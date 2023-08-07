Щороку від нападу безпритульних собак у Миколаєві потерпали щонайменше декілька десятків людей. Кількість таких тварин на вулицях міста постійно зростала й у деякі роки сягала 7 тисяч. Через це постало питання регулювання їх кількості.

До розв’язання проблеми долучилася міжнародна благодійна організація з захисту тварин «Чотири лапи». Яким чином вона допомагає Миколаєву зменшувати кількість безпритульних тварин – читайте у статті «НикВести».

Організація працює за принципом гуманності

Свою співпрацю з Миколаєвом «Чотири лапи» розпочали ще у 2014 році, розповідає координаторка благодійної організації Олеся Лісчишина. Але результативна робота зі зменшення кількості безпритульних тварин розпочалася трохи згодом – з комунальним підприємством «Центр захисту тварин» Миколаївської міської ради. Саме на його базі «Чотири лапи» проводить майже всю свою діяльність.

Питання миттєвого зменшення безпритульних собак на вулицях не розглядалося, оскільки це потребувало б евтаназії. А «Чотири лапи», як і увесь сучасний світ, керується принципом гуманного поводження з тваринами. Тому логічним вирішенням проблеми стало поступове регулювання кількості безпритульних собак. Фактично йдеться про контроль над тими тваринами, що є, та запобігання їх подальшому розмноженню.

Це можна зробити через стерилізацію. Тому тварин спочатку відловлювали на вулицях, після чого вакцинували проти сказу, а далі стерилізували та біркували. Цим займалися спеціалісти організації «Чотири лапи» у співпраці з Центром захисту тварин.

«Тварини, які були стерилізовані, не приносять потомства та не пускають інших тварин на місця свого проживання», – пояснює Олеся Лісчишина.

Базою для стерилізації став Центр захисту тварин, де для цієї справи є спеціально обладнане приміщення. Кожна собака, яка туди надходила, спочатку проходила первинний огляд ветлікаркою – вона давала висновок, що тварину можна стерилізувати. Тільки після цього собаку оперували. Стерилізацію проводила лікарка «Чотирьох лап», якій асистували співробітники Центру захисту тварин.

Після стерилізації тварину переносили до післяопераційного відділення, де вона знаходилася 24 години. За цей час собаці з медичних міркувань давали вживати лише воду. У «Чотирьох лапах» кажуть, що так «вона швидше приходила до тями» й «так швидше відбувався процес загоєння». Через добу лікарка знову проводила огляд вже стерилізованої тварини та знову робила висновок – чи можна вже випускати собаку у її звичне середовище.

«Якщо все було добре, то через добу усі тварини поверталися на місце перебування, якщо були якісь передумови, щоб залишити собаку ще, то залишали», – пояснює Олеся.

Усі витрати на стерилізацію тварин міжнародна організація «Чотири лапи» сплачувала самостійно, каже координаторка: «Все, що стосується медикаментів, обладнання, інструментів, навіть стіл та жарова шафа, де ми стерилізували інструменти». Також організація залучала свої кошти до вакцинування безпритульних тварин від сказу.

Деяких стерилізованих собак повертали до місць перебування, деяких декілька тижнів утримували на базі Центру захисту тварин. За цей час їх намагалися прилаштувати до родин. Для цього «Чотири лапи» навіть відкрили у Миколаєві центр прилаштування тварин, куди міг прийти кожен охочий, переглянути фотографії тварин та ознайомитися з інформацією про них. Якщо собака сподобалась – її забирали до родини. Однак якщо цього зробити не вдавалося – тварин все ж повертали до місць відлову, адже до центру постійно надходили нові собаки, тож утримувати всіх не вистачало ресурсу.

Безпритульних тварин поменшало на декілька тисяч

До повномасштабної війни вдавалося відловлювати до 900 безпритульних собак на рік, каже Олеся Лісчишина.

До прикладу, згідно статистики громадської спілки «Українське об’єднання захисників тварин», кількість безпритульних тварин у Миколаєві з 2016 до 2018 року зменшилась на майже три тисячі: з 7 тисяч 392 собак до 4 тисяч 502 собак.

«Взагалі в місті проводилося декілька підрахунків безпритульних тварин. Наша організація була одним з ініціаторів цього. Ми побачили, що кількість безпритульних тварин зменшилась», – каже координаторка «Чотирьох лап» Олеся Лісчишина та додає, що головне у цій справі – «систематична робота».

Однак з початком повномасштабного вторгнення ситуація з безпритульними тваринами у Миколаєві тільки погіршилася, каже в.о. директорки Центру захисту тварин Олександра Купінець.

«Ситуація важка, насправді. З початку війни люди кидали собак: приїжджали на евакуаційний автобус, привʼязували тварин поряд, самі сідали до автобусу та їхали. Така ж ситуація з собаками у приватних секторах міста. А дворові собаки не можуть жити самостійно. Тому вони прибиваються до інших зграй.

Таким чином зграї збільшуються: якщо раніше було 4-5 собак, то зараз 7-8», – пояснює Олександра Купінець.

З початку війни «Чотири лапи» змінили формат співпраці

Через безпекову ситуацію «Чотири лапи» призупинили свою роботу у Миколаєві, каже Олександра Купінець.

«У нашому місті зараз важка ситуація, тому ми не можемо продовжувати наше співробітництво у тій площині, у якій воно було», – розповідає вона та додає, що з початку повномасштабної війни організація підтримувала Центр кормом та вакцинами.

Водночас, розповіла координаторка «Чотирьох лап» Олеся Лісчишина, організація «намагалася знайти інші варіанти співпраці» з містом. Тому 2022 року «Чотири лапи» почали спільний з організацією USAVA проєкт зі стерилізації тварин: «На базі приватної клініки стерилізують як безпритульних тварин, так і безпородних домашніх. Цю діяльність ми розпочали, коли зрозуміли, що наш кабінет більше не може працювати – наша лікарка виїхала з міста».

Ще одним варіантом співпраці стали навчання ловців Центру захисту тварин спеціалістами організації «Чотири лапи». Навчання відбувалися у два етапи: теоретична частина та, власне практична.

«У їхніх ловців вже дуже багато досвіду, вони бували у різних ситуаціях», – додає в.о. директорки центру Олександра Купінець.

Наразі бригади ловців Центру захисту тварин щодня здійснюють до п'яти виїздів та доставляють до 10 тварин, розповідає вона.

«За півмісяця у нас вийшло більше ніж 100 тварин. Сподіваємося вийти на ще більші показники. Насправді кардинально і одразу на очах кількість безпритульних собак у місті не зменшиться. Тому що ми їх не відстрілюємо, не вбиваємо, не евтаназуємо — ми їх стерилізуємо. Ми лише запобігаємо тому, щоб далі вони не розмножувалися, але це процес не одного року», – пояснює Олександра Купінець.

Юлія Бойченко, «НикВести»