Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію

Сонячна електростанція на даху будинку в Миколаєві, фото МикВісті

Попри війну, зростання тарифів і ризики блекаутів, у Миколаєві зростає кількість будинків, що прагнуть енергонезалежності. ОСББ об’єднуються не лише для поточних ремонтів, а й для стратегічних рішень: модернізації, відновлення, впровадження альтернативних джерел енергії. Завдяки державним і міським програмам, а також підтримці спеціалізованих центрів, це стало реальним кроком для десятків багатоповерхівок.

У цій статті «МикВісті» на прикладі двох миколаївських ОСББ показують, як мешканці багатоповерхівок пройшли шлях від ідеї до запуску власної сонячної електростанції.

Енергія під час блекауту: приклад ОСББ «Північна зірка 4»

Навесні 2025 року у багатоповерхівці ОСББ «Північна зірка 4» у Миколаєві запрацювала сонячна електростанція. У травні сталася аварія на підстанції, через що весь житловий комплекс на пів години залишився без електропостачання. Весь, окрім цього будинку. Світло в під’їздах, вода у кранах, освітлення на прибудинковій території — усе працювало завдяки накопиченій сонячній енергії.

— То була можливість відчути, зрозуміти ефективність нашої сонячної станції. Прибудинкова територія та під’їзди освітлювалися, вода з крану текла. Якби ще був період опалювального сезону, наша котельня також працювала б, — розповідає Світлана, голова ОСББ «Північна зірка 4».

Ідея встановити сонячну станцію виникла ще влітку 2024 року, коли Миколаїв потерпав від постійних відключень світла. Після обговорень на зборах мешканців прийняли рішення взяти участь у державній програмі фонду енергоефективності «ГрінДІМ».

— Ми розглядали інші варіанти, але оптимальний і ефективний варіант — це було саме участь у цій програмі, — розповідає Світлана.

Голова ОСББ «Північна зірка 4» Світлана. Фото: МикВісті

Проєкт реалізовували поетапно: оформлення протоколу загальних зборів, погодження з підрядником, вибір обладнання і подача заявки до Фонду енергоефективності. Після монтажу подавали документи на компенсацію. Загальна вартість — 1,4 мільйона гривень, з яких 70%, але не більше 1 мільйона гривень компенсує Фонд енергоефективності, та 30%, але не більше 400 тисяч гривень, — Миколаївська міська рада. Також були інші додаткові витрати.

Накопичення енергії відбувається вдень, а вночі будинок живиться від акумуляторів. Електроенергія, яку виробляє станція, йде на освітлення під’їздів і території, забезпечення роботи котельні в опалювальний сезон та подачу води до квартир.

За квітень 2025 року, у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року, ОСББ скоротило споживання електроенергії з 1892 кВт до 298 кВт — майже у 6 разів. Поки ще рано говорити про економію в довгостроковій перспективі, але вже зараз є результат спільної роботи.

Іншим ОСББ Світлана радить не зволікати: «Довіряти програмам, обов’язково покращувати свій будинок, робити його сучаснішим, комфортнішим. Всі програми дієві, потрібно лише скористатись вчасно можливостями».

Блок на даху, де накопичується та розподіляється енергія від сонячних електростанцій. Фото: МикВісті

ОСББ «Лазурит Лайт»: інвестиція в майбутнє

Подібний досвід має ОСББ «Лазурит Лайт», де встановлення сонячної електростанції на завершальному етапі. Наразі триває підключення акумуляторів і налаштування системи. Потужність — 20 кВт, чого достатньо для освітлення під’їздів, роботи відеоспостереження, домофонів і підтримки ІТП.

— У минулі роки у нас були блекаути, які впливали на освітлення під’їздів, вуличне освітлення, роботу відеоспостереження та домофонів, а також на безпеку мешканців. Тож, коли у будинку дізналися про можливість отримати грант від Фонду енергоефективності, вирішили скористатися цією нагодою, — пояснює заступниця голови ОСББ Ірина Антоненко.

