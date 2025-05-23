«Неможливо відкрити водогін у Миколаїв і через годину отримати чисту воду». Розмова з головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлином

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Фото: Держагенство відновлення

З січня 2025 року тривають роботи з будівництва нового водогону, який має забезпечити майже півмільйонний Миколаїв якісною водою. Трохи згодом стало зрозуміло, що побудувати лище один водогін — замало, треба ще побудувати очисні споруди. Однак на це також потрібні чималі кошти та час. Тому держава знайшла швидкий, але тимчасовий вихід — реконструювати водоочисні споруди, які вже є у міста.

«МикВісті» поспілкувалися з головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином, щоб з'ясувати, як триває будівництво водогону, на якому етапі зараз реконструкція очисних та коли все ж миколаївці отримають якісну воду у кранах.

Чому водогін будують саме з Нової Одеси?

— Від початку будівництва водогону ми чуємо, що вартість робіт вдалося зменшити на 2 мільярди гривень. Але раніше Ви казали, що остаточну ціну будівництва можна буде озвучити лише після того, як проєкт пройде експертизу. Чи відомо на сьогодні скільки все ж коштуватимуть ці роботи?

— На сьогодні вже можу сказати, бо проєкт вийшов з експертизи. Дивіться, по техніко-економічному обґрунтуванню вартість будівництва водогону раніше мала складати 8,7 мільярда гривень. Держава передбачила на це у бюджеті 8 мільярдів гривень на 2025 рік. Я вже неодноразово казав, що ми переробили дуже багато ТЕО (техніко-економічного обґрунтування будівництва водогону, — прим.). І зараз замість реконструкції старої станції забору, ми будуємо абсолютно нову станцію забору, в тому числі з укриттями для персоналу, який має там працювати. Буде ще додаткова станція для зрошення на 50 тисяч кубів для фермерів — там окремий невеликий водогін. Ми додали багато чого, що не було закладено раніше в ТЕО.

На сьогодні вартість складає трошки більше, ніж 6,2 мільярда мільйонів гривень. Тобто фактично на 2,5 мільярда гривень менше, ніж був перший розрахунок.

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин на зустрічі щодо будівництва водогону для Миколаєва. Фото з соціальних мереж Сергія Сухомлина

— Чому для будівництва водозабору та нового водогону обрали саме Нову Одесу? Оскільки біля Миколаєва також є річка Південний Буг.

— Це технічні моменти, потрібно ще підняти до дослідчення. Але цей забір дає в цьому регіоні найкращу по складу воду. Там немає солі і це дає можливість забезпечити якісну воду, яку тільки можливо постачати миколаївцям. Це перший момент.

І другий момент: коли місто Миколаїв розробляло з Європейським інвестиційним банком за допомогою міжнародних експертів очисні для самого водоканалу, то вартість цих очисних мала складати 132 мільйона євро. Тому що вони розраховували інший забір води і високий вміст солей в тій воді. А вода з Нової Одеси якраз набагато краще по якості і це дає можливість зменшити вартість очисних для самого Миколаєва в два рази. Але це все-одно кредит, який фактично буде у складовій тарифу. Тому чим меншою є вартість проєкту, тим меншим буде тариф за воду для міста Миколаєва.

«Ми йдемо чітко по графіку». Водогін побудований вже на 64%

— Чи встигне держава реконструювати очисні водоканалу і запустити їх одночасно з побудованим водогоном вже у 2025 році?

— Я хочу, щоб ми чітко розуміли і розділяли зони відповідальності. Агенція відновлення по дорученню держави, Кабінету Міністрів України, має побудувати водогін для Миколаєва і подати воду на очисні міста. Провести роботу по модернізації очисних води — це задача міста Миколаєва. Але розуміючи, що Миколаїв сьогодні у проєкті Світового Банку і міжнародні процедури іноді достатньо складні і бюрократичні, ми розуміємо, що до серпня місяця Миколаїв просто фізично не зможе впоратися з цією задачею. Тому паралельно, по дорученню Кабінету міністрів, ми розробляємо заходи, які за рахунок часткової модернізації обладнання миколаївського водоканалу дадуть більш-менш нормальну якість води для Миколаєва.

Але тут потрібно ще враховувати інше. Навіть якщо з водоканалу ми дамо воду, яка відповідатиме санітарним нормам, то потрібно розуміти, що увесь цей час у місто постачалася солона вода і багато мережі зруйновано, вона забруднена. Потрібен буде деякий час, для того, щоб якісно промити систему і видалити залишки тієї води, яка там була. Тому неможливо відкрити водогін і одразу через годину отримати чисту воду.

