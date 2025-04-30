Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?

Відпочивальники на міському пляжі на березі Південного Бугу, фото: «МикВісті»

Літо наближається, а питання безпеки під час відпочинку на воді у Миколаївській області залишається пріоритетним. Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове та Рибаківка, Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження.

«МикВісті» розповідають, де можна буде відпочити цього літа і які правила потрібно знати.

У Коблевому цього року знову не покупатись

Попри численні запити від бізнесу та очікування місцевих мешканців, обласна влада змушена була визнати: відкрити морські пляжі цьогоріч неможливо. Як пояснив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов, ситуація на морському узбережжі залишається небезпечною. Через щільне мінування та військові ризики навіть найдальші ділянки узбережжя від окупованої Кінбурнської коси неможливо убезпечити.

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— Ми опрацьовували питання відкриття моря і з військовими, і з бізнесом, однак через мінну небезпеку зараз це неможливо. Морське узбережжя залишається замінованим. Навіть найвіддаленіші ділянки залишаються небезпечними. Тому про відкриття пляжів на морі в цьому сезоні не йдеться, — наголосив Микола Марінов.

За оцінками Миколаївської ОВА, 90% прибережних зон цього року залишаються недоступними для відпочивальників.

Голова Коблівської громади Володимир Панич намагався відстояти відкриття морських пляжів, а бізнес підтримував ідею. Але, як зазначає Микола Марінов, навіть найбільші зусилля не можуть подолати загрози, які залишаються через воєнні дії.

Розмінування морського узбережжя наразі не проводиться — дозволу на ці роботи немає.

— Як тільки дозволить військова ситуація, ми зможемо розпочати роботи. Наразі ж відкриття морських курортів неможливе, — підкреслив Микола Марінов.

Особливо складно через відсутність морських локацій у Коблевому, де традиційно збиралось до 90% туристичного бізнесу області.

— Коблівська громада, яка значною мірою залежала від туристичного бізнесу, зараз переживає важкі часи. Бізнес, який раніше приносив основні доходи в бюджет, зараз практично зник, — розповідає Микола Марінов.

Однак ситуація у Коблевому виглядає більш складно: місцеві органи влади змушені були ввести пільги для бізнесу, щоб хоча б якось підтримати економіку громади, бо основні доходи формувалися саме від туризму.

Закриті прибережні чорноморські зони у Миколаївській області, архівне фото редакції МикВісті

Коблівський сільський голова Володимир Панич заявив, що закриття морського узбережжя через війну призвело до серйозних втрат для громади. За його словами, бюджет скоротився на 65%, а більшість зон відпочинку — зокрема в Рибаківці, Луговому та Морському — повністю припинили роботу.

— Сьогодні працюють лише 3,5-4% баз відпочинку в Коблево — переважно ті, що мають басейни, — зазначив Панич. Через відсутність туристів підприємці звертаються до влади з проханнями про податкові канікули. Однак надати їх неможливо, оскільки громада не входить до переліку територій, де тривають бойові дії, – каже Володимир Панич.

Водночас сільрада вже зменшила податкове навантаження: ставку за оренду землі знизили з 12% до 3%, а плату за оренду нерухомості — у 7 разів.

— Ми розуміємо складну ситуацію і йдемо підприємцям назустріч, — підкреслив голова громади.

Панич також повідомив, що деякі власники виставили бази відпочинку на продаж або виїхали за кордон. За його словами, заборони на роботу баз наразі немає — діє лише заборона на купання в морі, а подальша ситуація залежить від безпеки в небі.

Натомість на півночі області, як і минулого року, відкриються пляжі на річках.

— Місто Миколаїв також відкриє свої пляжі, зокрема на річці. Так само доступними залишаються Мигіївські пороги та інші місця на півночі області, — додає він.

Що стосується нових локацій, то на жаль, цього року відкриття місць для відпочинку не передбачається. Всі райони, де це дозволяє безпека, залишаються доступними. Але певні обмеження, за словами Миколи Марінова, зберігаються для лісових територій і регіональних парків.

