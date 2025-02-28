Пережити війну разом: Як у Миколаєві допомагають людям подолати стрес та знайти нові можливості

Жінки під час тренінгу з відкриття власної справи у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Як позбутися надмірної тривожності через війну? Як адаптуватися у новому місті? Де оформити соціальні виплати? Як освоїти нову професію? Майже кожен українець від початку повномасштабної війни зіштовхувався з цими питаннями.

Комунальні установи не завжди можуть надавати ці послуги якісно, тому для підсилення їх роботи у містах з'являються простори, які безкоштовно надають людям потрібну допомогу. Миколаїв не став виключенням, адже зараз в майже півмільйонному місті проживає чимало переселенців.

Вже два роки у Миколаєві працює простір «Затишно Space». Тут надають допомогу людям, що постраждалим від війни та опинилися у важких життєвих умовах. Спочатку простір відкривали як місце підтримки виключно жінок, але на сьогодні допомогу надають також чоловікам, підліткам та дітям.

Як фахівці «Затишно Space» допомагають людям, яку місію вони виконують у Миколаєві та що про це думають відвідувачі простору – читайте у матеріалі «МикВісті».

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Чи встигають комунальні установи якісно надавати соцпослуги?

На сьогодні через недостатню кількість соціальних працівників відповідні установи не встигають якісно охоплювати ту кількість людей, які потребують допомоги, свідчать результати дослідження експертів аналітичного центру Cedos в межах проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні» у травні 2024 року. Тому, зазначається там, потрібно збільшувати кількість працівників в комунальних установах, що надають таку допомогу.

Водночас, вказується там, потрібно комплексно оцінюванню потреби людей, що звертаються по соціальну допомогу. Адже результати дослідження показали, що комунальні установи, що надають соцпослуги, не закривають потреби людей, а лише працюють у межах своїх ресурсів.

А ще, свідчать результати дослідження, установи мають проводити практичні заняття, які б допомогли людям освоїти нові знання для самостійного життя.

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Яку допомогу надають у просторі?

З початку червня 2023 року у Миколаєві працює простір соціальної, психологічної та юридичної допомоги «Затишно Space» розпочав. Цей простір – всеукраїнська ініціатива Благодійного фонду «Схід SOS». А фінансову допомогу простору надає Міністерство закордонних справ Німеччини.

Головна місія простору – захистити та надати відвідувачам допомогу, якої вони потребують, розповіла «МикВісті» регіональна менеджерка Миколаївської та Херсонської областей Благодійного фонду «Схід SOS» Юлія Чокас.

«Ми працюємо з цивільним населенням, які постраждали від війни. Ми розуміємо, що на території Миколаєва дуже багато внутрішньо переміщених осіб, а також місцевих, які перебували під обстрілами. Робота простору позитивно впливає на громаду Миколаєва, адже це допомагає нашим відвідувачам отримати підтримку, розвивати нові навички та інтегруватися в суспільство. І це загалом сприяє зміцненню соціальних зв'язків та покращенню якості життя в регіоні», – каже Юлія Чокас.

Якщо від початку роботи простору команда «Затишно Space» позиціювала себе як місце, де надають підтримку виключно жінкам та дівчатам, то сьогодні допомогу тут можуть отримати також чоловіки. «Ми побачили запит в регіоні від самого населення і тому змінили формат», пояснила регіональна менеджерка Юлія Чокас. Але, зауважила вона, все ж частіше до простору звертаються жінки.

Жінки під час тренінгу з відкриття власної справи у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Жінки під час тренінгу з відкриття власної справи у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Жінки під час тренінгу з відкриття власної справи у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Для відвідувачів у просторі проводять індивідуальні та групові заняття. Індивідуальну підтримку надають за окремим запитом, пояснили у «Затишно Space». Для цього можна написати на сторінку простору у соцмережах і отримати безкоштовну консультацію з потрібним фахівцем. А групові заняття проходять щодня у різних форматах: інформаційні сесії, майстер-класи, тренінги, терапевтичні групи, арт-терапія та консультації з юридичних та соціальних питань.

Звернутись у «Затишно Space» можна через Telegram-канал простору або за телефоном: +38 (099) 790 00 70. А фізично простір знаходиться за адресою вулиця Кропивницького, 79-А у Миколаєві.

У приміщенні простору також є ігрова кімната, де проходять майстер-класи для малечі або де відвідувачі можуть залишити своїх дітей зі спеціалістами під час відвідувань занять.

Ігрова кімната у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Ігрова кімната у просторі «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

Найчастіший запит – подолання стресу та тривожності

За майже два роки роботи до по допомогу простору звернулись 4 тисячі відвідувачів, регіональна менеджерка Юлія Чокас.

«В кожній ситуації ми намагаємося надати всебічну допомогу. Але якщо ми, наприклад, не можемо покрити запит повністю з того чи іншого питання, то в нас є велика база контактів партнерів і ми можемо перенаправити людину до необхідної організації або установи для вирішення цього питання», – пояснила Юлія Чокас.

Найчастіше люди звертаються до простору по допомогу в подоланні стресу, тривожності, рідше – щодо питань оформлення розлучення, виплати аліментів, оскарження судових наказів, відновлення документів, отримання соціальних виплат тощо.