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

Тепер по планам. Я казав, що ми маємо побудувати водогін, здати його в експлуатацію в серпні 2025 року. Роботи почались в кінці січня — це зима і ми розуміємо, що в таких умовах земляні роботи виконувати складно. Але ми моніторимо цей проєкт кожні три дні, ми повністю моніторимо виконання по цьому проєкту. І на сьогодні об'єм виконання по цьому проєкту складає майже 64%. Ми йдемо чітко по графіку. Є графік постачань обладнання з Європи. Якщо в нас не буде ніякої затримки по цьому постачанню, а я думаю, що її не має бути, то ми маємо вийти на побудований об'єкт у першій половині липня місяця. До 15 липня ми маємо вийти вже на фактично побудований об'єкт. Але ще приблизно декілька тижнів потрібно буде на запуск і синхронізацію усіх насосних груп, обладнання. Технологічний запуск – це процес, який теж займає час. На нього ми відводимо приблизно 2-3 тижні. Тому, як я і казав, в серпні ми маємо абсолютно всі шанси подати воду на місто Миколаїв.

У ці ж терміни ми намагаємося зробити частково реконструкцію очисних Миколаєва, щоб вона, яка прийде на очисні, мала доочищення. Якість буде, сразу скажу, не ідеальна, бо для того, щоб отримати ідеальну якість потрібно побудувати абсолютно нові очисні і зробити роботу по мережам. Це вже точно не наша зона відповідальності.

«Вода відповідатиме санітарним нормам»

— Але ми можемо казати, що, наприклад, якість води у кранах миколаївців після запуску водогону влітку 2025 року буде кращою, ніж є зараз?

— Вода буде на порядок краще. Вона відповідатиме санітарним нормам. Тобто очисні Миколаєва зможуть подати на місто воду, яка буде відповідати санітарним нормам. Можливо, там на межі санітарних норм, але вона буде на порядок краще, ніж є сьогодні. Там не буде солі і багато чого іншого, що є сьогодні. Це 100%.

На рахунок води в кранах я б казав обережно. Якщо, наприклад, у вас зруйнована мережа до якогось мікрорайону, то яку б ідеальну воду ми б не подавали з очисних — вона буде затягувати мул, землю і в кранах буде зовсім не якісна вода.

Далі — можливо, якість води буде донесена не до усіх до мікрорайонів у зв'язку з тим, що велика кількість мереж у Миколаєві зруйнована, в тому числі, цією водою з великим вмістом солі.

Миколаївці набирають воду у точці видачі біля одного з навчальних закладів міста, травень 2025 року. Фото «МикВісті»

Ремонт очисних водоканала коштуватиме державі 70 млн грн

— Чи є на сьогодні розуміння скільки реконструкція очисних водоканалу коштуватиме державному бюджету?

— Це часткова реконструкція установка додаткового обладнання основне, заміни фільтрів і всього іншого. Це приблизно 70 мільйонів гривень. Це друга частина проєкту і вона ще не пішла в експертизу, тому я не можу відповідно сказати точну суму, але орієнтовно десь так.

Але питання будівництва нових очисних споруд — питання міста Миколаєва. Це кредитний проєкт, який має фінансуватися Європейським інвестиційним банком. Я був на кількох таких нарадах за участі представників ЄІБ. Завдяки, зокрема, якості води з Нової Одеси вартість цього проєкту буде зменшена приблизно у 2,5 рази. Цей проєкт веде Миколаївська міська рада.

Жінка тягне кравчучкою 18-літрову баклажку з водою у центрі Миколаєві, травень 2025 року. Фото «МикВісті»

— Останні роки, говорячи про відновлення якісного централізованого водопостачання, ми чуємо, що Миколаїв отримає саме питну воду у кранах. Чи дійсно це так і її можна буде вживати як питну?

— Я гадаю, що це питання до посадовців, які так казали. Моя задача від держави — побудувати якісно і дуже швидко водогін для Миколаєва, і я її виконаю. Якісну воду, яка відповідатиме санітарним нормам, миколаївці отримають вже у серпні. Але абсолютно суперякісну воду вони отримають тільки коли будуть побудовані нові очисні і коли буде заміна мереж. Бо одне без іншого не працює. Я готовий відповідати за те, що я обіцяю — за ділянку роботи, яка стосується Держагенства відновлення.

Розмову вела Юлія Бойченко для «МикВісті»