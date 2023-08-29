В Николаеве активно идет работа по сбору необходимой информации для разработки стратегического проекта развития города. В августе прошло очередное заседание рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевского городского территориального общества до 2027 года, а также Плана мероприятий по его воплощению.

К обсуждению проекта присоединились «НикВести».

Территориальное сообщество осуществляет стратегическое планирование через разработку Стратегии развития. Этот документ определяет стратегические и оперативные цели для достижения устойчивого развития. Он разрабатывается на период внедрения Государственной стратегии регионального развития и соответствующей региональной стратегии развития, соблюдая требования Закона Украины «Об основах государственной региональной политики».

По состоянию на август в Николаеве был завершен опрос, разработанный для четырех очередных групп: местных жителей, внутренне перемещенных лиц, молодежи и представителей бизнеса.

Организаторы подчеркнули, что сначала горожане голосовали не очень активно, но после того, как опрос был опубликован в телеграмм-канале городского головы Николаева Александра Сенкевича, он начал набирать нужные обороты. Кроме того, было проведено дополнительно 4 фокус-группы, встречи с молодежью и представителями бизнеса.

Первое, что подтверждает анкетирование — активность громады Николаева, говорит национальная экспертка ПРООН по стратегическому планированию Елена Нижник.

— Громада сознательная, конструктивная и оптимистично настроенная, несмотря ни на что. Это очень приятно, потому что я работала со многими громадами и некоторые живут сейчас, во время войны, в лучших условиях, но там чувствуется такое недоверие к власти и уныние в лучшее будущее, что вот как раз этот опрос и показал. В анкетировании также были включены открытые вопросы, где каждый мог высказать свое собственное мнение. И я говорю это с удовольствием: я не видела таких неконструктивных предложений или комментариев. Да, не всем нравится власть, но в целом объективно и профессионально, — сказала Елена Нижник.

В анкетировании могли участвовать все категории населения. В общей сложности участие в нем приняло 2226 респондентов. По гендерному распределению статистика свидетельствует, что более активными были женщины.

Экспертка ПРООН Елена Нижник во время речи подчеркнула, что они со своей стороны не проводили социологический опрос как таковой по правилам, перед ними стояла задача услышать мысли, проблемы громады и пути улучшения жизни.

Распределение в голосовании происходило не только по категориям, но и по районам. Наиболее активным среди групп оказался Центральный район Николаева. В основном николаевцы утверждали, что им комфортно проживать в городе даже в условиях войны.

— Картина положительная и оптимистичная. 54% ответили, что им комфортно здесь жить, 26,7% сказали, что хотят, чтобы здесь жили их дети. Это очень показательно. Да, есть и те, кто говорит, что вынуждены здесь жить. Может, это еще не потерянные для нас люди. Более 30% сказали, что не видят для себя перспектив. Возможно, нужно просто создать нужные для развития условия, и они будут оставаться здесь, — добавила экспертка.

Основным риском развития для громады является война, о чем сказали 44,4%, и отсутствие рабочих мест для 32,5% населения.

При этом, николаевцы чаще всего указывают, что сильной стороной развития города является деятельность портовой инфраструктуры и работа с иностранными инвесторами, для которых нужно создать благоприятные условия.

В целом, как подчеркнула Елена Нижник, жители города Николаева готовы участвовать в развитии Стратегии города, помогать на волонтерских началах, приобщаться к восстановлению Николаева и подготовке разных проектов.

Подытоживая результаты проведенных фокус-групп, были выявлены следующие потребности и сформулированы предложения:

жители в возрасте 60 лет указали на недостаточную информацию об актуальных событиях в городе и возможности получить различные услуги. Кроме того, была определена необходимость создания условий для активного отдыха и предоставления возможностей для непрерывного обучения.

люди с инвалидностью подняли вопросы доступа к социальным услугам и качественному образованию. Они также отметили важность содействия трудовой занятости и возможности для личной реализации;

общественные советы внесли свои профессиональные рекомендации по разработке Стратегии. Эти предложения касаются развития экономики, социальной сферы и сотрудничества между властью и общественностью;

молодежь считает, что в городе необходимо создать молодежный центр. Основные направления молодежной политики, которые они считают наиболее актуальными, включают в себя поддержку трудовой занятости, помощь в нахождении первой работы и жилищные условия;

представители бизнеса видят перспективы развития Николаева как портового города, привлекающего туристов.

После обсуждения анкетирования рабочая группа договорилась о подготовке к финальной стадии развития стратегии, в которую будет включен анализ статистических и административных данных и тенденций в обществе. Это станет приложением к основному документу. Данная информация после доработки станет доступна всем горожанам.

SWOT-анализ Николаевской общины

Предложения по формированию SWOT-матрицы были представлены еще во время обсуждения в июле. Данная матрица Николаевской общины включает в себя сильные и слабые стороны города, а также внешние возможности и угрозы ее развитию.

В частности, среди этих критериев:

формирование общины в черте городов;

выгодное географическое расположение;

транспортно-логистический потенциал;

мощный потенциал возрождения экономики благодаря судостроению и портовой инфраструктуре и т.д.

В ходе обсуждения анализа были включены вопросы развития ЦНАПов, предоставляющих все виды административных услуг жителям города и внутриперемещенным лицам.

Глава рабочей группы, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков подчеркнул, что деятельность центров предоставления административных услуг является одной из сильных сторон по сравнению с другими городами.

— В чем сильная сторона? Мы можем через ЦНАП показать, что Николаев удобен для тех, кто приезжает за услугами именно с освобожденных территорий, это наш плюс по сравнению с другими общинами. У нас можно получить услуги быстрее, чем в Одессе, и гораздо безопаснее, чем в Херсоне, – сказал Виталий Луков.

К сильным сторонам отнесли работу городских больниц и медиков, а также потенциал для предоставления медицинских услуг, развитие образования в условиях дистанционного обучения, огласка проблематики отсутствия питьевой воды в Николаеве и перспектива восстановления водоснабжения.

Еще до сильных сторон была включена перспектива развития ландшафтно-рекреационной зоны города, скверов, бульваров, парков, проведение благоустройства, перспектива постройки новых мостов и объездных дорог и т.д. Однако специалист посоветовала отнести все еще не внедренные планы к задаче в план реализации.

В итоге участники рабочей группы обсудили все сформулированные предложения. Елена Нижник предложила вынести дополнительно на публичное обсуждение обработки материалов по анализу рабочей группы, если в этом есть необходимость.

Теперь рабочая группа должна финализировать SWOT-анализ и согласовать его с общественными советами.

Алиса Меликадамян, НикВести