Попри всі обмеження, для туристів все ж є кілька популярних напрямків. Тилігульський лиман залишається на першому місці для багатьох, хто хоче поплавати, а Мигія — для любителів природної краси.

— Ми очікуємо, що ці місця будуть популярні цього року, як і торік, — розповідає Микола Марінов.

На питання, чи співпрацює область з донорами, заступник голови ОВА зазначив, що наразі інвестиції в туристичну інфраструктуру обмежені. Але додав, що це питання залишається на порядку денному і може бути актуальним у майбутньому.

Закриті прибережні чорноморські зони у Миколаївській області, архівне фото редакції МикВісті

Пляжі Миколаєва. Чи безпечно?

Продовжуючи тему безпеки на воді, важливо зазначити, що всі пляжі в Миколаєві, де є ймовірність масового скупчення людей, підлягають детальним обстеженням. Залучені водолази ДСНС не лише перевіряють стан води, але й досліджують території на наявність небезпечних предметів або забруднень.

Як пояснює Володимир Козарєв, заступник начальника групи підводного розмінування, пріоритетом є ті ділянки, де з’являється найбільше відпочивальників. Вони обираються на основі вказівок військової адміністрації та погоджуються з усіма службами.

— Ми працюємо в тих місцях, де люди частіше відпочивають. Нам не потрібно чекати, поки хтось повідомить. Вибираємо локації, де найбільше людей і де їх неможливо контролювати. Тому ці ділянки обов’язково мають бути безпечними, — говорить Володимир Козарєв.

Заступник начальника групи підводного розмінування Володимир Козарєв. Фото: МикВісті

Цьогоріч, на щастя, вибухонебезпечних предметів поки не виявили. Однак не обійшлося без знахідок: кілька залишків від РСЗВ «Ураган» все ж виявили.

— Ці предмети не несли загрози, але все одно вони повинні бути вилучені», — підкреслює Володимир Козарєв.

Найбільшу небезпеку, за словами фахівців, становлять вибухонебезпечні предмети, які можуть потрапити у воду після обстрілів.

— Залишки снарядів чи касет можуть опинитися в річках і морі, а вода, у свою чергу, ще й сприяють їх корозії, — додає він.

Тому водолази часто стикаються з металевими предметами, арматурою, скляними пляшками, що можуть стати причиною травм для відпочивальників.

— Вода може бути не зовсім прозорою, і деякі небезпеки не видно на поверхні. Ми маємо виявляти всі можливі загрози, щоб гарантовано мінімізувати ризик для людей, які захочуть відпочивати, — підкреслив водолаз.

Як працюють водолази, які обстежують пляжі Миколаєва?

Що стосується глибини, на якій проводиться обстеження, то дозволено працювати на глибину до 12 метрів. Однак в більшості випадків роботи ведуться на глибинах від 7 до 12 метрів.

Під час обстеження акваторії використовуються спеціальні водолазні костюми, компенсатори, маски, ліхтарі, а також металошукачі для детального обстеження дна. Додатково застосовують підводні дрони, які дозволяють безпечно виявляти та ідентифікувати вибухонебезпечні предмети, не наражаючи водолазів на небезпеку. Водолази використовують також ножі, щоб розрізати сітки чи троси, з якими вони можуть заплутатись під водою.

— Також допомагають підводні дрони. Це практично безпечний спосіб перевірити територію, не ставлячи під загрозу наших водолазів, — пояснює Володимир Козарєв.

Водолази обстежують акваторію річки Південний Буг. Фото: МикВісті

Водолази обстежують акваторію річки Південний Буг. Фото: МикВісті

Група підводного розмінування складається з 19 людей, до неї входять водолази, фельдшери та технічні працівники, а також спеціальна техніка, яка допомагає у перевезенні небезпечних предметів і особового складу. А ось що стосується кількості водолазів, то тут є певні складнощі.

— На жаль, сьогодні ми не на 100% укомплектовані. Нам не вистачає двох водолазів для того, щоб мати повний комплект, — каже Володимир Козарєв.

