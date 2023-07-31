Національне агентство з питань запобігання корупції розповіло, як працює реєстр "Міжнародні спонсори війни".

Національна агенція з питань запобігання корупції у своїй відповіді на наш інформаційний запит пояснила, за якими критеріями складається реєстр "Міжнародні спонсори війни" в межах проекту "Війна і санкції".

Наразі у цьому списку десятки міжнародних компаній, але багатьох бракує.

Нас, зокрема, цікавило, за якими критеріями обираються міжнародні компанії, які вносять до реєстру міжнародних спонсорів війни, чи впливає на рішення щодо внесення до списку обсяг податків, сплачених компанією у РФ, а також – юридичні та економічні наслідки перебування у цьому реєстрі.

Так, серед головних критеріїв, які можуть впливати на рішення про включення компаній до списку "Міжнародних спонсорів війни" є іноземне (неросійське) походження компанії, міжнародний характер бізнесу та присутність у різних юрисдикціях.

Важливою складовою є непряма підтримка військової агресії РФ, така як сприяння пропаганді або мобілізаційній кампанії.

Необов'язковим, але також враховуваним фактором може бути відсутність заяв про вихід з російського ринку або навпаки, заяви про обґрунтування рішення залишатися на ринку країни-агресора, а також ознаки збільшення присутності на російському ринку під час повномасштабного вторгнення.

НАЗК ідентифікує компанії, які підлягають внесенню до реєстру, збалансовано, беручи до аналізу різні компанії з різних регіонів, таких як західного та азійського походження.

Вони пріоритетно включають до списку "Міжнародних спонсорів війни" ті компанії, які не заявили про вихід з ринку РФ, не зменшують своєї присутності на ринку країни-агресорки та одночасно сплачують значні суми податків до бюджету країни агресора.

У НАЗК підкреслюють, що процедура включення компаній до списку не регламентована українським та міжнародним правом. При цьому фахівці Агенції діють в межах робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики та Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ.

Говорячи про цілі включення компаній до списку "Міжнародних спонсорів війни", представники НАЗК наголошують, що йдеться не лише про широке поширення інформації про компанії, які підтримують ведення війни Росії проти України, але й спонукання їх до перегляду та припинення співпраці з державою-агресоркою.

На їхню думку, на компанії, що продовжують працювати у РФ, може вплинути суспільний тиск та бойкот продукції.

При цьому у НАЗК наголошують, що позначення "Міжнародним спонсором війни" не є офіційною санкцією – це більше репутаційний захід. Але він має також істотні економічні наслідки, а контроль за його виконанням забезпечується світовою спільнотою споживачів та бізнесу.

На даний момент до реєстру НАЗК внесено десятки міжнародних компаній з різних галузей – виробників продуктів харчування та побутової хімії, автомобілів, алкоголю та цигарок, банківських структур та торгових мереж.

Серед найвідоміших – мережі METRO, Auchan, Leroy Marlin, компанії Mondelez (чипси Люкс, шоколад Milka, жувальна гумка Dirol), Unilever (чай Lipton, засоби гігієни Dove, Rexona, Axe), Yves Rocher (косметика та засоби догляду), Procter&Gamble (засоби гігієни Always, побутова хімія Fairy, Tide, Gala) Bonduelle (консервовані овочі), банки Raiffeisen Bank, OTP bank та багато інших.

У першу чергу до реєстру вносяться ті компанії, які не припинили роботу на Росії і не мають наміру цього робити.

А от якщо компанія все ж таки отямиться і припинить співпрацю з державою-агресоркою, її виключать зі списку.

Прецедент вже був: у червні з переліку "Міжнародних спонсорів війни" було виключено ірландського постачальника суднового палива Peninsula Petroleum Limited. Після внесення до реєстру компанія розірвала усі зв’язки з РФ. Це стало додатковим доказом, що реєстр НАЗК є дієвим механізмом впливу на компанії, що продовжують працювати на Росії.

