Енергію атома – країні, енергію серця – дітям

Здійсни мрію. Новорічна акція від ПАЕС

Працівники Південноукраїнської АЕС вже багато років допомагають дітям із непростими долями

«Вони дають нам можливість залишатись людьми» - це слова начальника цеху вентиляції і кондиціонування повітря Південноукраїнської атомної електростанції Олега Кашуби. Його підрозділ вже багато років поспіль опікується дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах і виховуються у місцевому Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. За словами керівника закладу, небайдужих людей на ПАЕС дуже багато.

Про «атомну» дружбу, силу людяності та енергію любові ми говорили з усіма сторонами напередодні Дня захисту дітей.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – місце, де повертають віру в людей

Південноукраїнський центр соціально-психологічної реабілітації дітей – це комунальний заклад. Його створили у 2003 році з метою надання соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та іншої допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Серед місцевих цей заклад ще й досі іменують «соціальним готелем». Саме так він називався спочатку, коли займав третій поверх в одному з гуртожитків і вміщував до 25 вихованців. П’ятнадцять років тому центр отримав новий статус, назву та приміщення. Нині у ньому проживають до 50 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 18 років.

Причини потрапляння дітей у заклад дуже різні, проте завжди непрості. Вирішує ці питання служба у справах дітей, а безпосередньо у Центрі соціально-психологічної реабілітації намагаються повернути дітям віру в людей. Спираються у цій справі на власних фахівців і велику кількість помічників. Серед тих, кому не байдуже до долі вихованців закладу, є й працівники Південноукраїнського енергокомплексу.

Південноукраїнська АЕС – друг, перевірений роками

Олег Кашуба

Якщо спитати атомників про початок дружби з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей, то вони навряд чи згадають дату. От і начальник цеху вентиляції і кондиціонування повітря (ЦВКП) філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» її не пам’ятає. Олег Кашуба згадує, як колись в місті навесні проводили екологічні місячники. Тоді за кожним підрозділом атомної станції закріплювалась певна територія. Спочатку працівники ЦВКП прибирали одну ділянку, а потім у їх поле зору потрапив «соцготель». «На нараді хтось із колег запропонував взяти на себе цей заклад. Оскільки цех наш невеликий, ми були не зовсім упевнені в своїх силах. Проте, вирішили спробувати і пішло. Вже й екологічний місячник відмінили, а ми залишились з ними. Вони не можуть без нас, а ми не уявляємо свого життя без них», - говорить очільник ЦВКП.

«Вони просто жили тут. Виконували зварювальні роботи, різали, цементували, придбали альтанку, зробили зони відпочинку, проклали доріжки, встановили гойдалки, висадили дерева. Вони постійно там, де потрібні чоловічі руки, їм не байдуже як живуть діти, де відпочивають, як граються. Працівники цього цеху завжди поряд, вони наші надійні друзі. Я впевнена, що коли буде потрібно, вони прийдуть і допоможуть. У них так багато ідей і планів, а головне – у них багато людяності й тепла», - ділиться директорка комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Південноукраїнської міської ради» Ярослава Мельник.

Ярослава Мельник

Цьогорічний травень не став виключенням. Після роботи та у вихідні працівники ЦВКП поспішали до підшефного закладу. Виконали усе, що запланували: оновили фасад будівлі, облаштували доріжку оздоровлення, відремонтували лавочки, стільці, альтанку, капличку, встановили гойдалку, гірку, спортивну драбину та переробили ще велику кількість різної роботи. Керівник цеху каже, що б не сталося, вони завжди готові допомогти. Докладаються там, де потрібно – працею, коштами, моральною підтримкою.

Так само можна пояснити і допомогу Центру інших підрозділів Південноукраїнського енергокомплексу. Ярослава Мельник – директорка закладу, дуже переймалася, аби нікого не забути. Вона говорить: «З нами співпрацюють багато підрозділів атомної станції і я щиро вдячна керівництву підприємства за те, що підтримують цю роботу. Створюючи комфортні умови для дітей, які опинилися в скрутній ситуації, ми показуємо їм, як можна жити, а це неймовірно важливо для їх емоційного спокою та майбутнього».