Проте це не зупиняє рятувальників. Обстеження акваторії триває безперервно — не тільки навесні, але й влітку та восени, адже навіть у холодну пору року є люди, які виходять на воду, зокрема рибалки, і існує ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети.

Що стосується загальної ситуації з безпекою на воді, то тут, за словами Володимира Козарєва, важливо пам’ятати, що навіть у часи мирного відпочинку, у таких умовах воєнного стану, абсолютно безпечних місць немає.

— Якщо щось прилетить під час купання, вода лише посилює ефект вибуху, — застерігає він.

Тому безпечними можуть бути лише ті місця, де рятувальниками вже проведено спеціальні обстеження та очищення від небезпечних об’єктів.

Водолази обстежують дно річки позмінно, вони чергуються кожні дві години. Фото: МикВісті

Співробітник ДСНС у Миколаївській області, який допомогає водолазам екіпіруватись перед зануренням. Фото: МикВісті

Водолаз ставить якір для того аби його не відносило далеко від площі обстеження акваторії річки. Фото: МикВісті

Рятувальники також радять бути особливо уважними та обирати місця для відпочинку, де місцева влада вже вжила всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки. Це включає обстеження акваторії на наявність вибухонебезпечних предметів, а також інші профілактичні заходи.

Де ще відпочити біля води на Миколаївщині?

У 2025 році миколаївцям та гостям області запропонують безпечний відпочинок біля річок і лиманів:

Тилігульський лиман (з боку Миколаївщини та Одещини)

Пляжі на берегах Південного Бугу у Миколаєві

Мигія та інші популярні місця на півночі області

У Миколаєві триває підготовка до відкриття трьох офіційних місць масового відпочинку біля води. Як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Роман Возняк, рятувальники спільно з водолазами проводять обстеження прибережних зон, щоб виключити наявність вибухонебезпечних предметів.

— Море для купання залишається закритим. Відкритими будуть тільки ті місця, які обстежені водолазами ДСНС і визнані безпечними для людей. Навіть у тих місцях, які офіційно не визнані пляжами, але де відпочивають люди, ми обстежуємо акваторію, щоб мінімізувати ризики, — каже Роман Возняк.

Спеціальних укриттів біля пляжів наразі не передбачено. Проте за стандартом у радіусі 500 метрів від місця масового відпочинку повинна бути зона, де можна сховатися під час повітряної тривоги.

В Миколаєві розглядають варіанти встановлення модульних переносних укриттів, але рішення залежить від фінансування.

Співробітник ДСНС одягає водонепроникний костюм для занурення у воду. Фото: МикВісті

Так вигялядає екіпірування для водолазів. Фото: МикВісті

Група співвробітників ДСНС завершила дослідження певної ділянки Південного Бугу. Фото: МикВісті

Безпечний відпочинок: основні правила

Відпочинок у невідведених або неперевірених зонах може бути смертельно небезпечним. Через бойові дії води річок та лиманів потенційно можуть містити вибухонебезпечні предмети. Тільки офіційно перевірені місця гарантують мінімальний ризик для життя і здоров’я.

ДСНС ретельно обстежує акваторію і прибережні території перед відкриттям будь-якої локації.

Щоб ваш відпочинок був не тільки приємним, але й безпечним, варто пам’ятати:

Обирайте тільки офіційно дозволені зони відпочинку.





Слідкуйте за повідомленнями про стан безпеки на воді.





У разі повітряної тривоги негайно йдіть до укриття.





Не запливайте у невідомі або неперевірені ділянки водойм.





Дбайте про безпеку дітей — не залишайте їх без нагляду.





Повідомляйте рятувальникам про будь-які підозрілі предмети у воді або на березі.





Через воєнні дії частина водних об’єктів області забруднена вибухонебезпечними предметами. Навіть при постійній роботі рятувальників та піротехніків гарантія безпеки існує лише на перевірених територіях.

Неофіційні купання у закритих або не обстежених місцях можуть мати трагічні наслідки.