. Наші менеджери запрошують на день близько 50 людей, які попередньо зареєструвалися. Волонтери ДОФ обслуговують дітей від народження до 14 років. — розповідає Володимир Алєксєєв.

— У мене двоє дітей і я отримую лише дитячу допомогу. Я в шоці, речі якісні, речей багато, у мене вийшло дитину 8 років зібрати до школи, — розповідає Оксана, яка вперше звернулася по допомогу до штабу.

«ДОФ яскраві канікули» — дитячий літній табір для дітей з малозабезпечених родин, родин військовослужбовців та ВПО. Історія табору розпочалася з поодиноких майстеркласів та занять для дітлахів, які згодом переросли у цілу розважальну програму тривалістю в тиждень.

Як розповів координатор штабу, в кінці травня ДОФ провів дитячий фестиваль «Берегиня» з різноманітними майстеркласами та розвагами для дітей. Після цього багато батьків звернулися до волонтерів з проханням продовжувати такі дитячі заходи. Водночас ідея створення табору збіглася з підривом окупантами Каховської ГЕС — тоді до Миколаєва приїхало багато переселенців з дітьми. Все це й призвело, зрештою, до створення дитячого табору. Перші зміни були організовані для дітей військовослужбовців та переселенців.

Загалом, програму табору розраховано на 10 тижнів, тобто 10 змін по 25 дітлахів. За словами Володимира Алєксєєва, відбір досить жорсткий, волонтери обирають дітлахів з найтяжчими історіями. Для них організовують різноманітні майстеркласи, лекції, заняття іноземними мовами, танці та розваги з аніматорами.

— У нас 18 партнерів на цей час, один з ресторанів нас годує - ми закуповуємо частину продуктів, а вони готують. Для дітей це велике свято, вони мають змогу потрапити в гарне місце і скуштувати смачну їжу з гарного посуду. У нас є діти, які ніколи взагалі не були в ресторані, є навіть такі, що на тролейбусі ніколи не їздили, — додає координатор гуманітарного штабу.

Володимир Алєксєєв розповів, що табір абсолютно безкоштовний, однак волонтери центру проводять благодійні заходи, де збирають кошти на його утримання.

— Ми зробили дитячий музичний фестиваль «Прості як діти», де люди можуть і відпочити в ДОФі, і послухати музику, і задонатити на підтримку табору. Я намагаюся, щоб кожен наш захід, музичний чи культурний, під час війни приносив користь. Завдяки цьому можемо відпрацьовувати багато проектів, — зазначає волонтер.

Інші напрямки роботи гуманітарного штабу. На яку допомогу може розраховувати доросле населення

Інший великий напрямок діяльності ДОФу пов’язаний з гуманітарною допомогою дорослому населенню — видача продуктових наборів, води та речей для ВПО.

У дворі Будинку офіцерів флоту волонтери роздають воду, на першому поверсі ДОФу люди отримують продуктові набори, а другий облаштовано під речовий склад.

— Ми з Херсона, з затопленої зони. Ми можемо отримати тут лише речі, продукти та інша допомога нам не передбачена. Але все дуже зручно, ми знаходимо тут гарні та якісні речі, — розповіла Світлана, яка разом з родиною переїхала до Миколаєва після того, як її дім в Херсонській області затопило.

За словами координатора штабу Володимира Алєксєєва, за увесь час існування волонтерського центру працівники видали не менше мільйона літрів води та більше мільйона кілограмів іншої допомоги.

— Воду ми видаємо, згідно з домовленістю з партнерами, на людину 2 пляшки — це 12 літрів, але якщо в родині 3 людини, вони беруть на кожного по дві. За 5 годин, тобто за один день, ми видаємо в середньому 10 тисяч літрів води, — розповідає Володимир Алєксєєв.

ДОФ як культурний осередок Миколаєва

Окрім гуманітарної допомоги у Будинку офіцерів флоту часто проходять культурні заходи, зокрема фотовиставки, кінопокази, майстеркласи та концерти.

Так, саме тут пройшов перший у Миколаєві концерт з запрошеною зіркою з початку повномасштабної війни. 23 квітня на сцені ДОФу запалював романтик української R&B сцени LAUD.

У березні тут відбулася виставка художніх патріотичних плакатів «Миколаїв. Місто-герой» миколаївської ілюстраторки Юлії Поліщук.

Регулярно в ДОФі проводять кінопокази українських документальних стрічок «Сильні, як земля», «Міста та їх герої», «Залізні метелики» тощо.

Олена Козубовська, «НикВести»