Однак останнім часом до простору також звертаються з запитом на подолання фонової тривожності та втоми, каже психологиня Анастасія.

«Якщо ще рік назад люди мали надію та сподівання, що ось-ось усе закінчиться, а війна не завершується. І ось це очікування перемоги, очікування завершення дуже сильно виснажує», – пояснила психологиня.

Психологиня простору «Затишно Space» Анастасія, фото «МикВісті»

Через стрес, каже психологиня, у людей виникають питання пошуку себе, подолання депресії, самореалізації, розладу харчової поведінки, самооцінки, налагодження відносин у сім'ї. Для подолання цих проблем у просторі проводять групові психологічні заняття.

«Групові заходи класно працюють, тому що жінки діляться досвідом одна з одною. І коли жінка розуміє, що вона не одна така, а є ще хтось з такими ж проблемами, вони можуть одна одну підтримати», – каже психологиня.

«Такі місця дають відчуття, що ти не один зі своїми труднощами»

Цю думку поділяють й відвідувачки простору. Анастасія, яка вперше завітала у простір на тренінг з відкриття бізнесу, каже, що такі місця допомагають не тільки вивчати та досліджувати нові теми, але й знаходити підтримку серед інших жінок, які опинилися у схожих ситуаціях.

«Я вперше в цьому просторі, але я вже відвідувала схожі простори. І я вважаю, що це дуже важливо. У нас такий достатньо тяжкий час. Більшість жінок зараз без чоловіків, і все тягнуть на своїх плечах. Тому такі простори корисні тим, що жінка може прийти і навіть просто поспілкуватись. Бо іноді у більшості жінок немає навіть з ким поговорити. В такий важкий час це дуже важливо», – розповіла Анастасія, відвідувачка простору.

Відвідувачка простору «Затишно Space» Анастасія, фото «МикВісті»

Ще одна учасниця тренінгу Тетяна, яка відвідує простір вже декілька місяців, каже, що такі місця важливі для Миколаєва, оскільки допомагають соціалізуватися.

«В тих реаліях, в яких ми сьогодні існуємо, такі простори, як мені здається, є дуже гарною можливістю знаходити однодумців. Вже не перший місяць я є учасником таких зустрічей, зокрема психологічних. Мені дуже подобається і сподіваюсь, що й надалі буде можливість відвідувати ці зустрічі. Я вдячна цьому простору й іншим волонтерським центрам, які працюють в Миколаєві, за можливість, яку вони на сьогодні надають. Тому що ті теми, які вони підіймають, достатньо соціальні і сучасні», – каже відвідувачка Тетяна.

Відвідувачка простору «Затишно Space» Тетяна, фото «МикВісті»

Заняття у просторі допомагають знаходити підтримку серед інших відвідувачів та надихатися історіями стійкості інших людей, додала вона.

«У першу чергу такі місця, мабуть, дають відчуття того, що ти не один такий, ти не один зі своїми труднощами. Є люди, в яких складніші життєві обставини. Вчора, наприклад, на тренінгу ми розглядали ситуації, з якими заштовхується бізнес, який виїхав з окупованих територій. Втрачаючи все, вони відновлювалися знову і знову. Ці історії дуже сильно мотивують і дають віру в те, що немає нічого неможливого і ми маємо вставати і робити щось», – каже жінка.

Куди ще можна звернутися по допомогу?

В Україні, крім ініціатив громадських організацій та благодійних фондів, є також державні програми підтримки та безкоштовні гарячі лінії, де можна отримати психологічну, соціальну чи юридичну допомогу дистанційно.

За психологічною допомогою можна безкоштовно звернутися на такі гарячі лінії:

Державна лінія підтримки для ветеранів та їхніх родин – 0 800 33 20 29 (цілодобово).

Національна гаряча лінія з питань профілактики самогубств та психічного здоров’я Lifeline Ukraine – 7333 (цілодобово).

Гаряча лінія ГО «Ла Страда-Україна» – 0 800 500 335 (зі стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

Контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 0 800 60 20 19.

Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції – 0 800 211 444 (щодня з 10:00 до 20:00).

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

А соціальні послуги держава надає через органи соціального захисту населення. Вони займаються питаннями соціальних виплат, консультаціями щодо працевлаштування, правовими питаннями та іншими видами допомоги.

Миколаївці можуть звернутися до Департаменту праці та соціального захисту населення обласної військової адміністрації за номером +38 (098) 031 31 41 або за адресою вулиця Робоча, 2А/1.

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, фото «МикВісті»

У складні часи люди не мають залишатися наодинці зі своїми проблемами. В Україні є чимало способів отримати підтримку: державні соціальні служби, безкоштовні гарячі лінії, громадські ініціативи та простори допомоги.

У Миколаєві такі центри, як «Затишно Space», пропонують не лише психологічну, соціальну та юридичну підтримку, а й можливість знайти однодумців, отримати нові знання та адаптуватися до змін. Такі простори значно «підсилюють» роботу комунальних установ, які мають чітко визначене фінансування та кількість працівників.

Головне – не замикатися у собі. Безвихідних ситуацій не буває, і разом громада може подолати будь-які труднощі.

Бойченко Юлія, «МикВісті»