Заявку на програму подали в грудні 2024 року, у січні вона вже була підтверджена. Вартість — близько мільйона гривень. ОСББ розраховує, що інвестиція окупиться за три роки, а економія сягне 20–30% на рік.

— Не бійтесь, треба вкладати кошти в будинок, щоб він був енергоефективним на роки вперед, – радить Ірина Антоненко.

Голова ОСББ «Лазурит Лайт» Ірина Антоненко. Фото: МикВісті

Три державні програми: як ОСББ отримують підтримку

Прагнення до енергонезалежності стало відповіддю ОСББ на виклики війни, перебої з енергопостачанням і зростання тарифів. В Україні діють кілька державних програм, які підтримують відбудову, енергоефективність і модернізацію житлового фонду. Серед них:

«ГрінДІМ» — програма для переходу на відновлювану енергію. Компенсує до 70% вартості обладнання, енергоаудиту та сертифікації. Миколаїв долучив 20 ОСББ. У 16 вже встановлені СЕС, ще дві — на етапі монтажу, ще дві — в пошуку підрядника.

«Енергодім» — модернізація будинків: утеплення, ІТП, нові вікна та вентиляція. Компенсація — до 10 мільйона гривень або 70% витрат. Можливе комбінування з іншими програмами.

«ВідновиДІМ» — фінансування відновлення пошкоджених будинків: дахи, вікна, труби. Участь вже беруть 280 миколаївських будинків. Грант покриває 100% вартості робіт.

Ці програми доповнюються місцевою ініціативою — програмою «Теплий Миколаїв». За інформацією, наданою Миколаївською міською радою у відповідь на запит «МикВісті», у грудні 2024 року було затверджено нову редакцію порядку компенсацій. Відтепер ОСББ, які беруть участь у «ГрінДІМ» чи «Енергодім», можуть отримати до 30% компенсації з міського бюджету на обладнання, матеріали та виконані роботи.

Компенсація надається на безповоротній основі. Відбір заявників здійснює спеціальна комісія, створена розпорядженням міського голови. До її складу входять представники виконавчих органів та, за погодженням, депутати. Очолює комісію профільний заступник мера. Виплати проводить департамент енергетики та енергоефективності на підставі протоколів комісії після підписання договорів з підрядником.

Мережа з розподілення електроенергії в будинку. Фото: МикВісті

Основними критеріями є проєкти, що передбачають модернізацію мереж, зменшення енергоспоживання, покращення умов проживання. Компенсації здійснюються відповідно до помісячного плану фінансування в межах наявних бюджетних асигнувань.

У 2023–2025 роках компенсації вже отримали понад 20 миколаївських ОСББ. Серед них — «Північна зірка 4», «Лазурит Лайт», «Олімпійська 47», «Добровольського 17», «Радісна 5», «Теремки 2» та інші. У більшості випадків ОСББ поєднували участь у кількох програмах — спочатку утеплювали фасади або встановлювали ІТП, а потім — сонячні панелі. Це дозволило одночасно вирішити питання відновлення, енергоефективності й безперебійного електропостачання.

З них 8 ОСББ, які постраждали від російських обстрілів, змогли не лише відновити свої будинки, а і встановити індивідуальні теплові пункти, виконати заміну труб систем опалення та встановити сонячні електростанції.

Центр розвитку житлового фонду: підтримка громадам

Центр розвитку житлового фонду — це громадська організація, що працює у Миколаєві з 2020 року і допомагає ОСББ реалізовувати проєкти з енергомодернізації. Її діяльність спрямована на розвиток житлової інфраструктури міста, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та залучення фінансування з державних і місцевих програм.

Організація консультує ОСББ на всіх етапах — від проведення енергоаудиту до вибору підрядника, допомагає підготувати технічну та фінансову документацію, подати заявку до Фонду енергоефективності або до міської програми «Теплий Миколаїв». Супровід охоплює також підбір обладнання, юридичну та технічну підтримку.

