Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Вже минуло більше двох років з моменту, як російська ракета зруйнувала історичну будівлю гімназії (ліцею) імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Відтоді було багато розмов про важливість відновлення цього закладу, але з важливим застереженням: після відбудови фасад має зберегти свій автентичний вигляд.

Врешті кошти на відбудову школи зобов’язалася надати Данія. А безпосередньо усіма роботами з відбудови гімназії сьогодні вже займається Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Довгий час роботи не починали через проблеми з укладенням договору, однак на початку 2025 року підрядник офіційно почав роботи з відновлення ліцею імені Аркаса. Яким буде процес відбудови навчального закладу та коли учні зможуть повернутися за парти — читайте у матеріалі «МикВісті».

Ракета зруйнувала заклад два роки тому

Обстріл ліцею стався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 2022 року. Ворожа ракета зруйнувала чимало приміщень, які знаходились у фасадній частині будівлі. Це хол, вестибюль, кабінети української та англійської мови зруйнована, кабінет української мови і літератури, картинна галерея. Ще також пошкоджень зазнали кабінет інформатики та кабінет директора.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Відбудову закладу вирішила профінансувати Данія, але через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Якщо казати просто: замовник від міста — Управління капітального будівництва, гроші надає уряд Данії, реалізує проєкт з відбудови UNOPS, а виконує роботи — обраний донором підрядник.

Спочатку треба було розробити проєктну документацію на відбудову закладу. Але перед тим UNOPS додатково встановило на будівлі ліцею маячки, які відслідковували, як проїжджаючі повз неї вантажівки впливають на процес можливої подальшої руйнації, розповіла директорка ліцею імені Миколи Аркаса Любов Патлата.

— Спеціалісти півтора місяці спостерігали, як себе поводить будівля. Бо тут повз неї проїжджають фури. Буває, що прийдеш, ходиш по ліцею, дивишся, що там дещо посипалось. Від вібрації сиплеться стеля, — сказала директорка закладу Любов Патлата.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Роботи вже почалися. Яким буде відновлення ліцею?

UNOPS розробив проєкт на відбудову ліцею та ще восени 2024 року визначив підрядника, який виконуватиме роботи. Однак старт робіт затягнувся.Сторони довгий час працювали над редакцією тристоронньої угоди: між управлінням капбудівництва, UNOPS та підрядником. А після — потрібно було отримати відповідний дозвіл Державної інспекції архітектури і містобудування України.

— Ми займались отриманням усіх дозвільних документів, які потребує діюче законодавство, і наприкінці лютого 2025 року ми отримали дозвіл на виконання будівельних робіт, — повідомив у коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

На сьогодні навколо будівлі ліцею встановили будівельний паркан, за ним — працівники підрядної організації, які вже працюють над відновленням історичної будівлі. Поки вони лише «стабілізували» стіни, стелю та розібрали аварійні ділянки будівлі, повідомив у коментарі «МикВісті» виконроб підрядної компанії «Моноліт-центр» Олександр Мараховський.

— Для безпеки трошки розібрали те, що нависало. Готуємо будівлю для масштабної розборки. Процес триває, і ми зараз проводимо внутрішні роботи — демонтуємо підлогу. Тут буде великий об'єм робот. Тому працюємо, — сказав він.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Але загалом відновлення будівлі ліцею імені Аркаса набагато масштабніший процес, який включає у себе три основні етапи, повідомив директор управління Олексій Савчук. Етапи відбудову ліцею передбачають:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін, відновлення фасадної частини та підготовка під улаштування укриття.

— Що мається на увазі? Щоб не втратити будівлю, не втратити її конструктив — це фактично відновлення несучої спроможності цієї будівлі, — уточнив Олексій Савчук.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Коли учні повернуться за парти?

Після завершення усіх цих етапів учні гімназії імені Аркаса зможуть повернутися за парти. Однак точну дату, коли це станеться напевно, зараз назвати важко, каже директор Управління капбудівнитцва. Лише фасад будівлі ліцею планують відновити до жовтня 2025 року, додав він.

— Зараз роботи виконуються згідно календарного плану, який був укладений та погоджений, у тому числі з урядом Данії. Це все зараз відбувається. Але всіх же цікаві все ж кінцевий результат, вірно? Зараз за планом до жовтня місяця, тобто вересень включно, вони мають працювати. Це якщо все буде добре і йтиме за планом. Можна сказати, що в жовтні буде відновлено конструктивний елемент для того, щоб зберегти цю пам'ятку архітектури, — сказав Олексій Савчук.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Наразі UNOPS працює над розробкою проєкту на завершальний етап відбудови ліцею. Однак це займе деякий час, оскільки проєкт ще має пройти експертизу, а після — потрібно провести тендер на пошук підрядника, який займатиметься облаштуванням укриття на внутрішнім ремонтом будівлі ліцею.

— Хотів би звернути увагу, що не можна казати про те, що вже у жовтні діти зможуть вийти і навчатися. Тому що другий етап, на який UNOPS наразі розробляє ще один проєкт, — це вже для відновлення навчального процесу. Тобто це ремонти в кабінетах, коридорах. Там планується зробити пересік від одного приміщення до іншого, зробити перебудову існуючих будівель. Це вже буде наступний етап. Ми розуміємо, що цього року діти, на жаль, не зможуть вийти навчатися, але разом з урядом Данії ми робимо усе, що можемо, щоб це відбулося якомога швидше. Завдяки їм, це відбувається саме так, — пояснив Олексій Савчук.

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почали відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Хоча роботи з відбудови ліцею імені Миколи Аркаса вже розпочалися, досі незрозумілим залишається питання, коли саме учні навчального закладу зможуть повернутися за парти.

Але це можна вважати лише питанням часу, оскільки UNOPS слідує логічній процедурі: розробити проєкт на останню чергу робіт, провести його експертизу, оголосити тендер на виконання цих робіт та знайти підрядника.

Тому розуміння, коли заклад зможе повноцінно відновити свою роботи, можна буде отримати вже після того, як UNOPS укладе угоду з підрядником на виконання останньої черги робіт з відбудови ліцею.

Юлія Бойченко, «МикВісті»