Друзів багато не буває

Говорячи про участь працівників Південноукраїнської АЕС у долях своїх вихованців, директорка центру відзначає велику роль профспілкового комітету. За сприяння організації до війни усі діти мали змогу відпочити на морі. У закладі сподіваються, що ще повернуться до цієї традиції, а поки підтримують інші. Зокрема, вже багато років поспіль профспілка береться допомагати Святому Миколаю. Під час акції «Здійсни мрію» діти пишуть листи чарівнику і замовляють подарунки. І ще жодного разу не було, щоб ці бажання не справдились. Профспілка підтримує Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і в інших справах: допомагає зі зборами дітей до школи, поїздками на екскурсії, бере на себе вирішення інших нагальних питань.

Прикладом досвідчених колег надихається й організація молоді Південноукраїнської АЕС. «Це креатив, творчість, новітні підходи. Молодь не боїться труднощів, вносить нові ідеї. Вона, зокрема, бере на себе організацію цікавого дозвілля дітлахів. Ініціюють шашкові турніри, різноманітні конкурси та майстер-класи. Вони завжди приходять з гарними подарунками, купують ігри та літературу, проводять з нашими дітьми багато часу, а це розвиток та виявлення творчих здібностей. Окрім того, члени молодіжної організації не бояться фізичної роботи. Ми з ними вже стільки архітектурних споруд встановили! Це і турніки, і невеличкий дитячий майданчик. Вже найближчим часом біля нашого майданчика з’явиться гарний стінопис», - додає Ярослава Богданівна. «Ми не обираємо напрямку, наша допомога різностороння. Це й фінансова підтримка, і моральна, і фізична. Звичайно, є два найважливіших свята – День захисту дітей і День Святого Миколая, проте ми з цими дітьми протягом усього року. Долучаються всі представники молодіжної організації. На мою думку, це просто поклик душі», - говорить голова організації молоді Південноукраїнської АЕС Євген Мітченко.

Облаштування ігрового майданчика

З роками у Центру соціально-психологічної реабілітації дітей друзів тільки більшає. Під час свят в актовій залі яблуку ніде впасти. Проте, головним є те, що ці люди залишаються поряд з дітьми не лише у періоди святкування, каже директорка закладу. Так, працівники Каскаду ГЕС-ГАЕС на себе взяли забезпечення закладу інтернетом та підтримання комп’ютерної мережі у справному стані. Проведення, купівля та встановлення роутерів, придбання комплектуючих (навушників, мишок тощо), ремонт устаткування, організація он-лайн навчання, розвиваючі заняття та комп’ютерні ігри – без цієї допомоги було б дуже складно. «Завдяки працівникам Каскаду ГЕС-ГАЕС, у нас в кожному класі є інтернет. У нас дуже якісні з посиленням роутери, які «тягнуть» он-лайн навчання усіх наших дітей. Заклад має модернізований комп’ютерний клас, де діти навчаються і проводять вільний час. Дітлахам поставили ігрову приставку. Усе це робить набагато якіснішим навчання та дозвілля вихованців, а також дає можливість вихователям проводити корекційно-виховну роботу», - говорить Ярослава Мельник.

Розповідаючи про друзів-атомників, у закладі також обов’язково розкажуть про автотранспортне господарство. Цей підрозділ взяв на себе умеблювання, забезпечення речами, постільною білизною, а також ротацію вихователів під час евакуації дітей у перший рік війни. Служба якості ПАЕС також серед тих, хто погоджується із відомою істиною «чужих дітей не буває». За її працівниками організація побуту. Це сантехнічні роботи, ремонт меблів і малих архітектурних форм, фінансова підтримка. На заклик про допомогу також завжди відгукуються в управлінні капітального будівництва та будівельно-монтажному управлінні підприємства.

Завдяки управлінню інформації і громадських зв’язків філії «ВП ПАЕС», а також відокремленому підрозділу громадської організації «Українське ядерне товариство» у Південноукраїнську вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації непогано знають про містоутворюче підприємство та атомну енергетику. Дітей завжди долучають до заходів і конкурсів, вони неодноразово ставали їх призерами та переможцями.

«Це – взаємодопомога. Ми допомагаємо дітям коштами, речами, обладнанням, працею, а вони – допомагають нам залишатися людьми», - ось таке пояснення багаторічній дружбі з цим дитячим закладом знайшов начальник ЦВКП Олег Кашуба. Здавалося б, таке просте та зрозуміле обґрунтування, проте скільки за ним стоїть… Теплоти, людяності, добра та небайдужості.

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Авторка Ірина Павлова

Фото: Ольга Михайлова