Експерти Центру розвитку житлового фонду Юрій Гусаков та Тетяна Тимошина на даху однієї з багатоповерхівок, де встановлені сонячні панелі. Фото: МикВісті

У 2024 році Центр супроводжував 29 будинків у рамках програми «Енергодім» на суму близько 90 мільйонів гривень. Також саме завдяки його підтримці десятки миколаївських ОСББ змогли долучитися до програми «ГрінДІМ» та встановити сонячні електростанції. За словами представників Центру, мешканцям важливо мати надійного партнера, який пояснить, як правильно діяти, аби не втратити шанс отримати грант.

— Старі ОСББ з застарілими системами витрачають на поточні ремонти більше, ніж витратили б на поступову модернізацію. Є приклади, коли трикімнатна квартира платить 650 гривень за все. А інші — до 4000. Це результат утеплення, модернізації, встановлення регуляторів температури, заміни вікон, – розповідає експерт Центру Юрій Гусаков.

Він також повідомляє, що в місті вже встановлено 18 СЕС потужністю 355 кВт. Середня економія — 50–70%. Проте система потребує законодавчих змін: нині немає можливості повертати надлишок енергії в мережу. Потрібен механізм «активного споживача».

— Потрібно законодавчо врегулювати статус активного споживача, щоб надлишкову енергію можна було передавати в загальну мережу. Зараз такої можливості немає. Є «зелений тариф», але це окрема система, – пояснює Тетяна Тимошина, експертка Центру.

Скільки коштує повна енергоефективність багатоповерхівки?

Для дев’ятиповерхового будинку з двома під’їздами повна енергомодернізація передбачає встановлення індивідуального теплового пункту, ремонт і балансування системи опалення, заміну вікон і дверей, утеплення фасадів, підвалів, горищ, даху та фундаменту до глибини промерзання (70 см). Додатково — монтаж сонячної електростанції для часткового заміщення споживання з мережі.

Будівництво багатоповерхівки у Миколаєві з використанням енергоефективних технологій. Фото: МикВісіт

Весь процес займає приблизно чотири роки та коштує орієнтовно 13 мільйонів гривень. Завдяки державним і місцевим програмам, ОСББ сплачує лише близько 1,8 мільйона гривень. Також можливо скористатися кредитом у фонді декарбонізації.

— Після встановлення ІТП починають міняти труби, вирівнювати систему — наприклад, коли в одних квартирах тепло, а в інших холодно. Потім утеплюють фасади — і отримують до 70% економії. Є приклади, коли трикімнатна квартира платить 650 гривень за все — не за квадратний метр. А інші платять 2300–4000 гривень. Різниця суттєва, — розповідає експерт Центру розвитку житлового фонду Юрій Гусаков.

Коли енергоефективність — це про довіру і співпрацю

Голова ОСББ «Лазурит Лайт» Ірина Антоненко. Фото: МикВісті

Попри тимчасову паузу у прийомі заявок до «ГрінДІМу», програма вже довела свою ефективність. Вона об’єднала інтереси держави, місцевої влади, громадських організацій і самих мешканців. Такий підхід показує, як домовленість між співвласниками і взаємна підтримка можуть стати рушієм реальних змін.

Програми модернізації, що впроваджуються в Миколаєві, стали важливим інструментом забезпечення енергетичної безпеки. Завдяки використанню сонячної енергії та зменшенню залежності від централізованих мереж, ОСББ отримують змогу підтримувати базову інфраструктуру навіть під час аварій чи блекаутів. Це не лише економія, а й стратегічне укріплення житлового фонду у воєнний час.

— Всі програми дієві, потрібно лише скористатись вчасно можливостями, — підсумовує Світлана з «Північної зірки». — Це не про економію лише, — додає Ірина Антоненко. — Це про майбутнє, яке ми самі для себе створюємо.

Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Фото: МикВісті

Аліна Квітко, МикВісті