Але деякі з тих брендів, які підпадають під згадані критерії внесення до реєстру, наразі відсутні у переліку міжнародних спонсорів війни.

Наприклад, американська PepsiCo. Вона виробляє напої Pepsi, Mirinda, 7Up, а також снеки Cheetos, Lay’s, Doritos тощо. Як повідомляється, у 2022 році PepsiCo збільшила чистий прибуток у 4,3 рази, до 37,8 млрд рублів (8,7 млрд рублів у 2021 році).

Виручка торік зросла до 186,6 млрд рублів зі 160,8 млрд рублів у 2021 році (зростання на 16%). А експортна виручка підвищилася до 15,6 млрд рублів з 4,4 млрд рублів відповідно. І це найвищі показники за весь час роботи компанії у РФ.

Фахівці підрахували, що у 2022 році компанія сплатила $810 млн податків у росії. І це стало дуже істотною підтримкою для військового бюджету країни-агресорки.

Ще один кандидат до реєстру НАЗК – швейцарська корпорація Nestle. Як повідомляється, цей виробник добре відомих товарів Nesquik, KitKat, Nestea, Nescafe та інших, одна з найбільших компаній, які вирішили залишитися на Росії.

Компанія приховує свої фінансові результати у РФ за 2022 рік, але можна взяти результати за попередній, згідно з якими чистий прибуток корпорації зріс на 38,2% - до 16,9 млрд швейцарських франків. Немає сумнівів, що і 2022 рік став для Nestle успішним і прибутковим, і вона сплатила до країни держави-агресорки сотні мільйонів доларів.

Її конкурент - компанія Mars, яка виробляє шоколадки Bounty, Mars, Twix та драже M&M’s, також може похвалитися серйозними фінансовими показниками на ринку РФ. У 2022 році вона збільшила доходи на 20% до $2,6 млрд.

Ще одна компанія, що не припинила співпраці з Росією – італійська Ferrero, яка виробляє цукерки Ferrero Rocher, шоколадки Kinder та шоколадну пасту Nutella – у 2022 році збільшила свій прибуток у РФ на 15% - до $743 млн.

Цілком очевидно, що усі ці компанії підпадають під критерії, описані НАЗК у їхній відповіді на інформаційний запит редакції.

Ці всесвітньо відомі компанії, які представлені у багатьох країнах, не збираються виходити з російського ринку і активно допомагають РФ вести війну проти України.

Чекаємо, доки і перелічені міжнародні бренди отримають заслужений статус "міжнародних спонсорів війни".

Ми направили інформаційні запити щодо діяльності України, спрямованої на міжнародні компанії, присутні на російському ринку, до парламентських комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, гуманітарної та інформаційної політики, економічного розвитку і з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. А також – до Міністерства закордонних справ та Офісу президента України.

На запит редакції у Міністерстві закордонних справ повідомили, що що відомство долучається до співпраці над реєстром "Спонсорів війни" на рівні декількох профільних підрозділів МЗС шляхом здійснення моніторингу та аналізу інформації щодо компаній, які не вийшли з російського ринку.

"Інформація, що використовується, надходить від закордонних дипломатичних установ, з відкритих джерел, окремих досліджень, звернень неурядових організацій, приватних компаній та фізичних осіб. Українські дипломати за кордоном спонукають бізнес до виведення інвестицій і перенесення виробництва з території Росії, а також розірвання діючих контактів з російськими компаніями. Головним аргументом припинення співпраці з РФ, що наводиться українськими дипломатами нашим партнерам, є активне використання іноземних компаній Кремлем як інструменту тиску та фінансування воєнних злочинів і терактів проти мирного українського населення", - зазначають у МЗС.

Після отримання відповідей від інших інституцій ми продовжимо публікації щодо діяльності міжнародних компаній, що залишилися працювати на російському ринку та можливого впливу на них.