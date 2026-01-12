Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Багатоповерхівка у Миколаєві, фото: МикВісті

У Миколаєві дедалі більше людей намагаються приватизувати квартири, у яких живуть роками. Причини прості й зрозумілі: без свідоцтва про право власності житло юридично не ваше — його не можна продати, подарувати чи передати у спадок. А в умовах війни питання «чиє це житло на папері» для багатьох стало принциповим.

Формально вся інформація про приватизацію є у відкритому доступі — на сайті Миколаївської міської ради. Але щоб її знайти, треба трохи «покопатися»: адміністративні послуги → інформаційні та технологічні картки → суб’єкт надання послуги — управління комунального майна Миколаївської міської ради → послуга №00257 «Видача свідоцтва про право власності». Тому пояснюємо простіше.

Приватизацією займається Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Саме сюди потрібно звертатися, щоб подати заяву і документи. Приймають у ЦНАПах за такими адресами:

вулиця Адміральська, 20;

проспект Богоявленський, 1;

проспект Богоявленський, 314;

проспект Центральний, 11/5.

Графік роботи департаменту: з понеділка по четвер — з 9:00 до 17:00, у п’ятницю — з 9:00 до 16:00. Окремо діє режим консультування: у середу з 17:00 до 20:00 та у суботу з 9:00 до 16:00. Неділя — вихідний.

Хто може приватизувати квартиру та які документи потрібні

Як розповів у коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков, у Миколаєві налічується від 135 до 140 тисяч квартир, з яких близько 4 тисяч — неприватизовані. За його словами, право на приватизацію мають мешканці міста — наймачі квартир комунальної власності та члени їхніх сімей, які проживають у цьому житлі на законних підставах. Саме вони можуть подати заяву на приватизацію через ЦНАП.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, архівне фото: МикВісті

Послуга офіційно безкоштовна. Водночас заявникам доведеться оплачувати супутні витрати — наприклад, виготовлення технічного паспорта та довідки з «Ощадбанку» про невикористання житлових чеків (це умовна «валюта», яку держава запровадила у 1992-му році для безоплатної приватизації житла). За регламентом, рішення про приватизацію ухвалюють протягом 30 днів, ще 10 днів відводиться на оформлення свідоцтва про право власності.

Тепер — головне питання: які документи потрібні.

Базові документи:

заява на приватизацію квартири (бланк дають у ЦНАПі);

технічний паспорт на квартиру;

копія ордера на квартиру;

договір найму житла.

довідка від балансоутримувача (ЖЕК, управляюча компанія тощо), що квартира не перебуває в аварійному чи зруйнованому стані.

Що найскладніше в приватизації квартири?

Один із найскладніших моментів — підтвердження проживання після 1992 року. Якщо заявник або члени його сім’ї були зареєстровані в цій квартирі після 19 червня 1992 року, потрібно надати документи, які підтверджують місце проживання з 1992 року до моменту реєстрації у квартирі, що приватизується.

Крім цього, потрібно подати копії паспортів, свідоцтва про народження дітей, документи про родинні зв’язки та згоди на обробку персональних даних. У випадках, коли хтось із членів сім’ї тимчасово відсутній, потрібна його письмова згода, засвідчена належним чином. Якщо у справі є опікуни або довірені особи — додаються дозволи органів опіки та нотаріальні довіреності.

Для мешканців гуртожитків перелік ще ширший: довідка з Бюро технічної інвентаризації (БТІ) про відсутність іншого житла, медична довідка про відсутність захворювання на туберкульоз, а також акт фактичного проживання, який підтверджують сусіди та представники гуртожитку.

Неприватизований гуртожиток у Миколаєві, фото МикВісті надали мешканці будинку

Після подачі документів у ЦНАП їх перевіряють і передають до управління комунального майна. Там готують проєкт розпорядження про приватизацію, який затверджують протягом 30 днів. Якщо рішення позитивне, ще за 10 днів оформлюють і затверджують свідоцтво про право власності. Якщо ж у документах знайдуть помилки або пакет буде неповним, заявнику надсилають письмову відмову — загалом протягом 40 днів з моменту подачі заяви.

Важливо розуміти, що приватизувати можна не все. Закон не поширюється на осіб, які не є громадянами України, на тих, хто втратив право проживання за рішенням суду, а також на людей, які вже повністю використали норму приватизації — 21 квадратний метр на людину і додатково 10 квадратних метрів на сім’ю, як нам зазначив Віталій Луков. Не підлягають приватизації службові та соціальні квартири, а також житло в аварійному або зруйнованому стані.

Чому відкладати оформлення квартири не варто?

Перший заступник мера Миколаєва Віталій Луков пояснив, що ті, хто досі живе у неприватизованих квартирах, ризикують втратити шанс стати власниками.

— Люди, приводьте до ладу своє житло, у вас є право на приватизацію, скористайтеся ним. Інакше може настати час, коли ви його вже втратите. Якщо зараз ви живете в неприватизованій квартирі, закон може змінитися, і ви вже не зможете її приватизувати, і будете змушені це житло орендувати в міста, — сказав у коментарі «МикВісті» Віталій Луков.

За словами Віталія Лукова, були випадки, коли через обстріли квартири миколаївців пошкоджували або були зруйновані, проте мешканці залишились без компенсації, тому що юридично житло належить місту.

— Зараз буває таке, що житло руйнується або пошкоджується. І людина не має права на компенсацію, бо це житло їй де-юре не належить, вона його орендує. У нас є такі випадки, і їх не один, коли люди втратили квартиру через бомбардування і нічого не отримали, бо квартира де-юре належала місту. Це сталося тому, що за 30 років люди не скористалися правом приватизації. В Миколаєві таких квартир близько 4 тисяч, — додав Віталій Луков.

Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, архівне фото МикВісті

Найчастіша причина відмов

У міській раді наголошують: найчастіша причина відмов — неповний або неправильно оформлений пакет документів. У таких випадках питання розглядають повторно після того, як заявник усуне зауваження. Спірні ситуації або відмову у приватизації можна оскаржувати в суді.

Кінцевий результат усього цього процесу отримання свідоцтва про право власності. Саме воно робить квартиру не просто місцем проживання, а повноцінною приватною власністю. Але шлях до цього документа потребує часу, уважності й терпіння — і до цього миколаївцям варто бути готовими заздалегідь.

Як проходить приватизація на практиці

Щоб зрозуміти, як процес приватизації виглядає на практиці, «МикВісті» поспілкувалися з жителькою Миколаєва Антоніною, яка оформлює документи просто зараз. Вона розпочала приватизацію ще у жовтні 2025 року, однак подати повний пакет змогла лише в грудні.

— Перший крок — ЦНАП. Стаєш у живу чергу, і можна чекати від години до трьох, поки дійдеш до консультанта. Він дає список документів і бланки для згоди на обробку персональних даних. І з цього моменту починається квест, — розповідає Антоніна.

ЦНАП у Миколаєві, архівне фото: МикВісті

За її словами, основні труднощі виникли через відсутність технічного паспорта на квартиру.

— Якщо немає технічного паспорта на квартиру, треба їхати в БТІ. Там теж черга, треба приносити копії паспортів та кодів, бо ксерокопії там не роблять. Ми чекали майже місяць на документ. Коштувало це приблизно 4 тисячі гривень, — додає Антоніна.

Окремо потрібно отримати довідки з «Ощадбанку» про невикористання житлових чеків — по 400 гривень за кожного члена сім’ї, при цьому всі мають бути присутні особисто. Але найважче, за її словами, організувати всі поїздки по місту: ЦНАП, БТІ, ЖЕК, «Ощадбанк», все знаходиться у різних частинах Миколаєва.

— Моя порада, якщо є можливість, за один день закрити максимум: ЦНАП, БТІ, банк. Основна проблема — це час. Не всі можуть у будні їздити через усе місто за довідками, часто у довгих чергах. Поки квартира не приватизована, у тебе немає права власності. А значить — немає повного захисту. Це важко, але це треба зробити, — підсумовує вона.

Отже, приватизація квартири в Миколаєві — процес, який потребує часу, уважності та збору пакету документів. Головне — заздалегідь підготувати всі довідки, технічний паспорт та підтвердження реєстрацій до 1992 року, щоб уникнути затримок. Послуга надається безкоштовно, але супутні витрати на довідки чи техпаспорт доведеться оплачувати самостійно.

Як показує досвід Антоніни, важливо планувати поїздки по різних інстанціях та враховувати черги: від ЦНАПу до БТІ і «Ощадбанку». Ретельність у підготовці документів та особиста присутність усіх членів сім’ї значно прискорюють процес і зменшують ризик відмови.

Тому, перш ніж подавати заяву на приватизацію, уважно ознайомтесь з переліком документів та підготуйте все заздалегідь — це дозволить вам пройти процедуру швидше та без неприємних сюрпризів.